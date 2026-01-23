Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

तब्बल 17 वर्षांनंतर नवी मुंबईला मिळणार महिला महापौर; आरक्षण सोडतीत महिला राखीव पद

महापौरपद महिला खुल्या गटासाठी आरक्षित झाल्याने सध्या तरी सागर नाईकांना महापौरपदाची हुलकावणी दिली असली तरी अडीच वर्षांनी पुन्हा नाईक घराण्यात हे महापौरपद जाण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 09:36 AM
१७ वर्षांनंतर नवी मुंबईला मिळणार महिला महापौर

१७ वर्षांनंतर नवी मुंबईला मिळणार महिला महापौर

Follow Us:
Follow Us:

नवी मुंबई / सिद्धेश प्रधान : राज्यातील होणाऱ्या महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवारी (दि.२२) पार पडली. या महापौरपदाच्या आरक्षणात नवी मुंबईसाठी महापौरपद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले. त्यामुळे पुरुष सत्ताक राजकारणात तब्बल १७ वर्षांनंतर नवी मुंबई शहरात महिला महापौरपद भूषविताना व सत्ता हाकताना दिसणार आहेत.

दुसरीकडे, गणेश नाईक यांनी माजी महापौर सागर नाईक यांना उमेदवारी देत पुन्हा पुतण्याकडे पालिकेची सूत्रे हातात देण्याची व्यूहरचना आखल्याचे संकेत दिले होते. मात्र, महापौरपद महिला खुल्या गटासाठी आरक्षित झाल्याने सध्या तरी सागर नाईकांना महापौरपदाची हुलकावणी दिली असली तरी अडीच वर्षांनी पुन्हा नाईक घराण्यात हे महापौरपद जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील नवी मुंबई महापालिका निवडणुका पार पडताच महापौर आरक्षणाची सोडत पार पडली.

१११ पैकी तब्बल ६३ महिला

१११ जागांसाठी २८ प्रभागांमध्ये निवडणुक पार पडली. यामध्ये ६५ जागी भाजप, ४२ जागी शिवसेना, २ जागी उबाठा, मनसे आणि अपक्ष प्रत्येकी १ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या १११ जागांवर ६३ महिला नगरसेविका तर ४९ पुरुष नगरसेवक आहेत. त्यामुळे महापालिकेत महिलाराज पाहायला मिळणार आहे. भाजपच्या ६५ जागा आल्या असून, त्यात ३६ महिलांचा समावेश आहे. शिवसेनेच्या ४२ जागा आल्या त्यापैकी २६ महिला आहेत. यात २ जोड्या माय-लेक, १ काकी-पुतणी अशा आहेत.

वनमंत्र्यांच्या सुसूत्रतेमुळे भाजपला मिळाले बहुमत

यात नवी मुंबई महापालिकेची देखील सोडत काढण्यात आली. महापौरपद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले. एकीकडे पालिका निवडणुकीत ५० टक्के महिला आरक्षण देण्यात आले आहे. यात आता महापौरपद देखील महिला राखीव आल्याने व यंदा महिलांची संख्या पुरुष नगरसेवकांपेक्षा जास्त असल्याने पालिकेच्या सभागृहात महिलाराज पाहायला मिळणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत वनमंत्री गणेश नाईकांच्या सुसूत्रतेनुसार भाजपाने एकनाथ शिंदेना चीतपट करत विजयश्री खेचून आणत बहुमत मिळवले.

महापौराच्या शर्यतीतील महिला उमेदवार

२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षाच्या महापौरपदाच्या शर्यतीत स्थायी समितीच्या माजी सभापती व अनुभवी नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांचे नाव आघाडीवर आहे. नेत्रा शिर्के खुल्या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. यासह माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांच्या भगिनी भारती पाटील, तुर्भे गावातील अनुभवी नगरसेविका माजी स्थायी समिती सभापती शुभांगी पाटील, कोपरखैरणेतील अनुभवी व अभ्यासू नगरसेविका सायली शिंदे, यासह सूरज पाटील यांच्या पत्नी सुजाता पाटील, माधुरी सुतार तसेच नाईक परिवारातील गणेश नाईक यांचे पुतणे वैभव नाईक यांच्या पत्नी वैष्णवी नाईक यांची नावे चर्चेत आहेत.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Web Title: After 17 years navi mumbai will get a woman mayor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष
1

Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार
2

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा कहर; खारघरमधील 80 वर्षीय वृद्धाची 4.38 कोटींची ऑनलाईन फसवणूक
3

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा कहर; खारघरमधील 80 वर्षीय वृद्धाची 4.38 कोटींची ऑनलाईन फसवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी घरामध्ये आणा या गोष्टी, वर्षभर भासणार नाही पैशांची कमतरता

Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी घरामध्ये आणा या गोष्टी, वर्षभर भासणार नाही पैशांची कमतरता

Jan 23, 2026 | 09:36 AM
तब्बल 17 वर्षांनंतर नवी मुंबईला मिळणार महिला महापौर; आरक्षण सोडतीत महिला राखीव पद

तब्बल 17 वर्षांनंतर नवी मुंबईला मिळणार महिला महापौर; आरक्षण सोडतीत महिला राखीव पद

Jan 23, 2026 | 09:36 AM
Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

Jan 23, 2026 | 09:31 AM
Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स

Jan 23, 2026 | 09:27 AM
2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड

2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड

Jan 23, 2026 | 09:12 AM
प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral

प्रेयसी दारू पिऊन झाली टल्ली, बॉयफ्रेंडने कडेवर उचलत घरी नेलं पण दार उघडताच वडिलांनी जी रिॲक्शन दिली… मजेदार Video Viral

Jan 23, 2026 | 09:07 AM
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या दिवशी केली जाते छिन्नमस्ता देवीची पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या दिवशी केली जाते छिन्नमस्ता देवीची पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Jan 23, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM