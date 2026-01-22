Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी निश्‍चित करून अर्ज दाखल करण्यात आले. जिल्हा परिषदेसाठी भाजपने ४१ जणांना उमेदवारी दिली आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:37 AM
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 जणांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर 72 ठिकाणी भाजपच्या वतीने पंचायत समितीची निवडणूक लढवली जाणार आहे. काही तालुक्यात स्वतंत्र तर काही तालुक्यात युती म्हणून किंवा मैत्रीपूर्ण लढत होणार असल्याची माहिती सध्या दिली जात आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी निश्‍चित करून अर्ज दाखल करण्यात आले. जिल्हा परिषदेसाठी भाजपने ४१ जणांना उमेदवारी दिली आहे. तर ७२ ठिकाणी भाजपच्या वतीने पंचायत समितीची निवडणूक लढवली जाणार आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयाची पुनरावृत्ती, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत होईल, असा विश्‍वास खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे.

हेदेखील वाचा : West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

करवीर तालुक्यातील दक्षिण विभागात आणि राधानगरी तालुक्यात भाजप स्वतंत्र लढणार आहेत. याशिवाय गडहिंग्लज आणि चंदगड तालुक्यातही भाजप स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला सामोरे जात आहे. गगनबावडा तालुक्यात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात युती झाली आहे. पन्हाळा तालुक्यात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात युती असून, जनसुराज्य शक्ती पक्षाशी मैत्रीपूर्ण लढत होईल. तर शाहूवाडी तालुक्यात भाजप आणि जनसुराज्य शक्ती यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत असणार आहे.

शिरोळमध्ये भाजप स्वतंत्रपणे लढणार

हातकणंगले तालुक्यात भाजप-शिवसेना युती आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे उमेदवार मैत्रीपूर्ण लढत करतील. शिरोळमध्ये भाजप स्वतंत्रपणे लढणार असून, कागल आणि करवीर तालुक्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी एकत्र असेल. तर भुदरगडमध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवतील. याशिवाय आजरा आणि चंदगड या दोन्ही तालुक्यात भाजप जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार आहे.

चंद्रकांत पाटलांच्या मार्गदर्शनात उमेदवारी निश्चित

चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उमेदवारी निश्चित करण्यात आली आहे. खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार सुरेशराव हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, शिवाजी पाटील, राहुल आवाडे, गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक, भाजप जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर आदी उपस्थित होते.

हेदेखील वाचा : मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Published On: Jan 22, 2026 | 11:37 AM

