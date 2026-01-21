Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Mithun Chakraborty Slams Mamata Banerjee West Bangladesh Comment Birbhum Rally

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

मिथुन चक्रवर्ती यांनी बीरभूममधील सभेत ममता बॅनर्जींवर जोरदार टीका केली. ममता सरकार बंगालचे रूपांतर 'पश्चिम बांगलादेशात' करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी घुसखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून दीदींना घेरले.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:50 PM
मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात (photo Credit- X)

मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”,
  • मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर हघणाघात
  • ‘त्या’ फाईलवरूनही उपस्थित केले प्रश्न
Mithun Chakraborty on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमधील राजकीय संघर्षाने आता टोक गाठले आहे. बीरभूम जिल्ह्यातील भाजपच्या परिवर्तन सभेला संबोधित करताना ज्येष्ठ अभिनेते आणि भाजपचे स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी  (Mamata Banerjee) यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि बोचरे आरोप केले आहेत. “ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालला ‘पश्चिम बांगलादेश’ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी यावेळी केला.

“हा बंगाल हिंदू आणि सनातनींचाच”

सभेत उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना मिथुन दा आक्रमक पवित्र्यात दिसले. ते म्हणाले, जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब आहे, तोपर्यंत कोणालाही पश्चिम बंगालची सांस्कृतिक ओळख बदलू देणार नाही. हा बंगाल बंगाली, हिंदू आणि सनातनींचा आहे. आता वेळ आली आहे की आपण सर्वांनी एका छताखाली येऊन सध्याच्या भ्रष्ट सरकारला सत्तेवरून खाली खेचावे.”

West Bengal ED Raid Case: ममता बॅनर्जींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; EDची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

घुसखोरी आणि सीमेवरील कुंपणावरून सरकारला घेरले

घुसखोरीच्या मुद्द्यावर बोलताना मिथुन चक्रवर्ती यांनी ममता सरकारवर थेट निशाणा साधला. भारत-बांगलादेश सीमेवर सुमारे ४०० किलोमीटर अंतरावर अद्याप कुंपण घालण्यात आलेले नाही. पंतप्रधान मोदींनी वारंवार जमिनीची मागणी करूनही राज्य सरकार सहकार्य करत नाही. जर सीमेवर कुंपण घातले तर बेकायदेशीर घुसखोरी थांबेल. मात्र, घुसखोरांचा वापर करून राज्याची लोकसंख्या बदलणे आणि आपली सत्ता टिकवणे, हेच सध्याच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप कोणत्याही भारतीय मुस्लिमाच्या विरोधात नाही, तर जे घुसखोर देशात राहून देशाचे नुकसान करत आहेत, त्यांच्या विरोधात आमचा लढा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आय-पीएसी वरील छापा आणि ‘त्या’ फाईलचे रहस्य

नुकत्याच झालेल्या ईडी (ED) च्या छाप्यांचा उल्लेख करत मिथुन चक्रवर्ती यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडले. आय-पीएसी कार्यालयावरील छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री स्वतः तिथे हजर झाल्या होत्या, यावरून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. फाईलमध्ये काय होते? मुख्यमंत्री ज्या फाईल्स सोबत घेऊन गेल्या, त्यात नक्की काय दडलं होतं? त्या फाईल्समध्ये कोळसा, वाळू किंवा रेशन घोटाळ्याचे हिशोब तर नव्हते ना? असा खोचक सवाल त्यांनी केला. ही फाईल म्हणजे निवडणूक रणनीतीचे दस्तऐवज असल्याचे सांगितले जात असले तरी, त्यातील माहिती उघड होऊ नये म्हणूनच ती घाईघाईने हलवण्यात आली, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या राजकारणापर्यंतचा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास

Web Title: Mithun chakraborty slams mamata banerjee west bangladesh comment birbhum rally

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले
2

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध
3

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा
4

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:42 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM
Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Jan 21, 2026 | 09:04 PM
झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

Jan 21, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM