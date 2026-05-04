Assam Election Results : ‘मार्कशिट जाळून टाका, मला नाही त्याची गरज’; बिस्वा यांनी केलं होतं विधान, आता बनले थेट CM

Updated On: May 04, 2026 | 01:10 PM
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि केरळ यांसारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान घेतले गेले. त्यानंतर आता या निवडणुकांची मतमोजणी घेतली जात आहे. यात आसाममध्ये भाजपची विजयाकडे वाटचाल सुरु आहे. त्यातच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे जुने वक्तव्य चर्चेचे कारण ठरत आहे.

सत्तेचा मार्ग गुवाहाटीच्या कॉटन कॉलेजमधून जातो, अशी आसामी राजकारणात प्रसिद्ध म्हण आहे. आजच्या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये आघाडीवर असलेले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे याच कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. कॉलेजच्या दिवसांमध्ये, जेव्हा प्रत्येकजण आपल्या पदव्या जपून ठेवत होता, तेव्हा २२ वर्षीय हिमंता म्हणायचे, “माझी गुणपत्रिका जाळून टाका, मला तिची गरज नाही कारण एक दिवस मी आसामचा मुख्यमंत्री होईन”, असे बिस्वा यांच्या मित्रपरिवाराकडून सांगण्यात आले.

१९६९ मध्ये जोरहाट येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले हिमंता यांचे बालपण गुवाहाटीमध्ये गेले. त्यांचे वडील, कैलाश नाथ शर्मा, एक कवी होते, पण त्यांच्या मुलाचे मन राजकारणाकडे आकर्षित झाले. अवघ्या १०-१२ वर्षांचे असताना, जेव्हा आसाम ‘बाहेरच्यां’विरुद्धच्या आंदोलनांनी पेटले होते, तेव्हा हिमंता विद्यार्थी राजकारणात उतरले. विशेष म्हणजे, ते एक बालकलाकारही होते आणि त्यांनी एका आसामी चित्रपटात हत्तीवर बसून एक गाणे गायले होते.

अभ्यासात हुशार विद्यार्थी म्हणून पुढे

आपल्या गुणपत्रिका जाळण्याबद्दल बोलत असले तरी, ते अभ्यासात नेहमीच उत्कृष्ट राहिले. त्यांचा शैक्षणिक प्रवास कोणत्याही तरुणासाठी प्रेरणादायी आहे. हिमंता यांनी गुवाहाटी विद्यापीठातून राज्यशास्त्र विषयात पी. एचडी. केली आहे. त्यांनी गुवाहाटी येथील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून एलएलबीची पदवी मिळवली आणि राजकारणात पूर्णपणे प्रवेश करण्यापूर्वी वकिली केली. त्यांनी राज्यातील प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेजमधून राज्यशास्त्र विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले.

१९९६ मध्ये निवडणुकीत पराभव

१९९६ मध्ये आपली पहिली निवडणूक हरले, पण त्या पराभवाने त्यांना अधिक मजबूत केले. ते २००१ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेत पोहोचले आणि तेव्हापासून त्यांनी जलुकबारीची जागा सांभाळली आहे. काँग्रेसमधून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणारे हिमंता २०१५ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले आणि आपल्या मेहनतीच्या जोरावर ईशान्य भारतात पक्षाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ बनले.

विरोधकांकडून आरोपांचा भडीमार

विरोधकांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि संधीसाधूपणाचे आरोप केले असले तरी, त्यांचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र आतापर्यंत निर्दोष राहिले आहे. त्यांची लोकप्रियता, विकासाचे दावे आणि आसामी अस्मितेसाठीचा लढा यांमुळे ते पुन्हा एकदा सत्तेच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दिसत आहे.

Published On: May 04, 2026 | 01:10 PM

