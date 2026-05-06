Maharashtra Politics : पाच राज्यांतील निकालानंतर महायुतीत खळबळ; अकार्यक्षम मंत्र्यांना मिळणार ‘डच्चू’?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीमध्ये सामील असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आत्तापासूनच सावध केले आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 11:59 AM
मुंबई : आसाम, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाचे निवडणूक निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये ज्याप्रकारे मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महायुती डझनभर सरकारचीही धावपळ उडाली आहे. याचा परिणाम मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही पाहायला मिळाला.

सूत्रांनुसार, हे धक्कादायक निकाल पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीमध्ये सामील असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आत्तापासूनच सावध केले आहे. या निवडणूक निकालांपासून आपण सर्वांनी धडा घेण्याची गरज असल्याचे त्यांचे मत आहे. आगामी काळात आपण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही, तर अशाच प्रकारच्या धक्क्याचा सामना आपल्यालाही करावा लागू शकतो.

दरम्यान, महायुती सरकारमधील सर्व पक्षांच्या प्रमुखांनी मंत्र्यांना कामगिरी सुधारण्याचा सल्ला दिला आहे. जे मंत्री अकार्यक्षम आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. आपल्याला २०२९ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल, तर आत्तापासूनच त्याची तयारी करावी लागेल, असे महायुतीतील पक्षांचे मत आहे. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना आणि नेत्यांना केबिनचा मोह सोडून ग्राऊंड लेव्हलवर उतरून लोकांच्या समस्या सोडवण्यास सांगितले आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजना पुढच्या वेळी आणणे कठीण

सर्व घटक पक्षांना हे देखील सांगण्यात आले की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणून सर्व समीकरणे बदलली गेली होती. परंतु आता राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, २०२९ मध्ये अशा प्रकारची कोणतीही ‘गेम चेंजर’ योजना आणणे कठीण आहे. अशा वेळी केवळ कामगिरीच्या जोरावरच पुढची निवडणूक लढवावी लागेल. म्हणूनच सर्व मंत्र्यांना आत्तापासूनच सतर्क करण्यात आले आहे.

लोकांना विकास हवा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की, बंगालमधील लोकांनी विकासासाठी मतदान केले. लोकांनी खालच्या स्तराचे राजकारण संपवले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही आपण सर्वांनी यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील जनतेलाही विकास हवा आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही यातून धडा घ्यावा. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सुधारली नाही, तर त्यांना २०४७ पर्यंत घरी बसावे लागेल. बावनकुळे यांनी मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन महायुतीच्या आगामी योजनांवर मंथन केले.

