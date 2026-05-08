Pune Illegal Schools : पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा आकडा समोर; पालकांना प्रवेशाबाबत सावधगिरीचे आवाहन

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील सर्व शाळा जून महिन्यापासून सुरू होत असताना, शासनाची मान्यता नसतानाही काही शाळांकडून प्रवेशासाठी जाहिराती करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 05:35 PM
पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा आकडा समोर; पालकांना प्रवेशाबाबत सावधगिरीचे आवाहन

पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील सर्व शाळा जून महिन्यापासून सुरू होत असताना, शासनाची मान्यता नसतानाही काही शाळांकडून प्रवेशासाठी जाहिराती करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेकडील अहवालानुसार जिल्ह्यातील अनेक शाळा अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे ग्रामीण भागातील एकूण २४ शाळा अनधिकृत असल्याचे आढळले असून, त्यापैकी १३ शाळांना शासनाची मान्यता नाही. तर ११ शाळांना मान्यता असली तरी त्या मूळ मंजूर ठिकाणी न भरवता अन्यत्र अनधिकृतरीत्या स्थलांतरित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

 

पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात १२ शाळा अनधिकृत असून, त्यापैकी तीन शाळांना केवळ ‘इरादा पत्र’ मिळाले आहे. मात्र, त्यांना अंतिम शासन मान्यता मिळालेली नाही. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात नऊ शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी एका शाळेला इरादा पत्र प्राप्त झाले असले तरी अंतिम मान्यता नसल्याने शासन निर्णयानुसार संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार

यामुळे पालकांनी शासन मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. दरम्यान, अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित कार्यक्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ही माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संजय नाईकडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

पुणे ग्रामीण भागातील अनधिकृत शाळा

  • सेंट झेवियर स्कूल, भोर
  • ओरिजनल मातोश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, हवेली
  • न्यू लीफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंदापूर
  • इरा पब्लिक स्कूल, इंदापूर
  • अहिल्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंदापूर
  • जयश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, खेड
  • ज्ञानराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, खेड
  • ज्ञानज्योत इंग्लिश मीडियम स्कूल, खेड
  • छत्रपती शिवाजी राजे विद्यालय, खेड
  • हंपी डंपी फ्री स्कूल, खेड
  • सरस्वती विद्यालय, खेड
  • एंजल हाय, मुळशी
  • क्रिएटिव्ह इंटरनॅशनल स्कूल, मुळशी
  • श्री रविशंकर विद्या मंदिर, मुळशी
  • चाणक्य जुनिअर कॉलेज,मुळशी
  • सरस्वती क्लासेस, मुळशी
  • रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूल, मुळशी
  • एलीट इंटरनॅशनल स्कूल, मुळशी
  • पेरीवेन्कल इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुळशी
  • श्री विद्या भवन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुळशी
  • जिजस क्राईस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, मावळ
  • सनशाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मावळ
  • श्रीनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुरंदर
  • सेंट चावरा स्कूल, शिरूर

Published On: May 08, 2026 | 05:35 PM

