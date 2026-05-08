Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Why Global Oil Crisis Did Not Affect Indian Consumers See More Details

Oil Crisis : जगातील सर्वात मोठ्या तेल संकटाचा फटका भारतीय ग्राहकांना का नाही बसला?

गेल्या दोन महिन्यांत जगाने अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकटांपैकी एक अनुभवले. पण या संकटांत संपूर्ण जग पोळून निघताना मात्र भारताला या तीव्र झळा सोसाव्या लागल्या नाहीत. पण असं का? समजून घेऊयात.

Updated On: May 08, 2026 | 05:35 PM
(फोटो सौजन्य: ChatGPT)

(फोटो सौजन्य: ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकटांपैकी एक
  • आपत्कालीन पावले उचलावी लागली
  • तेल संकटाचा फटका भारतीयांना नाही
Oil Crisis Didn’t Affect Indian : गेल्या दोन महिन्यांत जगाने अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकटांपैकी एक अनुभवले. जगातील सुमारे २०% कच्च्या तेलाचा आणि जवळपास पाचव्या भागाच्या एलएनजी व्यापाराचा मार्ग असलेली Strait of Hormuz पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे धोक्याच्या स्थितीत आली होती.

आपत्कालीन पावले उचलावी लागली

कच्च्या तेलाच्या किंमती काही आठवड्यांतच प्रति बॅरल सुमारे ७३ डॉलरवरून १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या, म्हणजेच तब्बल ७२% पेक्षा अधिक वाढ झाली. शिपिंग खर्चात मोठी वाढ झाली, एलएनजी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आणि जगभरातील अनेक सरकारांना इंधन रेशनिंग, ऊर्जा बचतीचे सल्ले, कमी कामकाजाचे आठवडे आणि थेट इंधन दरवाढ यांसारखी आपत्कालीन पावले उचलावी लागली.

सर्वात गंभीर तेल पुरवठा संकट

जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या परिस्थितीला गल्फ वॉरनंतरचे सर्वात गंभीर तेल पुरवठा संकट म्हटले . होर्मुझमधील अस्थिरता दीर्घकाळ टिकल्यास ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईची मोठी लाट येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये वारंवार नमूद करण्यात आले की, ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसमोर पुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि ग्राहकांना वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देणे, ही दुहेरी आव्हाने होती.

भारतात दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळे आले नाहीत

या पार्श्वभूमीवर भारताची प्रतिक्रिया ही लवचिकता आणि दीर्घकालीन तयारीचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून समोर आली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असूनही, आणि भारताच्या जवळपास ८८% कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मार्ग ऐतिहासिकदृष्ट्या होर्मुझमार्गे जात असतानाही, देशाने सामान्य ग्राहकांचे दैनंदिन जीवन जवळपास पूर्णपणे सुरळीत ठेवले. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहिले, एलपीजीचा पुरवठा अखंड सुरू राहिला आणि कोणतीही उघड टंचाई, रेशनिंग किंवा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळे दिसून आले नाहीत.

भारताने वेगाने पावले उचलली

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, समन्वित धोरणात्मक नियोजन आणि दीर्घकालीन ऊर्जा तयारीमुळे भारताने जागतिक अस्थिरतेचा थेट परिणाम घरगुती ग्राहकांवर होऊ दिला नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले की, अनेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला, तर भारताने मोठ्या प्रमाणावर हा ताण अंतर्गत पातळीवर शोषून घेत स्थैर्य टिकवून ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला. संकट तीव्र होत असताना भारताने अनेक पातळ्यांवर वेगाने पावले उचलली. रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ झाली. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा घरगुती वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि खत उद्योगाला प्राधान्याने देण्यात आला, जेणेकरून अत्यावश्यक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ नये.

दर नियंत्रणाच्या बाबतीत सरकारची महत्त्वाची भूमिका

त्याचवेळी भारताने गल्फवरील अवलंबित्व कमी करत रशिया, अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली. धोरणात्मक साठे, उच्च क्षमतेने सुरू असलेल्या रिफायनरीज आणि मजबूत इंधन वितरण व्यवस्थेमुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही देशात अखंड पुरवठा सुरू ठेवणे शक्य झाले. दर नियंत्रणाच्या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींचा मोठा भार स्वतः उचलला. सर्वोच्च पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असताना, पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹२४ आणि डिझेलवर जवळपास ₹३० इतका अतिरिक्त भार कंपन्यांनी शोषून घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारात प्रचंड दरवाढ झाली असतानाही देशांतर्गत किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवण्यात यश आले.

भारताचा दृष्टिकोन विशेष

जगातील इतर देशांच्या प्रतिक्रियांशी तुलना केली असता भारताचा दृष्टिकोन विशेष ठरला. बांगलादेशने इंधन रेशनिंग सुरू केले. श्रीलंकेने चार दिवसांचा कामकाज आठवडा आणि इंधन पास प्रणाली लागू केली. फिलिपाईन्सने राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली, तर दक्षिण कोरियाने अनेक दशकांनंतर प्रथमच इंधन दरांवर मर्यादा आणल्या. युरोपातील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान योजना जाहीर कराव्या लागल्या कारण किरकोळ इंधन दर झपाट्याने वाढत होते. याउलट भारताने कोणतीही मोठी दृश्यमान अडचण निर्माण न होऊ देता स्थैर्य कायम ठेवले.

ऊर्जा क्षेत्रातील निरीक्षकांचे मत आहे की, आज दिसणारी ही क्षमता आणि स्थैर्य हे अनेक वर्षांच्या संरचनात्मक गुंतवणुकीचे आणि धोरणात्मक सुधारणांचे परिणाम आहेत. गेल्या दशकात भारताने एलपीजी पायाभूत सुविधा वाढवल्या, आयात टर्मिनल्सची संख्या दुप्पट केली, रिफायनिंग क्षमता वाढवली, २७ देशांवरून ४० देशांपर्यंत कच्च्या तेलाचे स्रोत विविध केले, इथेनॉल मिश्रणाला गती दिली आणि स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह विकसित केले. तेल आणि वायू क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, याच दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे आज भारताला जगातील सर्वात कठीण ऊर्जा संकटांपैकी एका संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा कवच मिळाले आहे.

जरी हे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नसले आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागला असला, तरी व्यापक स्तरावर पाहता एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट दिसतो. अलीकडील काळातील सर्वात मोठ्या जागतिक तेल संकटांपैकी एका संकटाला भारताने घराघरातील संकट बनू दिले नाही. बहुसंख्य भारतीयांसाठी दैनंदिन जीवन पूर्ववत सुरू राहिले, आणि हे देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेतील दीर्घकालीन नियोजन, समन्वय आणि गुंतवणुकीच्या बळाचे द्योतक ठरले.

Web Title: Why global oil crisis did not affect indian consumers see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
1

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
2

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
3

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…
4

परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM