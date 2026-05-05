Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • West Bengal Politics Mamata Banerjee Refuses To Resign Governor Powers Article 164

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक पेच! पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; काय आहेत राज्यपालांचे अधिकार?

West Bengal Politics News: पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर झाले असले तरी ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपाल काय कारवाई करू शकतात आणि राज्यघटनेत काय तरतुदी आहेत? वाचा सविस्तर.

Updated On: May 05, 2026 | 09:09 PM
पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार (Photo Credit- AI)

पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक पेच!
  • पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार
  • काय आहेत राज्यपालांचे अधिकार?
Mamata Banerjee Refuses to Resign: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल सोमवार, ४ मे रोजी जाहीर करण्यात आले. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्यात आणि प्रचंड बहुमत मिळवण्यात भारतीय जनता पक्षाला (BJP) यश आले. बंगालमधील TMC च्या या दारुण पराभवानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी आज, मंगळवार, ५ मे रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेदरम्यान, त्यांनी आपण मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे जाहीर केले.

भाजपने १०० जागा “चोरल्या” आहेत

२०२६ च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी असा आरोप केला आहे की, भाजपने १०० जागा “चोरल्या” आहेत. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ही लढाई भाजपविरुद्ध नसून, ती निवडणूक आयोगाविरुद्ध होती. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले, “मी पराभूत झाले नाही; त्यामुळे, मी राजीनामा देणार नाही.” तसेच, मतमोजणी केंद्रावर आपल्यावर शारीरिक हल्ला करण्यात आला होता, असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला.

ममता बॅनर्जींच्या राजीनामा देण्यास नकारामुळे उपस्थित झालेले प्रश्न

या पार्श्वभूमीवर, साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की: निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही एखादी मुख्यमंत्री अशा प्रकारे कसे वागू शकते? जर ममता बॅनर्जी यांनी आपला राजीनामा सादर केला नाही, तर पुढे जाऊन नवीन मुख्यमंत्री कसा निवडला जाईल? जर अशी परिस्थिती उद्भवली, तर त्यासाठी कोणते नियम लागू होतात आणि राज्यपाल कोणती पावले उचलू शकतात? चला, या सर्व कायदेशीर पर्यायांना सविस्तरपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

ममता बॅनर्जींनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास काय घडेल?

भारतीय संविधानाच्या भाग VI मध्ये विशेषतः अनुच्छेद १५३ ते १६७ मध्ये राज्यपालांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे; त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने अनुच्छेद १५४ (कार्यकारी अधिकार) आणि अनुच्छेद १६१ ते २०० (क्षमादानाचा अधिकार आणि कायदेविषयक अधिकार) मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी राज्यपालांकडे विशेष कायदेशीर अधिकार असतात. राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची विनंती करू शकतात; जर मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला, तर राज्यपाल विद्यमान विधानसभा विसर्जित करण्याचा आदेश त्वरित जारी करू शकतात. अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्र्यांना पदावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो.

Government Formation: निकालापासून शपथविधीपर्यंत सत्ता कोणाकडे असते? लोकशाहीतील ‘संक्रमण काळा’चे काय आहेत घटनात्मक नियम?

राज्यपालांकडे आणखी कोणते पर्याय उपलब्ध?

शिवाय, जर मुख्यमंत्र्यांनी उचललेल्या कोणत्याही पावलामुळे एखादे मोठे घटनात्मक संकट निर्माण झाले, तर राज्यपाल संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. कोणत्याही राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास (घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास) अशा प्रकारची परिस्थिती सामान्यतः निर्माण होते. तथापि, बंगालमधील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. येथे, निवडणुकीचे निकाल यापूर्वीच जाहीर झाले आहेत आणि राज्यात कोणता पक्ष सरकार स्थापन करणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

अनुच्छेद १६४ अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ अन्वये, राज्यात नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना पदाची शपथ देण्याचा अनन्य अधिकार राज्यपालांकडे असतो. निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या विद्यमान सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर केल्यानंतर, राज्यपाल विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करू शकतात; याद्वारे नवीन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होतो. बंगालमधील परिस्थितीचा विचार करता, ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःहून राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला, तरीही निवडणुकीचा जनादेश जाहीर झाल्यानंतर, त्या कायदेशीरदृष्ट्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदावर पुढेही कायम राहू शकत नाहीत.

बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ कधी संपणार आहे?

पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपणार आहे. परिणामी, नवीन मुख्यमंत्री आणि सरकार स्थापनेबाबत कोणतेही महत्त्वपूर्ण घटनात्मक अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. ८ मे पर्यंत, विधानसभा विसर्जित झाल्याचे मानले जाईल; यामुळे नवीन सरकार स्थापन करणे ही एक घटनात्मक आवश्यकता ठरेल. त्या टप्प्यावर, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला किंवा नाही, या प्रश्नाला कोणताही व्यावहारिक अर्थ उरणार नाही.

भूतकाळात एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा देण्यास नकार दिला होता का?

ममता बॅनर्जी यांच्या आधी, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनीही १९९७ मध्ये राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. ‘चारा घोटाळ्या’च्या (Fodder Scam) संदर्भात लालू यादव यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले, तेव्हा त्यांच्यावर पदत्याग करण्यासाठी प्रचंड दबाव आला होता. सुरुवातीला त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला असला, तरी अखेरीस त्यांना आपले पद सोडावे लागले. त्यानंतर, लालू यादव यांनी आपली पत्नी राबडी देवी यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. २०२४ मध्ये झारखंडमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईदरम्यान अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती; त्यावेळी राज्यात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती आणि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील की राजीनामा देतील, याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लढवले जात होते.

Vijay TVK Govt: अभिनेता विजय यांचा मुख्यमंत्रीपदाकडे कूच! राज्यपालांकडे केला सत्तास्थापनेचा दावा; पाहा पुढील गणित काय?

Web Title: West bengal politics mamata banerjee refuses to resign governor powers article 164

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 09:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
1

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
2

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’
3

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु
4

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

May 15, 2026 | 08:50 AM
नागपूर विमानतळाचा चेहरामोहरा आता बदलणार; नूतनीकरण होणार अन्…

नागपूर विमानतळाचा चेहरामोहरा आता बदलणार; नूतनीकरण होणार अन्…

May 15, 2026 | 08:34 AM
आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

May 15, 2026 | 08:21 AM
Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

May 15, 2026 | 08:19 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 15, 2026 | 08:15 AM
धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

May 15, 2026 | 08:03 AM
Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

May 15, 2026 | 07:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM