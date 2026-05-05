Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक पेच! पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; काय आहेत राज्यपालांचे अधिकार?

२०२६ च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी असा आरोप केला आहे की, भाजपने १०० जागा “चोरल्या” आहेत. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ही लढाई भाजपविरुद्ध नसून, ती निवडणूक आयोगाविरुद्ध होती. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले, “मी पराभूत झाले नाही; त्यामुळे, मी राजीनामा देणार नाही.” तसेच, मतमोजणी केंद्रावर आपल्यावर शारीरिक हल्ला करण्यात आला होता, असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर, साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की: निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही एखादी मुख्यमंत्री अशा प्रकारे कसे वागू शकते? जर ममता बॅनर्जी यांनी आपला राजीनामा सादर केला नाही, तर पुढे जाऊन नवीन मुख्यमंत्री कसा निवडला जाईल? जर अशी परिस्थिती उद्भवली, तर त्यासाठी कोणते नियम लागू होतात आणि राज्यपाल कोणती पावले उचलू शकतात? चला, या सर्व कायदेशीर पर्यायांना सविस्तरपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
#WATCH | कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, मैं हारी नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊँगी… सवाल ही नहीं उठता। नहीं। अब, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे। यह हमें हराने की उनकी कोशिश है। आधिकारिक तौर पर, चुनाव आयोग के ज़रिए,… pic.twitter.com/9JcZW8o9oP — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
भारतीय संविधानाच्या भाग VI मध्ये विशेषतः अनुच्छेद १५३ ते १६७ मध्ये राज्यपालांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे; त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने अनुच्छेद १५४ (कार्यकारी अधिकार) आणि अनुच्छेद १६१ ते २०० (क्षमादानाचा अधिकार आणि कायदेविषयक अधिकार) मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी राज्यपालांकडे विशेष कायदेशीर अधिकार असतात. राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची विनंती करू शकतात; जर मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला, तर राज्यपाल विद्यमान विधानसभा विसर्जित करण्याचा आदेश त्वरित जारी करू शकतात. अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्र्यांना पदावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो.
Government Formation: निकालापासून शपथविधीपर्यंत सत्ता कोणाकडे असते? लोकशाहीतील ‘संक्रमण काळा’चे काय आहेत घटनात्मक नियम?
शिवाय, जर मुख्यमंत्र्यांनी उचललेल्या कोणत्याही पावलामुळे एखादे मोठे घटनात्मक संकट निर्माण झाले, तर राज्यपाल संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. कोणत्याही राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास (घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास) अशा प्रकारची परिस्थिती सामान्यतः निर्माण होते. तथापि, बंगालमधील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. येथे, निवडणुकीचे निकाल यापूर्वीच जाहीर झाले आहेत आणि राज्यात कोणता पक्ष सरकार स्थापन करणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ अन्वये, राज्यात नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना पदाची शपथ देण्याचा अनन्य अधिकार राज्यपालांकडे असतो. निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या विद्यमान सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर केल्यानंतर, राज्यपाल विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करू शकतात; याद्वारे नवीन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होतो. बंगालमधील परिस्थितीचा विचार करता, ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःहून राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला, तरीही निवडणुकीचा जनादेश जाहीर झाल्यानंतर, त्या कायदेशीरदृष्ट्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदावर पुढेही कायम राहू शकत नाहीत.
पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपणार आहे. परिणामी, नवीन मुख्यमंत्री आणि सरकार स्थापनेबाबत कोणतेही महत्त्वपूर्ण घटनात्मक अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. ८ मे पर्यंत, विधानसभा विसर्जित झाल्याचे मानले जाईल; यामुळे नवीन सरकार स्थापन करणे ही एक घटनात्मक आवश्यकता ठरेल. त्या टप्प्यावर, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला किंवा नाही, या प्रश्नाला कोणताही व्यावहारिक अर्थ उरणार नाही.
ममता बॅनर्जी यांच्या आधी, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनीही १९९७ मध्ये राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. ‘चारा घोटाळ्या’च्या (Fodder Scam) संदर्भात लालू यादव यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले, तेव्हा त्यांच्यावर पदत्याग करण्यासाठी प्रचंड दबाव आला होता. सुरुवातीला त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला असला, तरी अखेरीस त्यांना आपले पद सोडावे लागले. त्यानंतर, लालू यादव यांनी आपली पत्नी राबडी देवी यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. २०२४ मध्ये झारखंडमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईदरम्यान अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती; त्यावेळी राज्यात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती आणि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील की राजीनामा देतील, याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लढवले जात होते.
Vijay TVK Govt: अभिनेता विजय यांचा मुख्यमंत्रीपदाकडे कूच! राज्यपालांकडे केला सत्तास्थापनेचा दावा; पाहा पुढील गणित काय?