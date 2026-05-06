पश्चिम बंगालमध्ये 9 मे ला होणार शपथविधी; मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत सुवेंदू आघाडीवर

नवी दिल्ली : ऐतिहासिक विजयानंतर भाजपने ९ मे रोजी आपल्या सरकारचा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगालमधील ही माहिती पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य यांनी स्वतः दिली. राज्यात मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आघाडीवर आहेत, ज्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला असलेल्या भवानीपूरमध्ये पराभव केला आहे. मात्र, सामिक भट्टाचार्य आणि दिलीप घोष यांच्या नावांचाही उल्लेख होत आहे.
अग्निमित्रा रॉय आणि इतर अनेक महिला नेत्यांचीही मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा होत आहे. असे म्हटले जात आहे की, देशभरात महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अखिल भारतीय आघाडीविरोधात वातावरण निर्माण करणारा भाजप, याचा वापर एक कडक संदेश देण्यासाठी करू शकतो. भाजपने राज्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसाठी केंद्रीय निरीक्षकाचीही नियुक्ती केली आहे. यावरून भाजपसाठी पश्चिम बंगालचे महत्त्व दिसून येते. राज्याच्या विजयाचे नायक आणि चाणक्य, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची येथे निरीक्षक म्हणून नियुक्ती भाजपने केली आहे.
जे. पी. नड्डा आसामच्या निरीक्षकपदी
भाजपने आसामच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसाठी माजी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची निरीक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांची सह-निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे दोन्ही नेते विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांना भेटण्यासाठी गुवाहाटीला जाणार असून, त्या आधारावर ते आमदारांच्या विचारांविषयी केंद्रीय नेतृत्वाला माहिती देतील. मात्र, आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा हीच पहिली आणि अंतिम पसंती असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांना राज्यातील सर्व निवडून आलेल्या आमदारांचा पाठिंबा आहे. इतर कोणत्याही नेत्याच्या नावावर चर्चाही होत नाही.
Sanjay Raut : पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा; “हा ममता बॅनर्जींचा नाही, लोकशाहीचा पराभव”