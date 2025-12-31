Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Congress Will Contest The Nagpur Municipal Corporation Elections Independently

नागपूर महापालिका निवडणुकीत आघाडीत बिघाडी; मध्यरात्री तीन वाजता अनिल देशमुखांचा फोन अन्…

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शप) नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, जागावाटपाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा पूर्ण झाली होती. कोणत्या प्रभागात कोणता पक्ष निवडणूक लढवणार याबाबत स्पष्टता होती.

Updated On: Dec 31, 2025 | 01:51 PM
नागपूर महापालिका निवडणुकीत आघाडीत बिघाडी; मध्यरात्री तीन वाजता अनिल देशमुखांचा फोन अन्...

Nagpur Municipal Elections : नागपूर महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) आणि काँग्रेस यांच्यात परस्पर संमतीने जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला होता. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेस नेत्यांकडून अचानक घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे राजकीय समीकरण बिघडले. काँग्रेसने थेट भाजपला फायदा पोहोचविण्यासाठी रात्री 3 वाजता युती तोडल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) कडून करण्यात आला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शप) नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, जागावाटपाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा पूर्ण झाली होती. कोणत्या प्रभागात कोणता पक्ष निवडणूक लढवणार याबाबत स्पष्टता होती. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेस नेतृत्वाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रात्री ३ वाजता काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांना अंतिम निश्चितीसाठी कॉल केला. तेव्हा त्यांनी आघाडी शक्य नसल्याचे उत्तर दिले. इकडे आघाडीत राहून १५ जागा लढविण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती.

ऐन वेळेवर त्यांची स्थिती खराब झाली. तरीही देशमुख यांनी रातोरात यंत्रणा हालवत ७९ उमेदवार मैदानात उतरविण्याची तयारी केली. उलट, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्यात आलेल्या जागांवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता काँग्रेसने स्वतःच्या उमेदवारांना ‘बी फॉर्म’ दिल्याने विश्वासघात झाल्याची भावना शरद पवारांच्या शिलेदारांमध्ये निर्माण झाली.

मतभेद चव्हाट्यावर

या घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्यावतीने तब्बल ७९ उमेदवारांना तिकीट जाहीर करण्यात आले. यामुळे उपराजधानीच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत.

आघाडी कमजोर करण्याचा प्रयत्न

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी काँग्रेसवर आरोप करताना म्हटले की, ही भूमिका भाजपच्या फायद्यासाठीच घेतली गेली आहे. आघाडी कमजोर करून मतांचे विभाजन घडवून आणण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसकडून या आरोपांवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. या घडामोडींमुळे नागपूर महानगरपालिका निवडणूक अधिकच चुरशीची होणार, हे निश्चित.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : पुण्यासह संभाजीनगरमध्येही भाजप-शिवसेनेची युती फिस्कटली; दोन्ही पक्ष आमनेसामने

Web Title: Congress will contest the nagpur municipal corporation elections independently

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 01:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…
1

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?
2

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण
3

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व
4

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM
काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 09:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM