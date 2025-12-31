Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • The Bjp Shiv Sena Alliance Has Fallen Apart In Sambhaji Nagar As Well As Pune

Maharashtra Politics : पुण्यासह संभाजीनगरमध्येही भाजप-शिवसेनेची युती फिस्कटली; दोन्ही पक्ष आमनेसामने

महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केली आहे. त्यात सत्तेत सहभागी दोन्ही पक्षांचे नेते आता युती तुटल्यावरून एकमेकांवर आरोप करत आहेत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:04 AM
पुण्यासह संभाजीनगरमध्येही भाजप-शिवसेनेची युती फिस्कटली; दोन्ही पक्ष आमनेसामने

पुण्यासह संभाजीनगरमध्येही भाजप-शिवसेनेची युती फिस्कटली; दोन्ही पक्ष आमनेसामने (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना, काँग्रेससह सर्वच पक्षांकडून तयारी केली जात आहे. त्यातच महायुतीतील घटक पक्ष भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) १५ जानेवारीला होणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुका स्वबळावर लढवणार आहे. कारण दोन्ही पक्षांमधील जागावाटपाची चर्चा फिस्कटली आहे. त्यामुळे या दोन्ही महापालिका निवडणुकीत हे पक्ष वेगळे दिसणार आहेत.

महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केली आहे. त्यात सत्तेत सहभागी दोन्ही पक्षांचे नेते आता युती तुटल्यावरून एकमेकांवर आरोप करत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधील शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी दावा केला की, भाजपने या भागात वाढत्या प्रवाभामुळे अहंकारातून युती तोडली. संजय शिरसाट यांनी आम्ही महापालिका निवडणुका भाजपसोबत युती करून लढविण्यासाठी आग्रही होतो. मतदारांचीही अशीच भावना होती. मात्र, शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपकडून कोणताही नवा किंवा सन्मानजनक प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. उलट भाजपने आपली आग्रही भूमिका कायम ठेवली. आमची ताकद वाढली आहे. आम्ही काहीही करू शकतो, असा अहंकार भाजपच्या भूमिकेतून दिसून येत होता.

दरम्यान, भाजपचा हा अहंकारच आज युती तुटण्याचे मुख्य कारण ठरला, असे शिरसाट यांनी ठामपणे सांगितले. युती समानतेच्या तत्वावर चालते, मात्र येथे ते तत्व पायदळी तुडवले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शिंदेसेनेच्या आमदार पत्नीला भाजपचे तिकीट

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या रस्सीखेच दरम्यान भाजप आणि शिंवसेनेतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला. सोमवारी रात्री मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी भाजपा १३७ जागा तर शिंदे शिवसेना ९० जागा लढवेल, अशी घोषणा केली. या घोषणेनंतर लगेचच भाजपने आपली दुसरी यादी जाहीर केली. परंतु, एका नावाने राजकीय वर्तुळात सर्वांना आश्चर्यचकित केले. भाजपने शिंदे गटातील एका विद्यमान आमदाराच्या पत्नीला तिकीट दिले आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जागावाटपाच्या सूत्रानंतर भाजपाने ज्या उमेदवारांना ‘एबी फॉर्म’ दिले आहेत. त्यामध्ये केसरबेन पटेल यांचे नाव आहे.

वारंवार भूमिका बदलत होते

शिरसाट यांचे आरोप फेटाळून लावत भाजपचे मंत्री अतुल सावे यांनी शिवसेना नेत्यांवर जागावाटपाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत असल्याचा आरोप केला. सावे म्हणाले, शिवसेनेच्या नेत्यांनी अशा जागा मागितल्या होत्या, जिथे भाजप नगरसेवक सातत्याने जिंकत होते. त्यांच्याच अहंकारामुळे युती तुटली. भाजपाला अजूनही युतीमध्ये रस होता. परंतु, यासाठी शिवसेनेने एक पाऊल पुढे टाकायला हवे होते. परंतु, शेवटच्या क्षणापर्यंत तसे झाले नाही.

हेदेखील वाचा : Explainer: BMC Elections मध्ये कोणता पक्ष कोणासह? कोणाच्या विरोधात, नव्या राजकारणाने डोक्याचा होईल भुगा

Web Title: The bjp shiv sena alliance has fallen apart in sambhaji nagar as well as pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन
1

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा
2

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग
3

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

Dharashiv News: शिंदे सेनेतील एक गट भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत…; तानाजी सावंतांचे खळबळजनक विधान
4

Dharashiv News: शिंदे सेनेतील एक गट भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत…; तानाजी सावंतांचे खळबळजनक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM