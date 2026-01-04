Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Dcm Ajit Pawar Met Newly Elected Corporators And Mayor Of Maval Congratulated Political News

निवडणुकीतील विजयाने हुरळून जाऊ नका; मावळातील नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना अजित पवारांचा कानमंत्र

नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला.

Updated On: Jan 04, 2026 | 01:24 PM
DCM Ajit Pawar met newly elected corporators and mayor of Maval congratulated political news

डीसीएम अजित पवार यांनी मावळमधील नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांची भेट घेऊन अभिनंदन केले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

Maharashtra Politics : वडगाव मावळ : लोकांनी आपल्याला सेवेसाठी निवडून दिले आहे, हे सदैव लक्षात ठेवून काम करावे, अशी स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मावळ तालुक्यातील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना दिली.
मावळ तालुक्यातील लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद तसेच वडगाव मावळ नगरपंचायत येथील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या सत्कारप्रसंगी ते बोलत होते.

शिवराज पॅलेसमध्ये सन्मान व पक्षप्रवेश कार्यक्रम

जांभूळ फाटा येथील शिवराज पॅलेस येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान सोहळा व पक्षप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी आमदार सुनील शेळके, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, ज्येष्ठ नेते बबनराव भेगडे, विठ्ठलराव शिंदे, गणेश आप्पा ढोरे, शंकरराव शेळके, महिलाध्यक्षा सुवर्णा राऊत, साहेबराव कारके, काळूराम मालपोटे, सुरेश चौधरी, कृष्णा कारके, अशोक भेगडे, विलासराव काळोखे, सुरेश धोत्रे, भरत येवले, दीपक हुलावळे, अतुल वायकर आदी उपस्थित होते.

हे देखील वाचा : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जांना मुद्रांक शुल्क माफ

मूलभूत सुविधांवर लक्ष द्या

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पिण्याचे पाणी, भुयारी गटार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. मावळ तालुक्यात औद्योगिक, पर्यटन आणि कृषी या तिन्ही क्षेत्रांना समन्वयाने वाव मिळाला पाहिजे, त्यादृष्टीने नियोजन करा.आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून माझी अनेक वर्षांची खंत भरून निघाली. शब्द दिल्याप्रमाणे विकासनिधी कमी पडू दिला नाही. तालुक्यातील प्रकल्पांमुळे पर्यटन व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिसिंग लिंक, ग्लास स्काय वॉक, भंडारा डोंगराच्या पायथ्याशी संतभूमी कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मावळचे वैभव वाढणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार

या वेळी लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद तसेच वडगाव मावळ नगरपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेले नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संभाजी राक्षे, उत्तम सातकर, संतोष शिंदे, रोहित लांघे, भारत चिकणे, गणेश आहेर आदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रवक्ते राज खांडभोर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन विठ्ठलराव शिंदे यांनी मानले.

हे देखील वाचा : बंडखोरांना शिवसेनेचा दणका; विरोधात अर्ज भरणाऱ्या 26 नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी

जेवढा निधी दिला, तेवढे मताधिक्य जनतेने दिले : आमदार शेळके

आमदार सुनील शेळके म्हणाले, “मावळच्या जनतेने राष्ट्रवादीचा आमदार देऊन दादांचे स्वप्न पूर्ण केले. त्यांनीही भरघोस निधी देऊन शब्द पूर्ण केला. या निधीतून झालेल्या विकासकामांची जाण ठेवून जनतेने निवडणुकीत मोठे मताधिक्य दिले आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी अधिक वाढली असून जनतेचा विश्वास सर्वांनी सार्थ ठरवावा.” अजित पवार म्हणाले की, “जागतिक सायकल स्पर्धेमुळे मावळ जगाच्या नकाशावर पुणे जिल्ह्यात होणारी जागतिक सायकल स्पर्धा मावळ तालुक्यातील काही भागातून जाणार आहे. त्या अनुषंगाने रस्ते विकास करण्यात आला आहे. जगभरातील स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, यामुळे मावळचे निसर्गसौंदर्य आणि पर्यटन जगभर पोहोचेल,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

Web Title: Dcm ajit pawar met newly elected corporators and mayor of maval congratulated political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

झेडपी–पंचायत समिती निवडणूकीची रणधुमाळी; वडगाव मावळमध्ये राजकीय वातावरण तापले
2

झेडपी–पंचायत समिती निवडणूकीची रणधुमाळी; वडगाव मावळमध्ये राजकीय वातावरण तापले

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
3

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल
4

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM