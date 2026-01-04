निवडणुकीतील विजयाने हुरळून जाऊ नका; मावळातील नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना अजित पवारांचा कानमंत्र

Maharashtra Politics : वडगाव मावळ : लोकांनी आपल्याला सेवेसाठी निवडून दिले आहे, हे सदैव लक्षात ठेवून काम करावे, अशी स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मावळ तालुक्यातील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना दिली.
मावळ तालुक्यातील लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद तसेच वडगाव मावळ नगरपंचायत येथील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या सत्कारप्रसंगी ते बोलत होते.
शिवराज पॅलेसमध्ये सन्मान व पक्षप्रवेश कार्यक्रम
जांभूळ फाटा येथील शिवराज पॅलेस येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान सोहळा व पक्षप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी आमदार सुनील शेळके, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, ज्येष्ठ नेते बबनराव भेगडे, विठ्ठलराव शिंदे, गणेश आप्पा ढोरे, शंकरराव शेळके, महिलाध्यक्षा सुवर्णा राऊत, साहेबराव कारके, काळूराम मालपोटे, सुरेश चौधरी, कृष्णा कारके, अशोक भेगडे, विलासराव काळोखे, सुरेश धोत्रे, भरत येवले, दीपक हुलावळे, अतुल वायकर आदी उपस्थित होते.
मूलभूत सुविधांवर लक्ष द्या
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पिण्याचे पाणी, भुयारी गटार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. मावळ तालुक्यात औद्योगिक, पर्यटन आणि कृषी या तिन्ही क्षेत्रांना समन्वयाने वाव मिळाला पाहिजे, त्यादृष्टीने नियोजन करा.आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून माझी अनेक वर्षांची खंत भरून निघाली. शब्द दिल्याप्रमाणे विकासनिधी कमी पडू दिला नाही. तालुक्यातील प्रकल्पांमुळे पर्यटन व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिसिंग लिंक, ग्लास स्काय वॉक, भंडारा डोंगराच्या पायथ्याशी संतभूमी कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मावळचे वैभव वाढणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
या वेळी लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद तसेच वडगाव मावळ नगरपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेले नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संभाजी राक्षे, उत्तम सातकर, संतोष शिंदे, रोहित लांघे, भारत चिकणे, गणेश आहेर आदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रवक्ते राज खांडभोर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन विठ्ठलराव शिंदे यांनी मानले.
जेवढा निधी दिला, तेवढे मताधिक्य जनतेने दिले : आमदार शेळके
आमदार सुनील शेळके म्हणाले, “मावळच्या जनतेने राष्ट्रवादीचा आमदार देऊन दादांचे स्वप्न पूर्ण केले. त्यांनीही भरघोस निधी देऊन शब्द पूर्ण केला. या निधीतून झालेल्या विकासकामांची जाण ठेवून जनतेने निवडणुकीत मोठे मताधिक्य दिले आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी अधिक वाढली असून जनतेचा विश्वास सर्वांनी सार्थ ठरवावा.” अजित पवार म्हणाले की, “जागतिक सायकल स्पर्धेमुळे मावळ जगाच्या नकाशावर पुणे जिल्ह्यात होणारी जागतिक सायकल स्पर्धा मावळ तालुक्यातील काही भागातून जाणार आहे. त्या अनुषंगाने रस्ते विकास करण्यात आला आहे. जगभरातील स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, यामुळे मावळचे निसर्गसौंदर्य आणि पर्यटन जगभर पोहोचेल,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.