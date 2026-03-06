Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Maharashtra Budget 2026 Live Cm Devendra Fadnavis Announces Schemes In Memory Of Ajit Pawar

Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Maharashtra Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प 2026 सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी अजित पवारांच्या स्मरणार्थ काही योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:52 PM
Maharashtra Budget 2026 Live CM Devendra Fadnavis announces schemes in memory of Ajit Pawar

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या स्मरणार्थ योजनांची घोषणा केली (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्याचा अर्थसंकल्प 2026-27 जाहीर
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केला अर्थसंकल्प
  • अजित पवारांच्या स्मरणार्थ दोन खास योजना
Maharashtra Budget 2026 : मुंबई : विधीमंडळामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करत आहे. त्यांनी भाषणाला सुरुवात करताच सभागृह ‘अजित पवार अमर रहे’ च्या घोषणांनी दणाणले. मागील अनेक दशके अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांनी (Ajit Pawar) राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या सांभाळल्या. त्यांच्या निधनानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीसांनी काही घोषणा करुन त्यांना आदरांजली वाहिली आहे,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प हा दिवंगत नेते अजित पवारांना समर्पित केला. यावेळी सभागृहामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे भावूक झालेले दिसून आले. अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत फडणवीसांना त्यांना आदरांजली वाहिली. तसेच अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ काही प्रकल्प देखील जाहीर केले आहेत. तसेच राज्याच्या प्रगतीमध्ये आणि अर्थसंकल्प तयार करण्यामध्ये अजित पवारांचा मोठा वाटा असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

हे देखील वाचा : “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “आज हे भाषण करताना माझे मन अत्यंत जड झाले आहे. सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्री पद आणि दीर्घ काळ वित्तमंत्री राहिलेले आपले अजितदादा आपल्यात नाहीत. त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या सार्वजनिक आणि प्रशासकीय जीवनात कधीही भरुन न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांनी एकूण 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांचे आणि अर्थसंकल्पाचे नाते अतिशय दृढ होते. त्यांनी विक्रमी ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. कामाचा माणूस हीच त्यांची खरी ओळख होती.”

पुढे ते म्हणाले की, “अजित पवारांमुळे महाराष्ट्राची कठीण काळातही अर्थिक स्थिती भक्कम राहिली. त्यांनी दिलेली विकासाची दिशा आजही आपल्याला प्रेरणा देत आहे. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून सर्वांशी चर्चा करुन अजित पवारांच्या वक्तीमत्त्वाला साजेसे असे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आह, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा विधीमंडळातील ठराव मागे; नेमकं कारण काय?

पुढे देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पुरस्काराची देखील घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “अजित पवारांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देण्यात येईल असे मी जाहीर करतो. दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मृतींना मी आजचा अर्थसंकल्प मी समर्पित करतो,” असे देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

 

Web Title: Maharashtra budget 2026 live cm devendra fadnavis announces schemes in memory of ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट
1

Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट

Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार अर्थसंकल्प
2

Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार अर्थसंकल्प

महाराष्ट्रातील नागरिक लवकरच परतणार मायदेशी; गिरीश महाजनांकडे सरकारने सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी
3

महाराष्ट्रातील नागरिक लवकरच परतणार मायदेशी; गिरीश महाजनांकडे सरकारने सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार
4

Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Budget Live: अखेर निर्णय झालाच; फडणवीसांकडून शेतकऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ कर्जमाफीची घोषणा

Maharashtra Budget Live: अखेर निर्णय झालाच; फडणवीसांकडून शेतकऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ कर्जमाफीची घोषणा

Mar 06, 2026 | 03:21 PM
मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

Mar 06, 2026 | 03:16 PM
तुमचीही मुलं विनाकारण चिडचिड करतात का? ‘व्हिटॅमिन्स’च्या कमतरतेमुळे असू शकतो हा बदल; जाणून घ्या उपाय!

तुमचीही मुलं विनाकारण चिडचिड करतात का? ‘व्हिटॅमिन्स’च्या कमतरतेमुळे असू शकतो हा बदल; जाणून घ्या उपाय!

Mar 06, 2026 | 03:13 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

Mar 06, 2026 | 03:13 PM
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर 

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर 

Mar 06, 2026 | 03:11 PM
Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Mar 06, 2026 | 03:07 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिका विषय समित्यांमध्ये ‘जुन्या-नव्यां’चा संगम; तिन्ही मतदारसंघांचे राजकीय समीकरण साधले

पिंपरी-चिंचवड महापालिका विषय समित्यांमध्ये ‘जुन्या-नव्यां’चा संगम; तिन्ही मतदारसंघांचे राजकीय समीकरण साधले

Mar 06, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM