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‘रामरक्षा वाचता येत नाही आणि आंदोलन करता’; रामरक्षा आंदोलनावरून फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:23 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने पाठिंबा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली. रामरक्षा आंदोलनावरूनही त्यांनी उपरोधिक टिप्पणी करत राजकीय वातावरण तापवले.

'रामरक्षा वाचता येत नाही आणि आंदोलन करता'; रामरक्षा आंदोलनावरून फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

'रामरक्षा वाचता येत नाही आणि आंदोलन करता'; रामरक्षा आंदोलनावरून फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

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विस्तार
  • रामरक्षा आंदोलनावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली.
  • सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला उबाठाने दिलेल्या पाठिंब्यावरून महायुतीचा हल्लाबोल.
  • एकनाथ शिंदेंचा आरोप; सरकारविरोधी प्रत्येक आंदोलनाला उद्धव ठाकरे गटाचा पाठिंबा 
 

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने पाठिंबा दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका करत रामरक्षा आंदोलनावरूनही निशाणा साधला.

‘रामरक्षा आंदोलन करण्यापूर्वी दोन पान तरी वाचा’

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “माझी एवढीच अपेक्षा आहे की, त्यांनी किमान दोन पान रामरक्षेची वाचावी. रामाच्या नावाने आंदोलन करणं योग्य नाही. मागच्या वेळी त्यांना रामरक्षा म्हणता आली नव्हती. त्यांची तयारी असेल तर मीही त्यांच्यासोबत रामरक्षा म्हणायला तयार आहे. मला पूर्ण रामरक्षा येते. समजा येत नसती, तरी किमान वाचता तरी आली पाहिजे. तुम्ही रामरक्षा आंदोलन करता आणि रामरक्षा वाचताच येत नाही, मग हे कसले आंदोलन?”

याचवेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर वैयक्तिक टीका करत, “ते सध्या हताश आणि फ्रस्ट्रेड व्यक्ती झाले आहेत,” असेही म्हटले.

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सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनावरून वाद

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिल्यानंतर महायुतीतील नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

एकनाथ शिंदेंचाही उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरे गटावर टीका करत म्हटले, “हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. त्यांचा नेहमीच बाहेरून आणि घरातून पाठिंबा असतो. ‘तुम लढो, हम कपडा संभालते है’ अशी त्यांची भूमिका असते. बुडाला जळत असताना डोंगरावर आग विझवायला धावणाऱ्या माणसासारखी उबाठाची अवस्था झाली आहे.”

‘तुम लढो, हम कपडा संभालते है,’ सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाच्या पाठिंब्यावरून एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाणा

शिंदे यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारविरोधात जेव्हा जेव्हा आंदोलन उभे राहते, तेव्हा उद्धव ठाकरे गट त्याला पाठिंबा देतो. श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेशातील आंदोलनांची उदाहरणे देत उबाठा गट मुद्दाम असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.

Web Title: Devendra fadnavis criticises uddhav thackeray over ramraksha and sonam wangchuk protest

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:23 PM

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