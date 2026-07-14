रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार

खरं तर, काही आठवड्यांपूर्वी याच विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सध्याच्या IRCTC वेबसाइटमधील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, वारंवार येणारा कॅप्चा (CAPTCHA), गुंतागुंतीचा इंटरफेस आणि तिकीट बुकिंगमधील संथ प्रक्रिया ही प्रवाशांसाठी एक मोठी समस्या आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी १५ जुलैपर्यंत वेबसाइटची सुधारित आवृत्ती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, नवीन वेबसाइट सध्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) सोबत जोडली जात आहे. आरक्षण प्रणालीमध्येही मोठे बदल होत असल्याने, वेबसाइटची पूर्णपणे सुधारित आवृत्ती पुढील काही महिन्यांत उपलब्ध होईल.
लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…
नवीन IRCTC वेबसाइटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची वाढलेली क्षमता. अहवालानुसार, सध्याची प्रणाली प्रति मिनिट अंदाजे ३२,००० तिकिटे बुक करू शकते, तर नवीन प्रणाली प्रति मिनिट १,५०,००० पेक्षा जास्त तिकिटे बुक करू शकेल. यामुळे गर्दीच्या वेळी, विशेषतः तत्काळ तिकीट बुकिंगच्या वेळी वेबसाइटवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
केवळ तिकीट बुकिंगच नाही, तर तिकीट शोधण्याची प्रक्रिया देखील पूर्वीपेक्षा खूप वेगवान होईल. सध्याची प्रति मिनिट अंदाजे ४,००,००० चौकशांची क्षमता असताना, नवीन प्रणाली प्रति मिनिट ४० लाखांपेक्षा जास्त चौकशा हाताळू शकेल.
Tatkal Tickets: आता पटापट बुक होणार तत्काळ तिकिट्स, Railway ने पाच पट वाढवली क्षमता; दलालीवरही लगाम