मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Irctcs New Website To Be Launched Completely Changing The Ticket Booking Method

रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

IRCTC New Website: आयआरसीटीसी वेबसाइट पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे. असा दावा केला जात आहे की, याच्या लॉन्चिंगनंतर लोकांना अधिक वेगाने तिकीट बुक करता येईल आणि त्यांना कॅप्चापासूनही मुक्ती मिळेल.

IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च (Photo Credit- AI)

IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी!
  • IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च
  • तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार
NEW IRCTC Website: रेल्वे प्रवाशांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. भारतीय रेल्वे १५ जुलै रोजी नवीन IRCTC वेबसाइटची बीटा आवृत्ती सुरू करत आहे. ही नवीन वेबसाइट अधिक वेगवान, सोपी आणि अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना तिकीट बुक करताना कमी त्रास होईल. चला, या तंत्रज्ञानविषयक बातमीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. लाँच करण्यापूर्वी, IRCTC आणि सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स (CRIS) च्या अधिकाऱ्यांनी राजस्थानमधील जयपूर येथील मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MNIT) च्या विद्यार्थ्यांना नवीन वेबसाइटचे प्रात्यक्षिक दाखवले. त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून सूचनाही घेतल्या, जेणेकरून प्रवाशांसाठी वेबसाइट उपलब्ध करण्यापूर्वी त्यात आवश्यक सुधारणा करता येतील.

नवीन वेबसाइटचा उपक्रम कसा सुरू झाला

खरं तर, काही आठवड्यांपूर्वी याच विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सध्याच्या IRCTC वेबसाइटमधील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, वारंवार येणारा कॅप्चा (CAPTCHA), गुंतागुंतीचा इंटरफेस आणि तिकीट बुकिंगमधील संथ प्रक्रिया ही प्रवाशांसाठी एक मोठी समस्या आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी १५ जुलैपर्यंत वेबसाइटची सुधारित आवृत्ती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

सुधारित आवृत्ती कधी सुरू होईल?

रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, नवीन वेबसाइट सध्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) सोबत जोडली जात आहे. आरक्षण प्रणालीमध्येही मोठे बदल होत असल्याने, वेबसाइटची पूर्णपणे सुधारित आवृत्ती पुढील काही महिन्यांत उपलब्ध होईल.

लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…

नवीन वेबसाइटमध्ये काय विशेष असेल?

नवीन IRCTC वेबसाइटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची वाढलेली क्षमता. अहवालानुसार, सध्याची प्रणाली प्रति मिनिट अंदाजे ३२,००० तिकिटे बुक करू शकते, तर नवीन प्रणाली प्रति मिनिट १,५०,००० पेक्षा जास्त तिकिटे बुक करू शकेल. यामुळे गर्दीच्या वेळी, विशेषतः तत्काळ तिकीट बुकिंगच्या वेळी वेबसाइटवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

तिकीट बुकिंग प्रक्रिया देखील अधिक वेगवान

केवळ तिकीट बुकिंगच नाही, तर तिकीट शोधण्याची प्रक्रिया देखील पूर्वीपेक्षा खूप वेगवान होईल. सध्याची प्रति मिनिट अंदाजे ४,००,००० चौकशांची क्षमता असताना, नवीन प्रणाली प्रति मिनिट ४० लाखांपेक्षा जास्त चौकशा हाताळू शकेल.

प्रवाशांसाठी काय विशेष असेल?

  • नवीन वेबसाइटवर अनेक वैशिष्ट्ये जोडण्यात आली आहेत, ज्यामुळे तिकीट बुकिंग पूर्वीपेक्षा सोपे होईल.
  • बुकिंगच्या वेळी तुम्हाला तुमच्या पसंतीची जागा निवडण्याचा पर्याय मिळेल.
  • भाडे कॅलेंडरमुळे तुम्हाला वेगवेगळ्या तारखांचे भाडे एकाच वेळी पाहता येईल.
  • ही वेबसाइट अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रवाशांना सोपे जाईल.
  • दिव्यांग, विद्यार्थी आणि रुग्णांशी संबंधित सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील.
  • इंटरफेस अधिक सोपा असेल.
नवीन वेबसाइटवरून अनावश्यक पॉप-अप्स, हायलाइट केलेले ग्राफिक्स आणि वारंवार येणारे कॅप्चा (CAPTCHA) प्रॉम्प्ट्स मोठ्या प्रमाणात काढून टाकण्यात आले आहेत. यामुळे वेळेची बचत होईल, विशेषतः तत्काळ तिकीट बुकिंग करताना, आणि प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. आणखी एक मोठा बदल म्हणजे प्रवाशांना आता स्लीपर, 3एसी, 2एसी किंवा इतर श्रेणींसाठी जागेची उपलब्धता स्वतंत्रपणे तपासण्याची गरज भासणार नाही. एकंदरीत, रेल्वेचा दावा आहे की नवीन IRCTC वेबसाइट अधिक जलद, सोपा आणि अधिक विश्वासार्ह तिकीट बुकिंगचा अनुभव देईल.

Tatkal Tickets: आता पटापट बुक होणार तत्काळ तिकिट्स, Railway ने पाच पट वाढवली क्षमता; दलालीवरही लगाम

Web Title: Irctcs new website to be launched completely changing the ticket booking method

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 08:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!
1

Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!

लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…
2

लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…

Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा
3

Train Ticket Alert : रेल्वेच्या ‘या’ नव्या नियमामुळे लोकं नाराज; तुम्हालाही भरावा लागू शकतो दंड, ‘ही’ चूक करणं टाळा

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करणं होणार सुपरफास्ट! IRCTC घेऊन येतेय नवीन वेबसाईट… यूजर्सना मिळणार नवा अनुभव
4

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करणं होणार सुपरफास्ट! IRCTC घेऊन येतेय नवीन वेबसाईट… यूजर्सना मिळणार नवा अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार

रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! IRCTC ची नवीन वेबसाईट उद्या होणार लॉन्च; तिकीट बुकिंगची पद्धत पूर्णपणे बदलणार

Jul 14, 2026 | 08:23 PM
Shahrukh Khan : शाहरुख खानला दिलासा! मन्नत वाढणार? न्यायालयाने नूतनीकरणाविरोधात ‘त्या’ याचिका फेटाळल्या

Shahrukh Khan : शाहरुख खानला दिलासा! मन्नत वाढणार? न्यायालयाने नूतनीकरणाविरोधात ‘त्या’ याचिका फेटाळल्या

Jul 14, 2026 | 08:21 PM
Kalyan Dombivli MNS Warns Mahavitran Protest : कल्याण- डोबिंवलीकरांच्या वीजेचा प्रश्न सोडवा नाहीतर… महावितरणावर मनसे आक्रमक

Kalyan Dombivli MNS Warns Mahavitran Protest : कल्याण- डोबिंवलीकरांच्या वीजेचा प्रश्न सोडवा नाहीतर… महावितरणावर मनसे आक्रमक

Jul 14, 2026 | 08:20 PM
Monsoon Hacks: पावसाळ्यात कपड्यांमधून येतोय कुबट वास? फक्त ५ रुपयांच्या उपायाने मिळेल फ्रेश सुगंध

Monsoon Hacks: पावसाळ्यात कपड्यांमधून येतोय कुबट वास? फक्त ५ रुपयांच्या उपायाने मिळेल फ्रेश सुगंध

Jul 14, 2026 | 08:15 PM
ग्रहण लागले! बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने घेतला ‘हा’ निर्णय; IND Vs BAN दौरा सापडला अडचणीत

ग्रहण लागले! बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने घेतला ‘हा’ निर्णय; IND Vs BAN दौरा सापडला अडचणीत

Jul 14, 2026 | 08:09 PM
कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी गूड न्यूज! Poultry व्यवसायातील कमाई वाढणार; बनणार सर्वात फायदेशीर बिझनेस

कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी गूड न्यूज! Poultry व्यवसायातील कमाई वाढणार; बनणार सर्वात फायदेशीर बिझनेस

Jul 14, 2026 | 08:02 PM
के. सी. बोकाडिया यांचा सिनेमा येतोय! ‘Teesri Begum’ सिनेमा ‘या’ तारेखपासून होतोय लाँच, कोणता OTT? जाणून घ्या

के. सी. बोकाडिया यांचा सिनेमा येतोय! ‘Teesri Begum’ सिनेमा ‘या’ तारेखपासून होतोय लाँच, कोणता OTT? जाणून घ्या

Jul 14, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा