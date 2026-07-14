Monsoon Hacks: पावसाळ्यात कपड्यांमधून येतोय कुबट वास? फक्त ५ रुपयांच्या उपायाने मिळेल फ्रेश सुगंध

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पाण्यात टाका हा पदार्थ
अनेकांना हे ठाऊक नाही पण कपड्यांमधील कुबट वास दूर करण्यासाठी आपण तुरटीचा वापर करु शकतो. अनेकांच्या स्वयंपाकघरात हा पदार्थ सहज उपलब्ध असतो. तुमच्याकडे तुरटी नसल्यास तुम्ही मार्केटमधून फक्त ५ रुपयांत तुरटी विकत घेऊ शकता. तुरटीमध्ये असे गुणधर्म आहेत जे दुर्गंधी निर्माण करणारे जीवाणू कमी करण्यास मदत करतात. कपडे स्वच्छ धुतल्यानंतर त्यांना एकदा तुरटीच्या पाण्यातून काढा आणि मग हवेवर कपड्यांना सुकवा. यामुळे कपड्यांमधून कुबट वास निश्चितच येणार नाही. पाण्याच्या बादतील तुरटीचा एक खडा किंवा तुरटीची पावडर मिसळून यात १५-२० मिनिटांसाठी कपडे छान भिजत ठेवा. यानंतर कपडे पाण्यातून काढून पिळा आणि मग सुकवा.
तुरटीचा कसा फायदा होतो?
तुरटीच्या पाण्यात कपडे भिजवल्याने त्यातून कुबट वास येत नाही. यासोबतच यामुळे कपड्यांमध्ये ताजेपणाही टिकून राहतो. हा उपाय खास करुन टॉवेल, व्यायामाचे कपडे, मोजे आणि रोजच्या वापरातील कपड्यांसाठी जास्त फायदेशीर ठरु शकतो.
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