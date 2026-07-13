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मोठी बातमी ! फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर भाजप कोअर कमिटीची बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर होणार चर्चा ?

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:11 PM IST
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सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार असून केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार, प्रलंबित संघटनात्मक नियुक्त्या तसेच पक्ष विस्ताराच्या रणनीतीवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

मोठी बातमी ! फडणवीसांच्या 'वर्षा'वर भाजप कोअर कमिटीची बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर होणार चर्चा ?

मोठी बातमी ! फडणवीसांच्या 'वर्षा'वर भाजप कोअर कमिटीची बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर होणार चर्चा ?

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विस्तार
  • ‘वर्षा’वर भाजप कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक
  • मंत्रिमंडळ विस्तार, संघटनात्मक नियुक्त्यांवर होणार चर्चा
  • केंद्रीय मंत्रिपदासाठी शिवसेना शिंदे गटातील नावांचीही चर्चा
 

राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील संभाव्य विस्तार, पक्षाच्या प्रलंबित संघटनात्मक नियुक्त्या तसेच आगामी राजकीय रणनीतीवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश उपस्थित राहणार आहेत. तसेच प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार विनोद तावडे आणि खासदार अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत.

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लवकरच केंद्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच पक्ष विस्ताराची रणनीती, आगामी निवडणुकांची तयारी आणि संघटनात्मक बदलांवरही महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटातील काही खासदारांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला ओमराजे निंबाळकर आणि संजय जाधव यांच्या नावांची चर्चा होती. मात्र आता श्रीकांत शिंदे आणि श्रीरंग बारणे यांच्याही नावांचा संभाव्य मंत्रिपदासाठी विचार सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे आगामी विस्तारात नेमकी कोणाला संधी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Bjp core committee meeting varsha devendra fadnavis cabinet expansion

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Published On: Jul 13, 2026 | 10:11 PM

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