Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप…

काँग्रेसने मोठी आघाडी घेतली असून, 11 जागांवर विजय मिळाला आहे. तर भाजप 10, एकनाथ शिदेंच्या शिवसेना 5 जागांवर विजयी झाली आहे. जनसुराज्य पक्ष 1 तर अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एका जागेवर विजयी झाले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:29 PM
कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप...

कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप... (संग्रहित फोटोे)

Follow Us:
Follow Us:

कोल्हापूर : मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूरसह इतर 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडले. राज्यातील अनेक ठिकाणी मतदारांमध्ये उत्साह दिसून आला. राज्यात सरासरी 60 टक्के मतदानाची नोंद झाली. त्यानंतर आता महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यात येत आहे. सध्या मतदान केंद्रांवर मतमोजणी सुरु आहे. कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत.

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यात काँग्रेसने मोठी आघाडी घेतली असून, 11 जागांवर विजय मिळाला आहे. तर भाजप 10, एकनाथ शिदेंच्या शिवसेना 5 जागांवर विजयी झाली आहे. जनसुराज्य पक्ष 1 तर अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एका जागेवर विजयी झाले आहे. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अटीतटीची लढत पाहिला मिळत आहे. दोन्ही पक्षामध्ये एका जागेचा फरक आहे. सध्या या ठिकाणी मतमोजणी सुरु असून, आता लवकरच उर्वरित जागांचे निकाल समोर येणार आहेत.

हेदेखील वाचा : Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या

दरम्यान, कोल्हापूर महानगरपालिकेतील निकालानुसार महायुतीने २५ जागांवर विजय मिळवला आहे. महाविकास आघाडी २१ जागांवर आघाडीवर आहे. जनसुराज्यला १ जागा मिळाली आहे. या निकालानुसार महापालिकेत महायुतीचा दबदबा स्पष्ट दिसत आहे.

पुण्यात भाजप आघाडीवर

पुण्यात भाजप आघाडीवर आहे. पुण्यात मतमोजणी दरम्यान केंद्रावर मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांनी ईव्हीएम मशीन संबंधित काही गंभीर आरोप केले असून, त्यांच्या या आरोपांमुळे आता मतमोजणी केंद्रावर मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. पुण्यातील महापालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीला सकाळीच सुरुवात झाली आहे. मतमोजणी सुरु असतानाच प्रभाग क्रमांक 25 च्या मतमोजणी केंद्रावर मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.

हेदेखील वाचा : BMC-Maharashtra Municipal Election Result 2026 Live: मुंबईत वार फिरलं! ठाकरे बंधुना झटका; भाजप महायुतीची मुसंडी

Web Title: Kolhapur results for 28 out of 81 seats have been declared

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 01:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Election 2026 : नाशिकमध्ये फिरलं वारं! भाजपला बसला मोठा धक्का, बडगुजर यांना उमेदवारी देणं फायद्यात की तोट्यात?
1

Nashik Election 2026 : नाशिकमध्ये फिरलं वारं! भाजपला बसला मोठा धक्का, बडगुजर यांना उमेदवारी देणं फायद्यात की तोट्यात?

Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या
2

Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या

PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप
3

PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप

Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया
4

Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप…

कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप…

Jan 16, 2026 | 01:29 PM
Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत

Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत

Jan 16, 2026 | 01:23 PM
Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Jan 16, 2026 | 01:08 PM
बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

Jan 16, 2026 | 01:01 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

Jan 16, 2026 | 01:01 PM
Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

Jan 16, 2026 | 01:00 PM
फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

Jan 16, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM
PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

Jan 15, 2026 | 01:18 PM
वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

Jan 15, 2026 | 01:16 PM