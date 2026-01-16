Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BMC-Maharashtra Municipal Election Result 2026: मुंबईत भाजपची ऐतिहासिक बहुमताकडे वाटचाल

Municipal Corporation Elections 2026: विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमधील निकालांचा परिणाम राज्याच्या आगामी राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:52 PM
Mahanagar Palika Result 2026 Live,

Maharashtra Municipal Election Result 2026: Live results (Credit- AI)

Municipal Election Result 2026 Live :  मुंबई आणि पुण्यासह राज्यातील २९ महत्त्वाच्या महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी (१५ जानेवारी) विक्रमी उत्साहात मतदान पार पडल्यानंतर, आज संपूर्ण राज्याचे लक्ष निकालांकडे लागले आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार असून दुपारपर्यंत राज्यातील महापालिकांवर कोणाचा झेंडा फडकणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.

राजकीय अस्तित्वाची लढाई

या निवडणुकांमध्ये राज्यात अनेक नवी समीकरणे पाहायला मिळाली. युत्या आणि आघाड्यांच्या खिचडीमुळे मतदारांनी कोणाला पसंती दिली आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमधील निकालांचा परिणाम राज्याच्या आगामी राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे.

The liveblog has ended.

  • 16 Jan 2026 09:51 PM (IST)

    16 Jan 2026 09:51 PM (IST)

    ‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

    राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. 29 पैकी 25 पालिकेत महायुतीने सत्ता स्थापन केली आहे. सकाळपासून बहुमत असणारी महायुतीचे आकडे मुंबईत काही कालावधीसाठी खाली आले होते. मात्र अखेर महायुतीने 116 जागा मिळवत मुंबईत सत्ता प्राप्त केली आहे. भाजप हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. ठाकरे यांनी आपला 25 वर्षांचा गड गमावला आहे. दरम्यान याबाबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

  • 16 Jan 2026 08:36 PM (IST)

    16 Jan 2026 08:36 PM (IST)

    मुंबईचा महापौर महायुतीचाच असा विश्वास - एकनाथ शिंदे

    मुंबई महानगपालिकेत भाजप आणि शिंदेंना मिळालेल्या विजयानंतर एकनाथ शिंदेनी नागरिकांचे आभार मानले आहे. तसेच मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होईल असा विश्वास देखील त्यांनी पत्रकार परिषेदेत व्यक्त केला आहे.

  • 16 Jan 2026 08:33 PM (IST)

    16 Jan 2026 08:33 PM (IST)

    मुंबईतील प्रभाग ११४ मध्ये शिवसेना (UBT) च्या राजाेल पाटील यांचा विजय

    प्रभाग क्रमांक ११४ मधील विजयाबद्दल बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे विजयी उमेदवार राजाेल पाटील यांनी सर्व मतदारांचे आभार मानले. “मला सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल ११४ मधील सर्व मतदारांचा मनापासून आभारी आहे. या प्रभागातील प्रत्येक नागरिकच माझ्यासाठी नगरसेवक झाल्यासारखा आहे,” असे त्या म्हणाल्या. तसेच आज खासदार संजय दिना पाटील यांचा वाढदिवस असल्याचे नमूद करत राजुल पाटील म्हणाले, “माझ्या या विजयाच्या रूपाने ११४ मधील जनतेने मला आणि खासदार संजय दिना पाटील यांना वाढदिवसाची भेट दिली आहे.” या विजयामुळे प्रभागातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.

  • 16 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    16 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    कोंढवा–येवलेवाडीतील भाजपचा गड कायम; प्रभाग ३९–४० मध्ये बालेकिल्ला अभेद्य

    कोंढवा–येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ३९ आणि ४० मध्ये भारतीय जनता पार्टीने आपला बालेकिल्ला कायम राखत निर्णायक वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या भागात झालेल्या मतमोजणीअंती बहुसंख्य जागांवर भाजपच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत राजकीय ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

  • 16 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    16 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    अमरावती महानगरपालिकेमध्ये महायुतीचा महापौर होईल- भाजप खासदार अनिल बोंडे यांचा दावा

    "अमरावतीच्या जनतेने कौल दिलेला आहे की महायुतीने एकत्र यावं. अमरावती महानगरपालिकेचा विकास आणि सुरक्षितता द्यावी यासाठी आम्ही युती करू", असे वक्तव्य भाजप नेते खासदार अनिल बोंडे यांनी केले आहे.

  • 16 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    16 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026: “हा तर मोदींच्या विकासनीतीवर…”, राज्यातील महाविजयानंतर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया

    Municipal Election Result 2026 Marathi News: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आघाडीने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. महायुती आघाडीने बीएमसीसह बहुतेक महानगरपालिका निवडणुका जिंकल्या आहेत. भाजपचे उमेदवार आघाडीवर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपच्या विजयावर आनंद व्यक्त केला आहे.

  • 16 Jan 2026 07:45 PM (IST)

    16 Jan 2026 07:45 PM (IST)

    पंतप्रधान मोदी यांनी केले महायुतीचे अभिनंदन महाराष्ट्राचे आभार… राज्यातील उत्साही जनतेने एनडीएच्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आपले आशीर्वाद दिले आहेत! विविध महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवितात की महाराष्ट्रातील जनतेशी एनडीएचे नाते अधिक दृढ झाले आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या…महाराष्ट्रभर जनतेसोबत राहून अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या एनडीएच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा मला अभिमान आहे. त्यांनी आमच्या युतीच्या कामगिरीबाबत माहिती देताना, आगामी काळासाठीचा आमचा दृष्टीकोण ही अधोरेखित केला आणि विरोधकांच्या खोट्या आरोपांना प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिले. त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले..

    महाराष्ट्राचे आभार… राज्यातील उत्साही जनतेने एनडीएच्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आपले आशीर्वाद दिले आहेत! विविध महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवितात की महाराष्ट्रातील जनतेशी एनडीएचे नाते अधिक दृढ झाले आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या…महाराष्ट्रभर जनतेसोबत राहून अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या एनडीएच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा मला अभिमान आहे. त्यांनी आमच्या युतीच्या कामगिरीबाबत माहिती देताना, आगामी काळासाठीचा आमचा दृष्टीकोण ही अधोरेखित केला आणि विरोधकांच्या खोट्या आरोपांना प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिले. त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले..

  • 16 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    16 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    ओ 'दादा' पुण्यात फक्त 'अण्णा'च! PMC Election मधील विजयावर मोहोळांची प्रतिक्रिया; म्हणाले...

    राज्यात आज मुंबई, पुणे सह 27 महानगरपालिकांचा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. मुंबईत अजूनही मतमोजणी सुरू आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेवर भाजपने आपली सत्ता कायम राखली आहे. पुणे शहरात भाजपने 115 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला केवळ 15 जागा मिळताना दिसून येत आहे. दरम्यान पुण्यात भाजपने जोरदार यश प्राप्त केल्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

  • 16 Jan 2026 07:23 PM (IST)

    16 Jan 2026 07:23 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : राज्यातील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची थेट पहिली प्रतिक्रिया…

    महाराष्ट्राचे आभार… राज्यातील उत्साही जनतेने एनडीएच्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आपले आशीर्वाद दिले आहेत! विविध महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवितात की महाराष्ट्रातील जनतेशी एनडीएचे नाते अधिक दृढ झाले आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या…महाराष्ट्रभर जनतेसोबत राहून अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या एनडीएच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा मला अभिमान आहे. त्यांनी आमच्या युतीच्या कामगिरीबाबत माहिती देताना, आगामी काळासाठीचा आमचा दृष्टीकोण ही अधोरेखित केला आणि विरोधकांच्या खोट्या आरोपांना प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिले. त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले..

  • 16 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    16 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    पुणेकरांचे मनापासून आभार मानतो - मुरलीधर मोहोळ

    "मी सर्वप्रथम सर्व पुणेकरांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्तकरतो. भारतीय जनता पार्टीला पुणेकरांनी इतके मोठे समर्थन दिले. मी समस्त भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पुणेकरांना अभिवादन करतो.  धन्यवाद देत असताना ही जाणीव नक्की आहे की, प्रत्येक पुणेकराने मत देताना विचार केला असेल, हे मत मी कशाला देतोय, कोणाला देतोय, कोणत्या उमेदवाराला देतोय? त्यामागचा जो विचार होता, तो विचार होता या शहराच्या प्रगतीचा, विकासाचा. सत्ता केवळ राबवण्यासाठी नसून , पुणेकरांनी जी अपेक्षा आमच्याकडून व्यक्त केली आहे, त्या अपेक्षांची पूर्तता करणे यामागची जबाबदारी असणार आहे."

  • 16 Jan 2026 06:52 PM (IST)

    16 Jan 2026 06:52 PM (IST)

    माझ्या मुलाने ठाकरेंची इज्जत काढली - किरीट सोमय्या

    Maharashtra Politics: राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. जवळपास 29 पैकी 25 महापालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजप हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. दरम्यान राज्यातील पुणे, मुंबई या महापालिकेच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या समजल्या जात होत्या. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नील सोमय्या विजयी झाले आहेत. त्यानंतर माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ठाकरेंवर टीका केली आहे.

  • 16 Jan 2026 06:36 PM (IST)

    16 Jan 2026 06:36 PM (IST)

    PCMC Election Results 2026: पिंपरी-चिंचवडचा रणसंग्राम; 'खाकी'चा कडा पहारा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा कस!

    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार, याचा फैसला होणाऱ्या मतमोजणीच्या दिवशी शहरात कमालीची उत्कंठा आणि तितकाच तणाव पाहायला मिळाला. एकीकडे ईव्हीएममधून बाहेर पडणाऱ्या निकालांची धाकधूक आणि दुसरीकडे केंद्राबाहेर प्रशासनाने उभारलेली अभेद्य तटबंदी, अशा वातावरणात आजचे सकाळचे सत्र पार पडले. विशेषतः सकाळी १० ते ११ च्या सुमारास मतमोजणी केंद्राबाहेर पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमधील संघर्षाने वातावरणात अधिकच भर घातली.

  • 16 Jan 2026 06:05 PM (IST)

    16 Jan 2026 06:05 PM (IST)

    महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

    CM Devendra Fadnavis/Maharashtra Politics: आज राज्यात 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला आहे. जवळपास 29 पैकी 25 महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली आहे. मुंबई महापालिकेत देखील महायुतीची सत्ता येणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान राज्यात भाजप मोठा पक्ष ठरला आहे. तसेच महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

  • 16 Jan 2026 05:56 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:56 PM (IST)

    पूर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब

    पूर्व पुण्याच्या राजकारणात यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत मोठा उलटफेर घडला असून, पुर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारे यांनी स्वतःची ताकद सिद्ध केली आहे. पारंपारिक आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या वडगाव शेरी, वाघोली, येरवडा या भागात कमळ फुलले आहे. सोबतच सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब देखील झाला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात प्रवेश करून पठारेंनी केवळ विजयच नाही तर दोन्ही पॅनल लीडने जिंकून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या विजयामागे सुरेंद्र पठारे यांची रणनीती, संघटन कौशल्य आणि जनसंपर्क निर्णायक ठरला आहे. दुसरीकडे या भागात भाजपची ताकद देखील वाढली आहे.

  • 16 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    मुलूंड भाजपच्या ६ पैकी ६ उमेदवार विजयी

    मुलुंडचा गड भाजपने राखल्यानंतर भाजपच्या कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. यावेळी आमदार मिहीर कोटेचा यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितले की, “फेक नरेटिव्हला मुलुंडकरांनी बाहेर फेकलं आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

  • 16 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    जनतेने ठाकरे बंधूंना का दिला निरोप?

    २०२६ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, मुंबईच्या राजकारणातील एका मोठ्या युगाचा अंत मानला जात आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘भावनिक आवाहनां’भोवती फिरणारे मुंबईचे राजकारण आता पायाभूत सुविधा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर स्थिरावले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशिवाय भाजपने पहिल्यांदाच स्वबळावर बहुमताच्या दिशेने मजल मारत मुंबईवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

    सविस्तर बातमीसाठी येथे क्लिक करा  

  • 16 Jan 2026 05:41 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:41 PM (IST)

    Maharashtra Politics: इचलकरंजीत ‘कमळ’ फुलले; भाजपचा तब्बल 43 जागांवर विजय

    इचलकरंजी:  इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत महायुतीने 47 जागांवर विजय मिळवत महानगरपालिकेवर भगवा फडकविला आहे. त्यामध्ये 43 जागांसह भाजपा मोठा भाऊ ठरला तर शिवसेना शिंदे गटाला 3, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार गटाला आणि विरोधी शिव शाहू  विकास आघाडीला 17 जागा मिळाल्या. तर उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाची एकमेव मशाल पेटली. अनेक प्रभागात अनपेक्षित असे निकाल लागले. तर विजयाची अपेक्षा असलेल्या जागांवर पराभव सोसावा लागला. निकाल जाहीर होताच विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करत जल्लोष साजरा केला.

  • 16 Jan 2026 05:15 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:15 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : वॉर्ड क्रमांक 199 मधून माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांचा विजय

    किशोरी पेडणेकरांच्या उमेदवारीवर भाजपने घेतला होता आक्षेप

  • 16 Jan 2026 05:14 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:14 PM (IST)

    भाजपला जालन्यात धक्का

    राज्यामध्ये 29 पालिकांच्या निवडणूका झाल्या असून निकाल (Municipal Election Result 2026) स्पष्ट होत आहेत. 9 वर्षानंतर झालेल्या या पालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला मोठे यश मिळताना दिसत आहे. पुणे, मुंबई, पिंपरी चिंचवड अशा महत्त्वाच्या पालिकांध्ये भाजपचा झेंडा फडकला आहे. दरम्यान, जालन्यामध्ये (Jalna News) मात्र भाजपला धक्का बसला आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांचा विजय झाला आहे.

  • 16 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    16 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    आंदेकर कुटुंबामध्ये एक उमेदवार आघाडीवर तर एक पिछाडीवर

    पुण्यामध्ये आंदेकर कुटुंबामध्ये उमेदवारी देण्यात आली आहे. यामध्ये सोनाली आंदेकर या  साडे चारशे मतांनी आघाडीवर आहेत. तर लक्ष्मी आंदेकर ९०० जवळपास मतांनी पिछाडीवर आहेत.

  • 16 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    16 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    हा माझा शब्द आहे...! विजयानंतर प्रशांत जगताप यांची सोशल मीडिया पोस्ट

    पुण्यात विजय झाल्यानंतर प्रशांत जगताप यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. यामध्ये लिहिले आहे की, वानवडी साळुंखे विहार प्रभागातील जनतेचे मनापासुन आभार..! हा विजय प्रशांत जगताप नावाच्या एका व्यक्तीचा नाही..
    हा शिव - शाहू - फुले - आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा, प्रभागातील जनतेच्या विश्वासाचा व विचारांवरील माझ्या निष्ठेचा विजय आहे ! आपला विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्नशील असेन हा माझा शब्द आहे.

  • 16 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    16 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    म्हणून लोकशाहीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह - सत्यजित तांबे

    सत्यजित तांबे यांनी महापालिका निवडणुकीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, महापालिका निवडणुकीचा निकाल समोर येत असतानाच आता अनेक पक्षांमधील "युवा नेते" निवडणूक प्रक्रियेवरच आपल्या अपयशाचे खापर फोडताना दिसत आहेत. हे नेते त्यांच्याच पक्षातून जे उमेदवार जनतेचा विश्वास संपादन करून, वर्षानुवर्षे मेहनत करून जिंकून आलेत त्यांच्या विजयाचा आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व मतदारांचा अपमान करत आहेत. केवळ आपल्या मनासारखा निकाल लागत नाही म्हणून लोकशाहीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, अत्यंत दुर्दैवी आहे.

  • 16 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    16 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    पुण्यात भाजपला 8 वा पूर्ण पॅनेल विजयी

    पुण्यात भाजपच्या विजयाची घौडदौड सुरूच आहे. भाजपचा आठवा पॅनल विजयी झाला आहे. पुण्यातील प्रभाग 29 भाजप चे सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामध्ये पुनीत जोशी, मिताली सावळेकर, सुनील पांडे आणि मंजुश्री खर्डेकर यांचा समावेश आहे. हे सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत.

  • 16 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    16 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    पुण्यातील प्रभाग ९ मध्ये मशिन बदलल्याचा आरोप

    प्रभाग ९ मध्ये मशिन बदलल्याचा आरोप करण्यात आल्या आहेत.  ज्या मशिन मतदानासाठी होत्या, त्याच नंबरच्या मशिन हव्यात यासाठी मतमोजणी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेण्यात आली आहे.

  • 16 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    16 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 : लातूरमधील देशमुख विरोधातील वक्तव्य भाजपला भोवलं

    लातूरमध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. लातूरमध्ये कॉंग्रेस विजयी झाला असून भाजपला धक्का बसला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये येऊन देशमुख यांच्या आठवणी पुसल्या जातील असे वक्तव्य केले होते. यावरुन मोठा वाद निर्माण होत लातूर बंदची हाक देण्यात आली होती. या वक्तव्याचा  फटका भाजपला लातूरमध्ये बसला आहे.

  • 16 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    PCMC Election Result 2026: लांडगेंना ‘नासका आंबा’ म्हणणे महागात; ‘दादां’चा झाला सुपडासाफ

    Municipal Election Result 2026: आज राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. अजूनही बऱ्याच ठिकाणी मतमोजणी सुरू आहे. दरम्यान मुख्य लढत ही पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि मुंबई महानगरपालिकेत असल्याचे म्हटले जात होते. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार एकत्रित लढले. तर भाजप व शिवसेना एकत्रित लढले. मात्र या दोन्ही ठिकाणी काका-पुतण्याला मोठा पराभव सहन करावा लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. पुण्यापाठोपाठ, पिंपरी चिंचवडची महानगरपालिका देखील अजित पवारांच्या हातून निसटल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

  • 16 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 7 मधील निकाल जाहीर

    प्रभाग क्रमांक 7 (गोखलेनगर-वाकडेवाडी) मधील निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये अ गट : निशा मानवतकर (भाजप) 14129,  ब गट : अंजली ओरसे (राष्ट्रवादी) 14327, क गट : ऍड. निलेश निकम (राष्ट्रवादी) 14420 आणि ड गट : दत्ता बहिरट (राष्ट्रवादी) 14729 मतांनी विजयी झाले आहेत.

  • 16 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    पुण्यामध्ये अजित पवारांचा सुफडा साफ

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील दोन्ही पालिकांमध्ये धक्का बसला आहे. अजित पवार यांचा पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये पराभव झाला आहे. दोन्ही पालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे.

  • 16 Jan 2026 03:36 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:36 PM (IST)

    पुण्यात प्रभाग क्रमांक 37 मध्ये भाजपचे पॅनल विजयी

    भाजपचे प्रभाग क्रमांक 37 चे सर्व पॅनल विजयी झाले आहे. भाजपचे उमेदवार किशोर धनकवडे, वर्षा तापकीर, अरुण राजवाडे
    आणि तेजश्री बदक विजयी झाले आहेत. पुण्यात प्रभाग क्रमांक 37 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी झाले आहे. या प्रभागामध्ये आमदार तानाजी सावंत यांचे पुत्र गिरीराज सावंत पराभूत झाले आहेत.

  • 16 Jan 2026 03:34 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:34 PM (IST)

    ललित कोल्हे यांचा कारागृहातून विजय

    जळगाव महापालिका निवडणुकीमध्ये माजी महापौर ललित कोल्हे यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून निवडणूक लढवली. ललित कोल्हे यांनी चक्क कारागृहामधून निवडणूक लढवली. मात्र फक्त निवडणूक न लढवता ती जिंकली देखील आहे. कोल्हे कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांनी ही निवडणूक लढवली असून तिघेही विजयी झाले आहेत.

  • 16 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    Muncipal Election 2026 Live : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रभागानुसार निकाल

    मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर भाजपाची एक हाती सत्ता

    प्रभाग क्रमांक 1 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 2 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 3 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 4
    प्रभाग क्रमांक 5
    प्रभाग क्रमांक 6 भाजपा 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 7 भाजपा 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 8 भाजपा 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 9 काँग्रेस 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 10भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 11
    प्रभाग क्रमांक 12
    प्रभाग क्रमांक 13 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 14
    प्रभाग क्रमांक 15 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 16 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 17
    प्रभाग क्रमांक 18
    प्रभाग क्रमांक 19 काँग्रेस 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 20 भाजप 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 21
    प्रभाग क्रमांक 22
    प्रभाग क्रमांक 23भाजपा 4 विजयी
    प्रभाग क्रमांक 24 शिवसेना २
    काँग्रेस १

    भाजप 52 विजयी
    काँग्रेस ९ विजयी
    शिवसेना २विजयी

    प्रभाग 16 मध्ये भाजपाचे चारही उमेदवार विजयी

  • 16 Jan 2026 03:19 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:19 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५/२०२६ ची पहिली फेरी, टपाल, दुसरी फेरी, तिसरी फेरी

    प्रभाग क्रमांक १३

    १३/ अ )
    1) शहाजी संपत खुपसे UBT - ५१९१/२९/४०२१ / २७३८
    2) भरत पडवळ राष्ट्रवादी अजित पवार -२५८/२/२९७ / ६१२
    3) अशोक वैती. शिंदे शिवसेना -२०८१/ १७/३६५६ / ४६३२

    13 / ब )
    1) निर्मला कणसे. शिंदे शिवसेना -३१४२/२३ /५११७/ ४७५८
    2) तृप्ती जोशी राष्ट्रवादी अजित पवार -३८५/२९/३०३ / ५५३
    3) अनिला हिंगे. UBT-३८९०/२३/२६२६ /२६४०

    13 / क )
    1) वैशाली घाटवळ. UBT-४२६९/ २८/३१३८ / ३०३६
    2) विद्या वैती. शिंदे शिवसेना -५०५/ १/११५३/ ६३२
    3) वर्षा शेलार. शिंदे शिवसेना -२५९९/ २०/३७२२ / ४२६३

    13 /ड )
    1) अतुल गवारे. राष्ट्रवादी अजित पवार -८५७/ १/३५६ / ४५८
    2) संजय दळवी UBT-३७८३/ २७/४११९ / २६३०
    3) अनिल भोर. शिंदे शिवसेना- २८७३/ १६/३४१८/ ३८९८

  • 16 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    PMC Municipal Election Result 2026: भाजपचे चारही उमेदवार विजयी

    प्रभाग २१ मधील निकाल

    - भाजप - प्रसन्न वैरागे - 2,336
    - भाजप - सिद्धी शिळीमकर - 7,069
    - भाजप - मनिषा चोरबोले - 6,530
    - भाजप - श्रीनाथ भीमाले - 5,427

  • 16 Jan 2026 03:07 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:07 PM (IST)

    Solapur Municipal Elections Result 2026 Live : सोलापुरात MIM ची मुसंडी

    Solapur Municipal Elections Result 2026 Live :  सोलापूर महानगरपालिकेच्या मतमोजणीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम (AIMIM) पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली आहे. शहराच्या पूर्व आणि मध्य भागातील मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये एमआयएमच्या उमेदवारांनी प्रस्थापित पक्षांना मागे टाकत विजयाचा गुलाल उधळला आहे.

    प्रभागनिहाय एमआयएमची कामगिरी

    प्रभाग २० (क्लीन स्वीप): या प्रभागातील चारही जागांवर एमआयएमचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. येथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

    प्रभाग १४: या प्रभागातही एमआयएमने आपले वर्चस्व राखले असून, ४ पैकी ३ जागांवर पक्षाने विजय मिळवला आहे.

    एकूण निकाल: आतापर्यंत हाती आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एमआयएम ०७ जागांवर विजयी झाली असून, अन्य ०५ जागांवर त्यांचे उमेदवार आघाडीवर आहेत.

  • 16 Jan 2026 03:00 PM (IST)

    16 Jan 2026 03:00 PM (IST)

    राष्ट्रवादीची धुरा सांभाळणाऱ्या नवाब मलिक यांच्या बंधूंचा पराभव

    मुंबई पालिकेवर विजय मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली होती. मात्र नबाव मलिक यांचे बंधू कप्तान मलिक यांचा देखील पराभव झाला आहे. या निकालाची संपूर्ण राज्यात जोरदार चर्चा आहे.

  • 16 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 : रूपाली पाटील ठोंबरे यांचा पुण्यात तुफान राडा

    न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये रूपाली पाटील ठोंबरे यांच्यासह इतर उमेदवारांचा मतमोजणीवर बहिष्कार करत जोरदार घोषणाबाजी केली. लोकशाहीची हत्या झाल्याचे सांगत मशिनी बदलल्या गेल्याचा आरोप केला आहे.

  • 16 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    PMC Municipal Election Result 2026 Live: पुण्याचा गड भाजपच्या ताब्यात 

    PMC Municipal Election Result 2026 Live: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीत भारतीय जनता पक्षाने (BJP) पुणे शहरावर आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रभागांमध्ये भाजपच्या संपूर्ण पॅनेलने विजय मिळवत विरोधकांना धोबीपछाड दिली आहे. हडपसर, कोथरुड, आणि वडगाव शेरी यांसारख्या भागांत भाजपने मोठी मुसंडी मारली आहे.

    प्रभाग क्रमांकविजयी उमेदवार (भाजप)

    प्रभाग १- बॉबी टिंगरे, संगीता दांगट, अश्विनी भंडारी

    प्रभाग ३- डॉ. श्रेयस खांदवे, अनिल सातव, ऐश्वर्या पठारे, रामदास दाभाडे

    प्रभाग ८- परशुराम वाडेकर, अजित गायकवाड, सपना छाजेड, सनी उर्फ चंद्रशेखर निम्हण

    प्रभाग १०- रूपाली पवार, दिलीप वेडेपाटील, किरण दगडे, अल्पना वरपे

    प्रभाग १८- कालिंदी पुंडे, कोमल शेंडकर

    प्रभाग २०- तन्वी दिवेकर, मानसी देशपांडे, राजेंद्र शिळीमकर

    प्रभाग २२- मृणाल कांबळे, अर्चना पाटील, विवेक यादव

    प्रभाग ३६- महेश वाबळे, सई थोपटे, शैलजा भोसले, वीणा घोष

    प्रभाग ४०- अर्चना जगताप, वृषाली कामठे, पूजा कदम, रंजना टिळेकर

  • 16 Jan 2026 02:43 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:43 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 : BMC मध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी

    मुंबईमध्ये मराठी माणसांची गळचेपी होत असल्याचा मुद्दा ठाकरे बंधूंनी उचलून धरला होता. मात्र यानंतर देखील पालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यात यश आलेले दिसून येत आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेमध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार निवडून आला आहे. प्रभाग क्रमांक 165 मध्ये महिला उमेदवार रेखा यादव यांचा विजय झाला आहे.

  • 16 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : ठाकरेंचे आमदार सुनील प्रभूंचा मुलगा विजयी

    वॉर्ड क्रमांक 54 मधून अंकित प्रभू विजयी

    अंकित प्रभूंकडून भाजपच्या विप्लव अवसरेंचा पराभव

  • 16 Jan 2026 02:38 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:38 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 50 मधून भाजपचे हर्ष पटेल विजयी

    हर्ष पटेल यांच्याकडून मनसेचे शैलेंद्र मोरेंचा पराभव

  • 16 Jan 2026 02:22 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:22 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : छत्रपती संभाजीनगर हर्षदा शिरसाट प्रभाग क्रमांक 18 मधून मोठ्या मताधिक्याने विजय

    * पालकमंत्र्याची मुलं असल्यामुळे आमच्या विरोधात नाही ते आरोप करण्यात आले.
    * आमच्यावरती आरोप केले मात्र आमच्या सोबत शिवसैनिक आहेत.
    * शिवसैनिकांनी मनाने काम केलं आणि हा विजय त्यांचा विजय आहे.
    * महानगरपालिकेत गेल्यानंतर असं काम करायचं की पुढच्या पाच वर्षानंतर आम्हाला लोकांकडे जायची गरज पडली नाही पाहिजे.

    महापौर पदाबाबत
    * महापौर पदाचा आणखीन आरक्षण निघालेलं नाहीये त्यावर मी भाष्य करू शकत नाही.
    * जी काही घडामोड होईल ती पुढे होईल जेव्हा महापौर पदाचे आरक्षण निघेल.

  • 16 Jan 2026 02:20 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:20 PM (IST)

    Sambhajinagar Municipal Election Result 2026 Live: एमआयएमचा प्रभाग ९ मध्ये 'क्लीन स्वीप'; गरवारे स्टेडियम परिसरात जल्लोष

    Sambhajinagar Municipal Election Result 2026 Live:  महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएमने (AIMIM) आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. शहरातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये एमआयएमच्या चारही उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला असून, या विजयानंतर शहरात मोठा आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे.

    विजयाचा गुलाल आणि फटाक्यांची आतषबाजी

    मतमोजणी केंद्राबाहेर आणि विशेषतः गरवारे स्टेडियम परिसरात एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली आहे. विजयाची अधिकृत घोषणा होताच कार्यकर्त्यांनी जोरदार फटाक्यांची आतषबाजी केली. 'पिरंगी' रंगाची उधळण करत परिसर रंगवून टाकला. ढोल-ताशांच्या गजरात विजयी उमेदवारांची मिरवणूक काढली.

  • 16 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : पुणे महापालिका प्रभाग क्रमांक ३३ चे विजयी उमेदवार

    पुणे महापालिका प्रभाग क्रमांक ३३, शिवणे, खडकवासला धायरी टपाल मतदान व अंतिम निकाल कंसात एकूण मते

    अ)

    धनश्री कोल्हे (भाजप) - ३४ (३२६८५) - विजयी

    रश्मी घुले (राष्ट्रवादी- शरद पवार) - ४० (२७७९८)

    दीपाली पांगारे (मनसे) - ४ (४०७१)

    ब)

    अनिता इंगळे (राष्ट्रवादी शरद पवार)- ५४ (३१४७६) - विजयी

    ममता दांगट (भाजप)-१७ (२३७१२)

    सीमा पोकळे (शिवसेना)- ५ (४५६२)

    सोनाली पोकळे ५ (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) - (३५९०)

    क)

    सुभाष नानेकर (भाजप) - १७ (२५५५६) - विजयी

    संदीप मते (राष्ट्रवादी शरद पवार)- ४९ (२५०१७)

    राहुल पोकळे (अपक्ष) - १० (९००१)

    राहुल घुले (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)- ४ (३७१५)

    ड)

    काका चव्हाण (राष्ट्रवादी -शरद पवार)- ५३ (२९९४४) - विजयी

    किशोर पोकळे (भाजप)- २१ (२६५९४)

    शिवाजी मते (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)- ४ (३७०२)

  • 16 Jan 2026 02:14 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:14 PM (IST)

    Muncipal Election 2026 Live : मुंबई महानगर पालिका निवडणूकीत शिरगाव सुपुत्र मनोज शिंदे ,प्रभाकर शिंदे यांचा दणदणीत विजय

    चिपळूण तालुक्यातील शिरगाव येथील मनोज शिंदे,प्रभाकर शिंदे यांचा मुंबई महानगर पालिकेत दणदणीत विजयी झाल्याबद्दल शिरगाव बाजारपेठ फटाक्याची अतिशबाजी करण्यात आली यावेळी अनेकांनी दूरध्वनी वरून नगरसेवक मनोज शिंदे व नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांचे अभिनंदन केले. शिरगाव सुपुत्र मनोज शिंदे हे ठाण्यातून शिंदे गटातून नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवित होते तर प्रभाकर शिंदे हे भाजप मधून मुलुंड मधून निवडणूक लढवित होते दोघांनीही भरघोस मतांनी विजयी झाले त्याबद्द्ल मुंबईत जल्लोष करण्यात आला मात्र शिरगाव मध्ये फटाक्याची अतिशबाजी करण्यात आली .

  • 16 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : फेर मतमोजणीनंतर अविनाश बागवेंचा 62 मतांनी पराभव

    काँग्रेसचे अविनाश बागवे फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. त्यांच्या मतांमध्ये केवळ ४५ मतांचा फरक असल्यामुळे त्यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली. त्यानंतर झालेल्या मतमोजणीत बागवे यांचा 62 मतांनी पराभव झाला आहे.

  • 16 Jan 2026 02:05 PM (IST)

    16 Jan 2026 02:05 PM (IST)

    Municipal Election Result 2026 Live : रुपाली ठोंबरे यांचा मतमोजणी केंद्रातील तारेच्या कुंपणार चढून गोंधळ

    आक्षेप नोंदविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी मतमोजणी केंद्रातील तारेच्या कुंपणावर चढून गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा प्रभाग क्रमांक 25 ची मतमोजणी झाली बंद करण्यात आली आहे. मतमोजणीवर बहिष्कार घालण्याचे सर्व उमेदवार, कार्यकर्त्यांनी त्यांना आवाहन केलं आहे.

  • 16 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    16 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    Muncipal Election 2026 Live : कोपरखैरणेमधून भाजपा उमेदवार विजयी

     

    कोपरखैरणेमधून भाजपा उमेदवार व माजी महापौर सागर नाईक विजयी झाले आहेत.

  • 16 Jan 2026 01:36 PM (IST)

    16 Jan 2026 01:36 PM (IST)

    Thane Municipal Corporation Results : ठाणे महापालिका निकाल

    ठाणे महापालिका प्रभाग 4 मधील भाजपच्या स्नेहा आंब्रे, मुकेश मोकाशी, आशा शेरबहादुर सिंह आणि शिंदे सेनेचे सिद्धार्थ पांडे विजयी

    भाजपच्या मोकाशी विरोधात सेना बंडखोर अपक्ष विकि पाटील यांनी तर सिद्धार्थ पांडे विरोधात सेना बंडखोर अपक्ष नितीन लांडगे यांनी भरला होता उमेदवारी अर्ज

    दोघांचाही पराभव

  • 16 Jan 2026 01:33 PM (IST)

    16 Jan 2026 01:33 PM (IST)

    BMC Municipal Corporation Results : काँग्रेस मधून भाजप मध्ये गेलेले माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा पराभूत

    BMC Municipal Corporation Results : काँग्रेस मधून भाजप मध्ये गेलेले माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा पराभूत

    प्रभाग १८५
    धारावी परिसर

    भाजप - रवी राजा पराभूत

    ठाकरे शिवसेना - जगदीश थेवलपी विजयी

  • 16 Jan 2026 01:28 PM (IST)

    16 Jan 2026 01:28 PM (IST)

    Latur Election Result 2026 Live : लातूरमध्ये भाजपचा गडाला सुरूंगच; काँग्रेस-वंचितची 'महाआघाडी' यशस्वी;

    Latur Election Result 2026 Live: लातूर महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या गडाला सुरूंग लावत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने विजयाचा झेंडा फडकावला आहे. गेल्या निवडणकीत भाजपने जोरदार विजय मिळवला होता. पण यावेळी मात्र काँग्रेस- वंचिततने भाजपकडून यावेळी सत्ता खेचून घेत आपल्या पारंपारिक गडावर पुन्हा एकदा ताबा मिळवला आहे.

    लातूर महापालिकेच्या एकूण ७० जागांसाठी झालेल्या मतमोजणीत काँग्रेस आणि वंचितच्या युतीने ३६ हा बहुमताचा आकडा पार केला आहे.राजकीय पक्ष / युतीमिळालेल्या जागाकाँग्रेस (INC)३२वंचित बहुजन आघाडी (VBA)०५भाजप (BJP)१४इतर / अपक्ष१९ (निकाल प्रक्रिया सुरू) दरम्यान, काँग्रेस ६५ आणि वंचित ५ अशा एकूण ७० जागांवर या युतीने निवडणूक लढवली होती.

     

