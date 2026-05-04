Assam Election Results : आसाममध्ये काँग्रेस करणार का ‘कमबॅक’ की भाजप हॅट्ट्रिक करणार?

25 कंपन्या तैनात केल्या आहेत.

Updated On: May 04, 2026 | 11:10 AM
नऊ राज्यांत प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री

नऊ राज्यांत प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : आसाममधील निवडणुकीचे निकाल आज समोर येत आहेत. या निवडणुकीची मतमोजणी सुरु झाली आहे. यावरून आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तिसरा कार्यकाळ मिळेल की आठवडाभराच्या संघर्षानंतर काँग्रेसला सत्ता मिळवण्यात यश येईल, हे ठरेल.

आसाम विधानसभा निवडणुकीत अस्मितेचे राजकारण, कल्याणकारी योजनांचे वितरण आणि प्रादेशिक आकांक्षा यांचे वर्चस्व होते. राज्यातील १२६ विधानसभा जागांसाठी ७२२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे, ज्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत सर्व ३५ जिल्ह्यांमधील ४० मतमोजणी केंद्रांवर ईव्हीएम उघडण्यात येतील. उमेदवारांमध्ये ५९ महिला आहेत. नागाव जिल्ह्यात तीन वेगवेगळ्या केंद्रांवर, तर कराझार, तिनसुकिया आणि जोरहाट येथे प्रत्येकी दोन केंद्रांवर मतमोजणी होणार आहे.

मतमोजणी केंद्रे आणि ईव्हीएम असलेल्या स्ट्रॉग रूम्सच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या पंचवीस कंपन्या तैनात केल्या आहेत. स्ट्रॉग रूम्समधून ईव्हीएम मतमोजणी केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन आणखी ८०० पोलिस कर्मचारी तैनात करणार आहे.

सीएपीएफच्या दोन कंपन्या कायमस्वरूपी राहणार

मुख्य निवडणूक अधिकारी अनुराग गोयल यांनी सांगितले की, सीएपीएफच्या दोन अतिरिक्त कंपन्या कायमस्वरूपी कर्तव्यावर असतील. राज्य सशस्त्र पोलिसांच्या ९३ कंपन्या जिल्ह्यांमध्ये आधीच तैनात करण्यात आल्या आहेत. मतमोजणीच्या दिवशी कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास तिचा सामना करण्यासाठी ८५ असॉल्ट गटांची मदतही मागण्यात आली आहे.

9 एप्रिलला झाले मतदान

राज्यात ९ एप्रिल रोजी मतदान झाले, ज्यात २५ लाखांहून अधिक मतदारांपैकी ८५.९६ टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. निवडणुकीतील ७२२ उमेदवारांपैकी काँग्रेसचे सर्वाधिक ९९ उमेदवार आहेत. यानंतर, भाजपचे ९० उमेदवार, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे ३०, रालोआचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेचे २६ आणि बोडो पीपल्स फ्रंटचे ११ उमेदवार आहेत. विरोधी आघाडीमध्ये, रायजोर दलाने १३ जागा, आसाम जातीय परिषदेने १०, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) तीन आणि ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्सने दोन जागा लढवल्या आहेत.

Kerala Assembly Election : केरळात झाली तिरंगी लढत; आता राज्यातील जनतेचे डोळे निकालाकडे

Published On: May 04, 2026 | 08:53 AM

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! 'सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न'; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

May 16, 2026 | 05:29 PM
NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

May 16, 2026 | 05:25 PM
Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! 'या' मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

May 16, 2026 | 04:55 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, "मुंबईचा हक्क" अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM