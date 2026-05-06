Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Sanjay Raut Supports Mamata Banerjee West Bengal Election Results Reaction

Sanjay Raut: पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा; “हा ममता बॅनर्जींचा नाही, लोकशाहीचा पराभव”

Sanjay Raut News: संजय राऊत यांनी ममता बॅनर्जींच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, बंगालमधील निकाल हा लोकशाहीचा पराभव असल्याचे म्हटले आहे. विरोधक आता आपली लढाई अधिक तीव्र करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Updated On: May 06, 2026 | 02:39 PM
पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा (Photo Credit- X)

पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा
  • “हा ममता बॅनर्जींचा नाही
  • लोकशाहीचा पराभव”
Sanjay Raut Supports Mamata Banerjee: शिवसेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दर्शवताना म्हटले की, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा नव्हे, तर खुद्द लोकशाहीचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे, जे लोक सध्या जल्लोष करत आहेत, त्यांचा समज चुकीचा आहे. त्यांनी नमूद केले की, ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रांवर अनियमितता झाल्याचा, मतदार यादीतून नावे वगळल्याचा आणि काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विसंगती आढळल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राऊत यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय हा त्यांच्या सुरू असलेल्या संघर्षाचाच एक अविभाज्य भाग आहे.

‘ममता बॅनर्जी लढवय्या नेत्या’

संजय राऊत यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, ममता बॅनर्जी या अन्यायाविरुद्ध नेहमीच पूर्ण ताकदीने उभ्या राहतात. मुख्यमंत्री पदावर असतानाही, ED आणि CBI सारख्या संस्थांच्या कथित गैरवापराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ममता बॅनर्जी या हार मानणाऱ्या व्यक्तींपैकी नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या जनतेसाठी लढा देत राहतील. राऊत यांच्या मते, ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीच आंदोलनाचे राजकारण केले आहे रस्त्यांपासून ते सत्तेच्या दालनांपर्यंत आणि हीच त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय शैली राहिली आहे.

‘ममतांसारखीच परिस्थिती उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची होईल’; राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांची टीका

विपक्ष आता अधिक आक्रमक होणार?

त्यांनी पुढे उघड केले की, ‘INDIA’ आघाडीतील अनेक नेत्यांनीही ममता बॅनर्जी यांच्याशी संपर्क साधला आहे. त्यांनी सुचवले की, विरोधकांनी आता आपला संघर्ष अधिक तीव्र केला पाहिजे. त्यांनी असाही दावा केला की, राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते विरोधी पक्षांच्या एकजुटीबाबत सातत्याने चर्चा करत आहेत. राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची हीच योग्य वेळ आहे आणि विरोधक तसे करण्यास सज्ज आहेत.

लोककल्याणकारी योजना विरुद्ध धार्मिक राजकारण

पश्चिम बंगालमध्ये, तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) आमदार असित मजुमदार यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने लक्ष्मी भांडार, युवा साथी आणि स्वास्थ्य साथी यांसारख्या अनेक जनहितकारी योजना राबवल्या आहेत, ज्यांचा लाभ लाखो लोकांना झाला आहे. असे असूनही, काही मतदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान करणे पसंत केले. त्यांनी असा आरोप केला की, काही राजकीय पक्ष समाजात धार्मिक आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हा कल राष्ट्रासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, भारताचे संविधान सर्व धर्मांना समान अधिकार प्रदान करते आणि या तत्त्वाला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो.

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक पेच! पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; काय आहेत राज्यपालांचे अधिकार?

Web Title: Sanjay raut supports mamata banerjee west bengal election results reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल
1

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

May 15, 2026 | 07:02 PM
Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

May 15, 2026 | 07:01 PM
“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

May 15, 2026 | 06:59 PM
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM