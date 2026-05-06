Sanjay Raut: पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा; “हा ममता बॅनर्जींचा नाही, लोकशाहीचा पराभव”

संजय राऊत यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, ममता बॅनर्जी या अन्यायाविरुद्ध नेहमीच पूर्ण ताकदीने उभ्या राहतात. मुख्यमंत्री पदावर असतानाही, ED आणि CBI सारख्या संस्थांच्या कथित गैरवापराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ममता बॅनर्जी या हार मानणाऱ्या व्यक्तींपैकी नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या जनतेसाठी लढा देत राहतील. राऊत यांच्या मते, ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीच आंदोलनाचे राजकारण केले आहे रस्त्यांपासून ते सत्तेच्या दालनांपर्यंत आणि हीच त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय शैली राहिली आहे.
त्यांनी पुढे उघड केले की, ‘INDIA’ आघाडीतील अनेक नेत्यांनीही ममता बॅनर्जी यांच्याशी संपर्क साधला आहे. त्यांनी सुचवले की, विरोधकांनी आता आपला संघर्ष अधिक तीव्र केला पाहिजे. त्यांनी असाही दावा केला की, राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते विरोधी पक्षांच्या एकजुटीबाबत सातत्याने चर्चा करत आहेत. राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची हीच योग्य वेळ आहे आणि विरोधक तसे करण्यास सज्ज आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये, तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) आमदार असित मजुमदार यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने लक्ष्मी भांडार, युवा साथी आणि स्वास्थ्य साथी यांसारख्या अनेक जनहितकारी योजना राबवल्या आहेत, ज्यांचा लाभ लाखो लोकांना झाला आहे. असे असूनही, काही मतदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान करणे पसंत केले. त्यांनी असा आरोप केला की, काही राजकीय पक्ष समाजात धार्मिक आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हा कल राष्ट्रासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, भारताचे संविधान सर्व धर्मांना समान अधिकार प्रदान करते आणि या तत्त्वाला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो.
