Municipal Elections : मतदान सुरु असतानाच निवडणूक आयोगाने घेतला 'हा' मोठा निर्णय; मतदान केंद्रांवर…

मतदान केंद्रांवर प्रवेश मिळावा म्हणून अधिकृत प्रवेशिकाही काढण्यात आली आहे. तरीदेखील ही अडचण केली गेली आहे. अधिकृत प्रवेशिका असतानाही मतदान केंद्रात माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:33 AM
Municipal Elections : मतदान सुरु असतानाच निवडणूक आयोगाने घेतला 'हा' मोठा निर्णय; मतदान केंद्रांवर...

Municipal Elections : मतदान सुरु असतानाच निवडणूक आयोगाने घेतला 'हा' मोठा निर्णय; मतदान केंद्रांवर...

मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेल्या पुणे, नागपूर, मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडत आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुका अतिशय महत्वाच्या आहेत. मतदान पार पडल्यानंतर उद्या शुक्रवारी (दि.16) ला निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. प्रशासनाकडून चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाची चर्चा सुरु आहे.

राज्यातील महापालिकांच्या या निवडणुकीत एकूण ३ कोटी ४८ लाख ७८ हजार १७ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहे. मुंबई, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील लढतींवर तर भाजप-शिवसेना विरोधात ब्रँड ठाकरे असा जंगी सामना रंगणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकूण १०३४४३१५ मतदार आहेत, ज्यात ५५१५७०७ पुरुष, ४८२६५०९ महिला आणि १०९९ इतर मतदार आहेत.

मतदानादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. २८००० पोलिस कर्मचाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने वरिष्ठ अधिकारी तैनात केले जातील. मात्र, आता मुंबईत राज्य निवडणूक आयोगाचा अजब कारभार समोर आला आहे. माध्यम प्रतिनिधींना मतदान केंद्रात सोडण्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून मनाई करण्यात आली आहे.

हेदेखील वाचा : Municipal Elections : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदानाला सुरुवात; प्रशासनाकडून चोख व्यवस्था

दरम्यान, मतदान केंद्रांवर प्रवेश मिळावा म्हणून अधिकृत प्रवेशिकाही काढण्यात आली आहे. तरीदेखील ही अडचण केली गेली आहे. अधिकृत प्रवेशिका असतानाही मतदान केंद्रात माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ रांगेचे चित्रीकरण करण्यास परवानगी असल्याची निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.

मुंबईमध्येच नियमाची सक्ती

पुणे, नागपूर, नाशिक, सांगली यांसारख्या शहरांतही महापालिका निवडणुका होत आहे. या ठिकाणी माध्यम प्रतिनिधींना कोणतीही बंदी घालण्यात आली नाही. मात्र, फक्त मुंबईतच अशाप्रकारे बंदी घातली गेली आहे. मुंबई वगळता इतरत्र मात्र माध्यम प्रतिनिधींची कुठेही अडवणूक केली जात नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

हेदेखील वाचा : Municipal Election Voting 2026 Live: राज्यातील २९ महापालिकांसाठी साडेसात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात

Published On: Jan 15, 2026 | 08:33 AM

