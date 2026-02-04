Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच असतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे; येत्या 9 फेब्रुवारीला…

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची अधिकृत बैठक ९ फेब्रुवारीला बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार यांचे नाव प्रस्तावित होईल.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:41 AM
सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख

सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खऱ्या प्रमुख असतील. सूत्रांनुसार, पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने सुनेत्रा पवार यांच्या नावाला मान्यता दिली आहे. याबाबत लवकरच औपचारिक घोषणा केली.

याच संदर्भात माजी केंद्रीयमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले की, ते राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारणार नाहीत. त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीत पटेल यांनी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या निर्णयांची माहिती दिलीच नाही तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी भेटीची वेळ मागितली. सुनेत्रा लवकरच पंतप्रधान मोदींना भेटतील, असे वृत्त आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची अधिकृत बैठक ९ फेब्रुवारीला बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार यांचे नाव प्रस्तावित केले जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या अधिकृतपणे पदभार स्वीकारतील. सुनेत्रा यांच्या निवडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक रचनेत कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत. पटेल पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तर सुनील तटकरे प्रदेशाध्यक्ष राहतील.

सुनेत्रा बीड आणि पुण्याच्या पालकमंत्री

उपमुख्यमंत्रिपदानंतर सुनेत्रा यांना बीड आणि पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवारांनी या दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. त्यामुळे आता या दोन्ही महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा विकास करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सुनेत्रा यांच्याकडे असेल.

ब्लॅक बॉक्स चौकशीतून उघड होईल

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या निधनानंतर मी, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. पार्थ आणि जय पवार ही दोन्ही मुले त्यावेळी उपस्थित होती. आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्या आणि सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे सांगितले. त्यानंतर ताईंनी आमची विनंती मान्य केली.

हेदेखील वाचा : ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”

