BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

BMC Mayor News In Marathi: महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) महापौरपदावरील राजकीय लढाई तीव्र झाली आहे. शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी सांगितले की, मुंबईचा महापौर कोण असेल हे ते ठरवतील आणि एकनाथ शिंदे गटाला कोणत्याही परिस्थितीत महापौर होऊ दिले जाणार नाही. राऊत यांनी आरोप केला की, एकनाथ शिंदे भाजपला घाबरतात, म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील खासदार म्हणतात की पडद्यामागे बरेच काही चालू आहे आणि येणाऱ्या काळात मुंबईच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडू शकतात. याचदरम्यान चर्चा होते ती, महानगरपालिकेचा महापौर कोण होणार?
बीएमसीसह महाराष्ट्र महानगरपालिकांमधील सर्व २९ महापौर पदांसाठीचे आरक्षण लॉटरीद्वारे ठरवले जाणार आहे. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच महापौरपदाचे उमेदवार जाहीर केले जातील. जर बीएमसीचे महापौरपद एसटीसाठी राखीव असेल तर उद्धव ठाकरे गटाचा उमेदवार महापौर होऊ शकतो. खरं तर, निवडणुकीपूर्वी वॉर्ड ५३ आणि वॉर्ड १२१ हे दोन वॉर्ड एसटीसाठी राखीव होते. या दोन्ही जागांसाठी सर्व पक्षांनी उमेदवार उभे केले होते, परंतु उद्धव ठाकरे गटाचे उमेदवार दोन्ही जागांवर विजयी झाले.
प्रॉर्ड ५३ हा उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारासाठी राखीव होता, तर वॉर्ड १२१ हा शिवसेना (यूबीटी) च्या उमेदवार प्रियदर्शिनी ठाकरे यांनी जिंकला. महापालिका निवडणुकीत जितेंद्र वळवी यांनी शिंदे गटाच्या अशोक खांडवे यांचा पराभव केला, तर प्रियदर्शिनी ठाकरे यांनी शिंदे गटाच्या प्रतिमा खोपडे यांचा पराभव केला.
बीएमसीमध्ये भाजप आणि शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या. दोन्ही पक्षांनी मिळून एकूण ११८ जागा जिंकल्या. बीएमसीमध्ये एकूण २२७ जागा आहेत, ज्यांचे बहुमत ११४ आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) ६५ जागा जिंकल्या, तर त्यांचा मित्रपक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ६ जागा जिंकल्या.
वंचित बहुजन आघाडी (व्हीबीए) सोबत युती करून निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेसने २४ जागा जिंकल्या. ओवेसींच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) ने ८ जागा जिंकल्या. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP) तीन जागा जिंकल्या, तर समाजवादी पक्षाने दोन जागा जिंकल्या आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (SP) फक्त एक जागा जिंकली.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची अटकळ आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई महापालिकेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील “महायुती” ला दिलेल्या जनादेशाचा आदर करतील असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये निवडून आलेल्या २९ शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या निवासस्थानाची अनावश्यकपणे उधळपट्टी केली जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.