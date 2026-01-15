Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Nawab Malik Slammed The Opposition And Made This Important Appeal To The Voters

BMC Election 2026: बोगस मतदानाचे आरोप फालतू! नवाब मलिकांनी विरोधकांना सुनावले; मतदारांना केले ‘हे’ महत्त्वाचे आवाहन

मुंबई मनपा निवडणुकीत बोटावरच्या शाईवरून सुरू असलेल्या वादावर नवाब मलिक यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. बोगस मतदान रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर दिले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 04:48 PM
बोगस मतदानाचे आरोप फालतू! नवाब मलिकांनी विरोधकांना सुनावले; मतदारांना केले 'हे' महत्त्वाचे आवाहन (Photo Credit - X)

बोगस मतदानाचे आरोप फालतू! नवाब मलिकांनी विरोधकांना सुनावले; मतदारांना केले 'हे' महत्त्वाचे आवाहन (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बोगस मतदानाचे आरोप फालतू!
  • नवाब मलिकांनी विरोधकांना सुनावले
  • मतदारांना केले ‘हे’ महत्त्वाचे आवाहन
Nawab Malik Marathi News: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या (BMC Election) मतदानादरम्यान विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. “बोटावरची शाई पुसली जात असल्याचा दावा खोटा असून बोगस मतदानाची शक्यता आता उरलेली नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी मतदारांना मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे.

‘मार्कर पेन’च्या वापरावरून स्पष्टीकरण

मतदान केंद्रांवर बोटाला लावली जाणारी शाई पुसली जात असल्याच्या तक्रारींवर मलिक म्हणाले की, “पूर्वी शाई काडीने लावली जायची, आता मार्कर पेनचा वापर होत आहे. शाई कुठेही पुसली जात नाहीये. १५ वर्षांपूर्वी मतदार यादीत फोटो नसायचे, पण आता प्रत्येकाचा फोटो यादीत आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीने दोनदा मतदान करणे आता अशक्य आहे.”

Maharashtra Election Commission: शाईबाबतचा गोंधळ आणि निवडणूक आयोगाचा खुलासा; तीच शाई, जी लोकसभा…

नवाब मलिकांचे विरोधकांवर शरसंधान

“दोन ठिकाणी नावे असलेल्या मतदारांना ओळखण्याची सक्षम यंत्रणा आता उभी राहिली आहे. लोकशाहीची शुद्धता राखणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे मलिक यांनी नमूद केले. एका मंत्र्याला मतदानासाठी ३-४ बूथवर फिरावे लागल्याच्या प्रश्नावर मलिक यांनी चिमटा काढला. ते म्हणाले, “जर एवढ्या मोठ्या मंत्र्याला स्वतःचा पोलिंग बूथ माहित नसेल, तर याचा अर्थ त्यांचा पक्ष आणि संघटना पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. त्यांनी स्वतःची मतदार यादीच पाहिलेली नाही, हे यातून स्पष्ट होते.”

‘घराबाहेर पडा आणि लोकशाही वाचवा’

नवाब मलिक यांनी मुंबईकरांना आवाहन केले की, जर तुम्ही आज घराबाहेर पडून मतदान केले नाही, तर मुंबईची कमान अशा लोकांच्या हातात जाईल ज्यांना जनतेच्या हिताशी काहीही देणेघेणे नाही. राज्याच्या राजकारणाला योग्य दिशा देण्यासाठी जास्तीत जास्त मतदान होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मतदानापेक्षा मशीनच चर्चेत! PMC निवडणुकीत EVMच्या बिघाडाने लोकशाहीचा खेळखंडोबा”

Web Title: Nawab malik slammed the opposition and made this important appeal to the voters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM