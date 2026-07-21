मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Obc Janata Party To Be Launched For The Just Rights Of Obcs Says Laxman Hake

ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

Updated On: Jul 21, 2026 | 01:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्या ओबीसींच्या बाजूने खासदार, आमदार अथवा सत्ताधारी व विरोधक देखील बोलायला तयार नाहीत. पावसाळी अधिवेशनामध्ये ओबीसींच्या बाजूने कोणीही बोलले नाही.

ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची घोषणा

ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची घोषणा (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बारामती : ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी हा पक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. भाजप हा आता उद्योजकांचा पक्ष झाला असल्याची टीका देखील त्यांनी यावेळी केली.

बारामती दौऱ्यावर आल्यानंतर प्रा. हाके यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी त्यांचा हक्काचा पक्ष असावा, यासाठी आपण ओबीसी जनता पक्षाची स्थापना करणार असून, आगामी निवडणूक ओबीसी जनता पक्षाच्या माध्यमातून लढवणार आहे. ओबीसी ही भाजपची परंपरा आहे, म्हणून त्यांनी ओबीसींची मते घेतली. मात्र, भाजपचा मूळ ढाच ओबीसींचा राहिला नसून तो उद्योजकांचा झाला आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी आपण या पक्षाची स्थापना करणार आहोत.

सध्या ओबीसींच्या बाजूने खासदार, आमदार अथवा सत्ताधारी व विरोधक देखील बोलायला तयार नाहीत. पावसाळी अधिवेशनामध्ये ओबीसींच्या बाजूने कोणीही बोलले नाही. राज्यातील ओबीसींच्या प्रश्नावर एकही आमदार जर अधिवेशनात बोलत नसेल तर हे मोठे दुर्दैव आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत देखील कोण बोलत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रातील ६० % ओबीसींनी करायचे काय?, असा सवाल व्यक्त करत हाके म्हणाले.

‘दिल्ली पोलिसांनी व्यवस्थित पुठ्ठे सुजवले…’ भाजप नेता पुन्हा बरळला, CJP आंदोलनावरून भाजपकडून जहरी टीका

सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेचा राजमार्ग आमच्या वाड्यावस्त्यावरून जात असेल, मात्र प्रत्यक्षात ओबीसींच्या बाजूने कोणीही बोलायला तयार नसेल तर ओबीसींना न्याय देणारा कोण नाही, अशी भावना ओबीसींमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी स्वतःच्या प्रश्नावर स्वतः काम करतील. याच दृष्टिकोनातून आपण ओबीसी जनता पार्टीची स्थापना करणार असल्याचे हाके यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी बापूराव सोलनकर यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी

कोकणातील महायुतीतील दोन प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील वाद आणखी तीव्र झाला आहे. शिवसेना नेते रामदास कदम आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांच्यात सुरू असलेल्या शाब्दिक संघर्षात आता मंत्री योगेश कदम यांनी उडी घेत ‘आता नो कॉम्प्रोमाईज’ असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

Web Title: Obc janata party to be launched for the just rights of obcs says laxman hake

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

Jul 21, 2026 | 01:41 PM
फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

Jul 21, 2026 | 01:37 PM
Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Jul 21, 2026 | 01:34 PM
साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

Jul 21, 2026 | 01:31 PM
Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Jul 21, 2026 | 01:30 PM
Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Jul 21, 2026 | 01:19 PM
‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

Jul 21, 2026 | 01:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा