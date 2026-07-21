Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

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कंपनीचे वैद्यकीय व्यवहार प्रमुख गोह चू बेंग यांनी सांगितले की, क्यूडेंगाला चारही सेरोटाईपपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ही मंजुरी भारतात डेंग्यू प्रतिबंधाच्या रणनीतीला बळकटी देईल. यासोबतच मच्छर नियंत्रण, पाळत ठेवणे, जनजागृती आणि इतर सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजना देखील आवश्यक राहतील. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) डेंग्यू प्रभावित क्षेत्रांमध्ये क्यूडेंगाच्या वापराची शिफारस करते.
०.५ मिलीलीटरचे २ डोस
भारतात मिळालेली मंजुरी ताकेडाच्या जागतिक क्लिनिकल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामवर आधारित आहे. या अंतर्गत, फेज-1 फेज-॥ आणि फेज-III चे एकूण १९ क्लिनिकल ट्रायल्स करण्यात आले, ज्यात २८ हजारांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला. क्यूडेंगाचे दोन डोस दिले जातात, प्रत्येक डोस ०.५ मिलीलीटरचा असतो आणि त्वचेखाली इंजेक्शनद्वारे दिला जातो. दोन्ही डोसमध्ये तीन महिन्यांचे अंतर ठेवले जाते.
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देशातच होईल उत्पादन
‘क्यूड़ेगा’ (टाक-००३) ही जपानी कंपनी ताकेडाने शोधलेली लस आहे, पण आपल्यासाठी सर्वांत मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत या लसीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन देशातच होईल. यासाठी टाकेडाने हैदराबादमधील प्रसिद्ध फार्मा कंपनी ‘बायोलॉजिकल ई ‘सोबत करार केला आहे. भारतातच उत्पादन होत असल्यामुळे याचा पुरवठा जलद आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होईल.
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