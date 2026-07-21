मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Updated On: Jul 21, 2026 | 01:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

Vijay Singh: विजय सिंह हे अनेक वर्षापासून टाटा ट्रस्टशी जोडलेले आहेत. संस्थेच्या विविध कामांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात ट्रस्टमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

Vijay Singh (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Vijay Singh (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

देशातील सर्वात प्रतिष्ठात संस्थांपैकी एक असलेल्या टाटा ट्रस्टमध्ये पुन्हा एकदा महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. ट्रस्टमध्ये उपाध्यक्ष विजय सिंह Vijay Singh  यांनी सर रतन टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तपदावरुन बाजूला होण्याचा निर्णया घेतला आहे. 14 ऑगस्ट रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपणार असून त्यानंतर ते या पदावर पुढे काम करणाक नाहीत. त्यांच्य या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात आणि कॉर्पोरेट वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

विविध कामांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका

विजय सिंह हे अनेक वर्षापासून टाटा ट्रस्टशी जोडलेले आहेत. संस्थेच्या विविध कामांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात ट्रस्टमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, मात्र अलीकडच्या काळात ट्रस्टमध्ये सुरु असलेल्या घडामोडींमुळे त्यांनी पुढील कार्यकाळ स्वीकारु नये. असा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, ते सर दोराबाजी टाटा ट्रस्टमध्ये आणखी एक वर्ष म्हणून काम करत राहणार आहेत.

महत्त्वाच्या निर्णयांवर मतभेद

विश्वस्तपद सोडण्यामागे केवळ वैयक्तिक कारण नसून, ट्रस्टमधील बदलेले वातावरणही कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. रतनटाटा यांच्या निधनानंतर संस्थेतील परिस्थितीत मोठे बदल झाले. काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर मतभेद वाढल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर विजय सिंह यांनी पुढे या जबाबदारीत राहू नये, असा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

वेगवेगळ्या मतांचे पडसाद

गेल्या काही महिन्यांपासून टाटा ट्रस्ट अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. काही अंतर्गत निर्णयांवर वेगवेगळ्या मतांचे पडसाद उमटले. त्याचबरोबर काही बाबींवर नियामक यंत्रणांकडूनही लक्ष ठेवले जात असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे मानले जाते.

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

पुढील नियुक्त्यांवरही परिणाम

मे महिन्यातही विजय सिंह यांनी आणखी एक ट्रस्टमधील जबाबदारीचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी विश्वस्तांच्या नियुक्तीबाबत वाद निर्माण झाला होता. काही सदस्यांनी त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. जुन्या नियमांचा आधार घेता काही आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या वादामुळे पुढील नियुक्त्यांवरही परिणाम झाला. आ

प्रशासनाशी संबंधित अनेक विषय

दरम्यान, टाटा ट्र्स्टच्या काही बैठका सध्या होऊ शकलेल्या नाहीत. काही तक्रारींच्या सुनावणी सुरु असलेल्या संबंधित प्रकरण निकाली निघेपर्यंत महत्त्वाचे निर्णया पुढे ढकलण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवीन नियुक्ता आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक विषय प्रलंबिता राहिले आहेत.

पुढील काळात मोठे निर्णय

टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्समधील मोठा हिस्सा असल्याने या संस्थेतील प्रत्येक निर्णयाला विशेष महत्त्व असते. भविष्यात संचालक मंडळावर कोणाचे प्रतिनिधित्व राहणार, याकडेही उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. याच विषयावर पुढील काळात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विजय सिंह यांच्या काही सार्वजनिक विधानांचीही त्या काळात चर्चा झाली होती. विशेषतः टाटा सन्सच्या भविष्यातील धोरणाबाबत त्यांनी मांडलेली भूमिका काही सदस्यांच्या मतांपेक्षा वेगळी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांच्या पुढील नियुक्तीबाबत एकमत होण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा कॉर्पोरेट वर्तुळात सुरू होती.

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर

प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम

आता 14 ऑगस्टनंतर सर रतन टाटा ट्रस्टमध्ये नवीन विश्वस्ताची नियुक्ती होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. टाटा समूहाशी संबंधित प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम केवळ संस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर उद्योगविश्वातही त्याची चर्चा होते. त्यामुळे विजय सिंह यांच्या निर्णयानंतर ट्रस्टच्या पुढील वाटचालीबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

एकूणच, हा निर्णय केवळ एका पदाचा राजीनामा नसून, टाटा ट्रस्टमधील बदलत्या घडामोडींचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पुढील काही महिन्यांत या संस्थेतील प्रशासन, नेतृत्व आणि भविष्यातील धोरणांबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, यावर अनेकांचे लक्ष राहणार आहे.

 

Web Title: Vijay singh to step down from tata trusts in august

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 01:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी
1

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?
2

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर
3

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर

Credit Card Limit: पगारापेक्षा जास्त का असते क्रेडिट कार्डची लिमिट? बँकांचा ‘हा’ गेम प्लॅन समजून घ्या
4

Credit Card Limit: पगारापेक्षा जास्त का असते क्रेडिट कार्डची लिमिट? बँकांचा ‘हा’ गेम प्लॅन समजून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Jul 21, 2026 | 01:34 PM
साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

Jul 21, 2026 | 01:31 PM
Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Jul 21, 2026 | 01:30 PM
‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

Jul 21, 2026 | 01:17 PM
PM Narendra Modi: ‘पेपर लीक करणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्या…’ दिल्लीतील आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदींची मोठी भूमिका

PM Narendra Modi: ‘पेपर लीक करणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्या…’ दिल्लीतील आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदींची मोठी भूमिका

Jul 21, 2026 | 01:11 PM
Pune Crime: पुणे-सातारा महामार्गावरील हत्येचा उलगडा! वडिलांच्या खुनाचा बदला 23 व्या वर्षी घेतला

Pune Crime: पुणे-सातारा महामार्गावरील हत्येचा उलगडा! वडिलांच्या खुनाचा बदला 23 व्या वर्षी घेतला

Jul 21, 2026 | 01:07 PM
राम मंदिर दानचोरीप्रकरणी नवीन SIT स्थापन करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

राम मंदिर दानचोरीप्रकरणी नवीन SIT स्थापन करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

Jul 21, 2026 | 12:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा