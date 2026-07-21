मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Indian Community London Protest Demands Dharmendra Pradhan Resignation Video

फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

Updated On: Jul 21, 2026 | 01:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

London Protest : भारतीय विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटू लागले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लंडनमधून केली जात आहे. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

London Protest

फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी
  • लंडनमधून विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा
  • पाहा व्हिडिओ
लंडन : भारतातील विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागले आहेत. परिक्षा व्यवस्थेतील गैरव्यहार आणि नीटपेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरुन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. अशातच याचे पडसाद आता लंडनमध्येही पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनुसार, भारतीय समुदाय एकत्र आला असून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, लंडनच्या रस्त्यावर भारतीय समुदाय एकत्र आला आहे. सुरुवातील भारतीय समुदायाने राष्ट्रगीत गायले. यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणा दिल्या. तसेच भारता माता की जय, वंदे मातरम्, इन्कलाब जिंदाबादचेही नारे देण्यात आले. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

भारतातील परीक्षा व्यवस्थेतील वाद, नीट पेपरफुटीप्रकरणावरुन भारतीय तरुणांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर  भारतीय विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले असून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

सोनम वांगचुक यांच्याकडून उपोषला सुरुवात

याच पार्श्वभूमीवर भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वागंचुक यांनी उषोषण सुरु केले. गेल्या २०-२१ दिवसांपासून त्यांचे उपोषण सुरु होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ते उपोषणाला बसले होते. या आंदोलनाला विद्यार्थी संघटना कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्याचे प्रमुख अभिजित दिपके यांच्यासह हजारो विद्यार्थ्यांकडून पाठिंबा मिळाला. सर्व विद्यार्थी सोनम वांगचुक यांच्यासह जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलनासाठी जमले होते. सोमन वागंचुक यांच्या उपोषणाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.

संसदेकडे मोर्चा

नुकतेच विद्यार्थ्यांनी दिल्ली संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये चकामक झाली. विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या, स्मोक बॉम्ब सोडण्यात आले. लाठी चार्जही करण्यात आला. या आंदोलनाला देशातील विविध शहरांमधून पाठिंबा मिळत आहे. पुणे, मुबंई, नागपूरसह अनेक ठिकाणी निदर्शने काढण्यात आली.

याच पार्श्वभूमीवर लंडनमधील भारतीयांनीही भारतातील विद्यार्थी आंदोलकाना पाठिंबा दिला. लंडनच्या रस्त्यावर एकजुट होत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या घोषमा दिल्या. या निदर्शनाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. भारतातील युवक आंदोलनाची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

Web Title: Indian community london protest demands dharmendra pradhan resignation video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 01:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट
1

3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?
2

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले
3

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार
4

US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

Jul 21, 2026 | 01:37 PM
Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Jul 21, 2026 | 01:34 PM
साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

Jul 21, 2026 | 01:31 PM
Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Jul 21, 2026 | 01:30 PM
Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Jul 21, 2026 | 01:19 PM
‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

Jul 21, 2026 | 01:17 PM
PM Narendra Modi: ‘पेपर लीक करणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्या…’ दिल्लीतील आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदींची मोठी भूमिका

PM Narendra Modi: ‘पेपर लीक करणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्या…’ दिल्लीतील आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदींची मोठी भूमिका

Jul 21, 2026 | 01:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा