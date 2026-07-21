फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, लंडनच्या रस्त्यावर भारतीय समुदाय एकत्र आला आहे. सुरुवातील भारतीय समुदायाने राष्ट्रगीत गायले. यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणा दिल्या. तसेच भारता माता की जय, वंदे मातरम्, इन्कलाब जिंदाबादचेही नारे देण्यात आले. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
भारतातील परीक्षा व्यवस्थेतील वाद, नीट पेपरफुटीप्रकरणावरुन भारतीय तरुणांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले असून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वागंचुक यांनी उषोषण सुरु केले. गेल्या २०-२१ दिवसांपासून त्यांचे उपोषण सुरु होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ते उपोषणाला बसले होते. या आंदोलनाला विद्यार्थी संघटना कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्याचे प्रमुख अभिजित दिपके यांच्यासह हजारो विद्यार्थ्यांकडून पाठिंबा मिळाला. सर्व विद्यार्थी सोनम वांगचुक यांच्यासह जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलनासाठी जमले होते. सोमन वागंचुक यांच्या उपोषणाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
नुकतेच विद्यार्थ्यांनी दिल्ली संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये चकामक झाली. विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या, स्मोक बॉम्ब सोडण्यात आले. लाठी चार्जही करण्यात आला. या आंदोलनाला देशातील विविध शहरांमधून पाठिंबा मिळत आहे. पुणे, मुबंई, नागपूरसह अनेक ठिकाणी निदर्शने काढण्यात आली.
याच पार्श्वभूमीवर लंडनमधील भारतीयांनीही भारतातील विद्यार्थी आंदोलकाना पाठिंबा दिला. लंडनच्या रस्त्यावर एकजुट होत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या घोषमा दिल्या. या निदर्शनाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. भारतातील युवक आंदोलनाची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
Support for the students has now echoed all the way to London. Members of the Indian community have also taken to the streets there, protesting and demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan.@Cockroachisback #DharmendraPradhanResign pic.twitter.com/uSg1gpYnzB — Dr. SP (@sphavisha) July 21, 2026
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