Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

PM Narendra Modi: “गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ ‘कमळ’च फुलले!” बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार

PM Narendra Modi हे भाजप मुख्यालयातून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार आहेत. आपल्या संबोधनात, ते पाचही राज्यांतील जनतेचे आभार मानतील. पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर कार्यकर्ते आणि समर्थकांची प्रचंड गर्दी जमली आहे

Updated On: May 04, 2026 | 08:06 PM
बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार (Photo Credit- X)

बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ ‘कमळ’च फुलले!”
  • बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार
  • पंतप्रधान मोदींकडून नितीन नवीन यांचे अभिनंदन
Assembly election Results 2026: पश्चिम बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (BJP) मिळालेल्या दणदणीत विजयानंतर, दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात उत्साहाचे आणि जल्लोषाचे वातावरण पसरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे भाजप मुख्यालयातून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार आहेत. आपल्या संबोधनात, ते पाचही राज्यांतील जनतेचे आभार मानतील. पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर कार्यकर्ते आणि समर्थकांची प्रचंड गर्दी जमली आहे. पंतप्रधान मोदी मुख्यालयात दाखल होताच, पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी त्यांचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींचे अत्यंत भव्य स्वागत करण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला. या प्रसंगी, पंतप्रधान मोदी एका वैशिष्ट्यपूर्ण वेशभूषेत दिसून आले.

एक ऐतिहासिक दिवस

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस आहे. जेव्हा अनेक वर्षांची निष्ठा आणि कठोर परिश्रम यांचे फळ म्हणून यश मिळते, तेव्हा चेहऱ्यावर जो आनंद झळकतो तोच आनंद आज मला देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळत आहे. हा दिवस अनेक अर्थांनी विशेष आहे. हा असा दिवस आहे जो राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी ठरतो. हा विश्वासाचा दिवस आहे भारताच्या महान लोकशाहीवरील विश्वास, कामगिरीच्या निकषांवरील विश्वास आणि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेवरील विश्वास. मी बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू येथील जनतेचे मनापासून आभार मानतो.

पंतप्रधान मोदींकडून नितीन नवीन यांचे अभिनंदन

पंतप्रधान मोदींनी या यशाबद्दल भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांचेही अभिनंदन केले आणि त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने तो मोठा असो वा लहान काहीतरी असाधारण कामगिरी केली आहे; तुम्ही इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे.” भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती; या प्रचार मोहिमेदरम्यान त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याला दिलेले मार्गदर्शन या विजयासाठी अत्यंत मोलाचे ठरले.

PM Modi: पश्चिम बंगालमध्ये ‘कमळ’ फुलले! ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया; कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाला सलाम

‘हा केवळ लोकशाहीचाच नव्हे, तर घटनात्मक संस्थांचाही विजय’

पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालांवर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा विजय केवळ लोकशाहीचाच नव्हे, तर देशाच्या घटनात्मक संस्थांचाही विजय आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ९३ टक्के मतदानाची नोंद झाली, ही एक अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी आहे. यासाठी मी निवडणूक आयोगाचे मनापासून अभिनंदन करतो.  बिहार निवडणुकीच्या निकालांनंतर केलेल्या आपल्या भाषणाचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदींनी आठवण करून दिली की, गंगा नदी बिहारपासून थेट गंगासागरापर्यंत वाहत जाते. आज, बंगालमधील विजयासह, ‘कमळ’ सर्वत्र म्हणजेच गंगोत्रीपासून गंगासागरापर्यंतच्या संपूर्ण पट्ट्यात उमलले आहे.

आमचा एकमेव मंत्र: ‘नागरिक हाच ईश्वर’

पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, आज देशभरातील २० हून अधिक राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. “आमचा केवळ एकच मंत्र आहे. नागरिक देवो भव याच कारणामुळे जनता भाजपवर दिवसेंदिवस अधिक विश्वास व्यक्त करत आहे. जनतेला हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे की, जिथे भाजप आहे, तिथे सुशासन आहे; आणि जिथे भाजप आहे, तिथे विकास आहे.

नितीन नवीन काय म्हणाले?

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणापूर्वी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी आपले विचार मांडले आणि पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान जनतेने भाजपला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, ४ जून २०२४ च्या निकालांबाबत मनात निर्माण झालेली निराशा जनतेने प्रभावीपणे दूर केली आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, जनतेने आता भीतीचे वातावरण सोडून विश्वासाचे वातावरण स्वीकारले आहे. त्यांनी भर घातली की, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीच्या जनतेने पंतप्रधान मोदींबद्दलचे आपले असीम प्रेम प्रदर्शित केले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, येत्या काळात दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही ‘कमळ’ उमलेल. नितीन नवीन यांनी जाहीर केले की, हे निवडणूक निकाल म्हणजे ‘INDI आघाडी’चे नेते राहुल गांधी यांचे अपयश आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या व्यक्तींनी जनतेवर अन्याय केला आहे आणि परिणामी, ‘INDI आघाडी’ पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडेल.

Vinod Tawade on TMC: “तुष्टीकरणाचे राजकारण संपले!” विनोद तावडेंचा टीएमसीवर घणाघात; बंगालच्या निकालावर व्यक्त केली प्रतिक्रिया

Web Title: Pm modis roar after victory in bengal and assam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 08:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच
1

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर
2

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास
3

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष
4

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM