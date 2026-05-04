पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस आहे. जेव्हा अनेक वर्षांची निष्ठा आणि कठोर परिश्रम यांचे फळ म्हणून यश मिळते, तेव्हा चेहऱ्यावर जो आनंद झळकतो तोच आनंद आज मला देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळत आहे. हा दिवस अनेक अर्थांनी विशेष आहे. हा असा दिवस आहे जो राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी ठरतो. हा विश्वासाचा दिवस आहे भारताच्या महान लोकशाहीवरील विश्वास, कामगिरीच्या निकषांवरील विश्वास आणि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेवरील विश्वास. मी बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू येथील जनतेचे मनापासून आभार मानतो.
पंतप्रधान मोदींनी या यशाबद्दल भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांचेही अभिनंदन केले आणि त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने तो मोठा असो वा लहान काहीतरी असाधारण कामगिरी केली आहे; तुम्ही इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे.” भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती; या प्रचार मोहिमेदरम्यान त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याला दिलेले मार्गदर्शन या विजयासाठी अत्यंत मोलाचे ठरले.
PM Modi: पश्चिम बंगालमध्ये ‘कमळ’ फुलले! ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया; कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाला सलाम
पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालांवर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा विजय केवळ लोकशाहीचाच नव्हे, तर देशाच्या घटनात्मक संस्थांचाही विजय आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ९३ टक्के मतदानाची नोंद झाली, ही एक अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी आहे. यासाठी मी निवडणूक आयोगाचे मनापासून अभिनंदन करतो. बिहार निवडणुकीच्या निकालांनंतर केलेल्या आपल्या भाषणाचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदींनी आठवण करून दिली की, गंगा नदी बिहारपासून थेट गंगासागरापर्यंत वाहत जाते. आज, बंगालमधील विजयासह, ‘कमळ’ सर्वत्र म्हणजेच गंगोत्रीपासून गंगासागरापर्यंतच्या संपूर्ण पट्ट्यात उमलले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, आज देशभरातील २० हून अधिक राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. “आमचा केवळ एकच मंत्र आहे. नागरिक देवो भव याच कारणामुळे जनता भाजपवर दिवसेंदिवस अधिक विश्वास व्यक्त करत आहे. जनतेला हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे की, जिथे भाजप आहे, तिथे सुशासन आहे; आणि जिथे भाजप आहे, तिथे विकास आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणापूर्वी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी आपले विचार मांडले आणि पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान जनतेने भाजपला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, ४ जून २०२४ च्या निकालांबाबत मनात निर्माण झालेली निराशा जनतेने प्रभावीपणे दूर केली आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, जनतेने आता भीतीचे वातावरण सोडून विश्वासाचे वातावरण स्वीकारले आहे. त्यांनी भर घातली की, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीच्या जनतेने पंतप्रधान मोदींबद्दलचे आपले असीम प्रेम प्रदर्शित केले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, येत्या काळात दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही ‘कमळ’ उमलेल. नितीन नवीन यांनी जाहीर केले की, हे निवडणूक निकाल म्हणजे ‘INDI आघाडी’चे नेते राहुल गांधी यांचे अपयश आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या व्यक्तींनी जनतेवर अन्याय केला आहे आणि परिणामी, ‘INDI आघाडी’ पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडेल.
