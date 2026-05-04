आपल्या पुढील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी म्हटले, “पश्चिम बंगालमधील भाजपचा हा विक्रमी विजय, पिढ्यानपिढ्या कार्यरत असलेल्या असंख्य पक्ष कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न आणि संघर्ष यांशिवाय शक्य झाला नसता. मी त्या सर्वांना सलाम करतो. अनेक वर्षांपासून त्यांनी तळागाळातील स्तरावर अथक परिश्रम केले आहेत, प्रत्येक प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना केला आहे आणि आमच्या विकासाच्या अजेंड्याचा खंबीरपणे पुरस्कार केला आहे. तेच आमच्या पक्षाची खरी ताकद आहेत.”
The Lotus blooms in West Bengal! The 2026 West Bengal Assembly Elections will be remembered forever. People’s power has prevailed and BJP’s politics of good governance has triumphed. I bow to each and every person of West Bengal. The people have given a spectacular mandate to… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026
दरम्यान, आसाम विधानसभा निवडणुकीतील विजयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आसामने पुन्हा एकदा भाजप-एनडीएला आशीर्वाद दिला आहे. आसाम विधानसभा निवडणुकीतील भाजप-एनडीएचा विजय हा, विकासाप्रती आणि जनतेच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याप्रती असलेल्या आमच्या आघाडीच्या कटिबद्धतेला मिळालेल्या अढळ समर्थनाचे प्रतिबिंब आहे. या भव्य जनादेशाबद्दल मी आसाममधील माझ्या सर्व बंधू-भगिनींचे आभार मानतो. तसेच मी त्यांना खात्री देतो की, राज्याच्या विकासासाठी आम्ही अविरतपणे प्रयत्न करत राहू.”
Assam blesses BJP-NDA once again! The BJP-NDA’s win in the Assam Vidhan Sabha elections illustrates the unwavering support for our Alliance’s emphasis on development and bringing a positive difference in people’s lives. I thank my sisters and brothers of Assam for the… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026
आणखी एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आसामच्या जनतेमध्ये अविरतपणे काम करणाऱ्या भाजप-एनडीएच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी कौतुक करतो. गेल्या दशकात आमच्या पक्षाने आणि आघाडीने केलेली प्रगती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे आमच्या सकारात्मक अजेंड्याला जनतेच्या हृदयात स्थान मिळवणे शक्य झाले आहे.”
शिवाय, पुदुच्चेरीतील NDA कार्यकर्त्यांची प्रशंसा करताना पंतप्रधान मोदींनी ‘X’ (ट्विटर) वर लिहिले: “पुदुच्चेरीतील NDA कार्यकर्त्यांचा मला अतीव अभिमान वाटतो; ज्यांनी तळागाळातील स्तरावर (grassroots level) असाधारण प्रयत्न केले आहेत. ते सातत्याने जनतेच्या सानिध्यात राहिले आणि त्यांनी आमची दृष्टी व आमची कामगिरी लोकांपर्यंत सविस्तरपणे पोहोचवली. नेमक्या याच कारणामुळे जनतेने आम्हाला पुन्हा एकदा आपला आशीर्वाद दिला आहे.”
