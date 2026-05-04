PM Modi: पश्चिम बंगालमध्ये ‘कमळ’ फुलले! ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया; कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाला सलाम

PM Modi Reaction: पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील भाजपच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे. "बंगालमध्ये कमळ फुलले" असे म्हणत त्यांनी हा जनशक्तीचा विजय असल्याचे सांगितले.

Updated On: May 04, 2026 | 06:52 PM
ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

PM Modi on West Bengal Win: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपने मोठा विजय नोंदवला आहे. आणि आता, या विजयावर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे. ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील आपल्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी लिहिले: “पश्चिम बंगालमध्ये कमळ फुलले आहे! २०२६ ची पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक नेहमीच स्मरणात राहील. जनतेच्या शक्तीचा विजय झाला आहे आणि भाजपचे सुशासनाचे राजकारण विजयी ठरले आहे. मी पश्चिम बंगालच्या प्रत्येक नागरिकाला नतमस्तक होऊन वंदन करतो.” त्यांनी पुढे लिहिले, “जनतेने भाजपला स्पष्ट जनादेश दिला आहे आणि मी त्यांना खात्री देतो की, पश्चिम बंगालच्या जनतेची स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आमचा पक्ष सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आम्ही असे सरकार देऊ जे समाजातील सर्व घटकांसाठी संधी आणि सन्मान सुनिश्चित करेल.”

बंगालमधील विजय: असंख्य कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाचा परिणाम

आपल्या पुढील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी म्हटले, “पश्चिम बंगालमधील भाजपचा हा विक्रमी विजय, पिढ्यानपिढ्या कार्यरत असलेल्या असंख्य पक्ष कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न आणि संघर्ष यांशिवाय शक्य झाला नसता. मी त्या सर्वांना सलाम करतो. अनेक वर्षांपासून त्यांनी तळागाळातील स्तरावर अथक परिश्रम केले आहेत, प्रत्येक प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना केला आहे आणि आमच्या विकासाच्या अजेंड्याचा खंबीरपणे पुरस्कार केला आहे. तेच आमच्या पक्षाची खरी ताकद आहेत.”

पंतप्रधानांनी आसामच्या जनतेचे मानले आभार

दरम्यान, आसाम विधानसभा निवडणुकीतील विजयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आसामने पुन्हा एकदा भाजप-एनडीएला आशीर्वाद दिला आहे. आसाम विधानसभा निवडणुकीतील भाजप-एनडीएचा विजय हा, विकासाप्रती आणि जनतेच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याप्रती असलेल्या आमच्या आघाडीच्या कटिबद्धतेला मिळालेल्या अढळ समर्थनाचे प्रतिबिंब आहे. या भव्य जनादेशाबद्दल मी आसाममधील माझ्या सर्व बंधू-भगिनींचे आभार मानतो. तसेच मी त्यांना खात्री देतो की, राज्याच्या विकासासाठी आम्ही अविरतपणे प्रयत्न करत राहू.”

आमच्या सकारात्मक अजेंड्याला जनतेच्या हृदयात स्थान मिळाले

आणखी एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आसामच्या जनतेमध्ये अविरतपणे काम करणाऱ्या भाजप-एनडीएच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी कौतुक करतो. गेल्या दशकात आमच्या पक्षाने आणि आघाडीने केलेली प्रगती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे आमच्या सकारात्मक अजेंड्याला जनतेच्या हृदयात स्थान मिळवणे शक्य झाले आहे.”

पंतप्रधान मोदींकडून पुदुच्चेरीतील कार्यकर्त्यांचे कौतुक

शिवाय, पुदुच्चेरीतील NDA कार्यकर्त्यांची प्रशंसा करताना पंतप्रधान मोदींनी ‘X’ (ट्विटर) वर लिहिले: “पुदुच्चेरीतील NDA कार्यकर्त्यांचा मला अतीव अभिमान वाटतो; ज्यांनी तळागाळातील स्तरावर (grassroots level) असाधारण प्रयत्न केले आहेत. ते सातत्याने जनतेच्या सानिध्यात राहिले आणि त्यांनी आमची दृष्टी व आमची कामगिरी लोकांपर्यंत सविस्तरपणे पोहोचवली. नेमक्या याच कारणामुळे जनतेने आम्हाला पुन्हा एकदा आपला आशीर्वाद दिला आहे.”

Published On: May 04, 2026 | 06:49 PM

