Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vinod Tawade on TMC: “तुष्टीकरणाचे राजकारण संपले!” विनोद तावडेंचा टीएमसीवर घणाघात; बंगालच्या निकालावर व्यक्त केली प्रतिक्रिया

Vinod Tawade: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या आघाडीवर विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तुष्टीकरणाचे राजकारण संपले असून जनतेने विकासाला आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाला कौल दिला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 04:19 PM
विनोद तावडेंचा टीएमसीवर घणाघात (Photo Credit- X)

विनोद तावडेंचा टीएमसीवर घणाघात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “तुष्टीकरणाचे राजकारण संपले!”
  • विनोद तावडेंचा टीएमसीवर घणाघात
  • बंगालच्या निकालावर व्यक्त केली प्रतिक्रिया
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगालमधील सुरुवातीचे कल भाजपच्या बाजूने झुकत असल्याचे पाहून राज्यसभा सदस्य विनोद तावडे (Vinod Tawade) यांनी आनंद व्यक्त केला. सोमवारी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आज प्रत्येक भाजप कार्यकर्ता अभिमानाने असे सांगत आहे: “ज्या बंगालमध्ये मुखर्जींचा जन्म झाला तो बंगाल आता आमचा आहे.” येथे आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विजय होणे अत्यंत अनिवार्य ठरते. ‘IANS’ या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना विनोद तावडे यांनी ठामपणे सांगितले की, बंगालच्या जनतेने आता हे अगदी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात तुष्टीकरणाचे राजकारण खपवून घेतले जाणार नाही.

त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जर कोणाला पश्चिम बंगालमध्ये आपला राजकीय प्रभाव किंवा गड मजबूत करायचा असेल, तर त्यांनी विकासालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासाच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे नाही. इतिहास या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही निवडणूक रक्तपात झाल्याशिवाय पार पडत नसे; तरीही आज, ही निवडणूक कोणत्याही एकाही हत्येशिवाय किंवा हिंसाचाराच्या घटनेशिवाय शांततेत पार पडली आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरातील जनतेमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

खासदार विनोद तावडे म्हणाले, “आम्ही आसाममध्येही विजय मिळवत आहोत. पुद्दुचेरीमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या उंबरठ्यावर आम्ही आहोत. शिवाय, तामिळनाडूमध्येही आम्ही अत्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, भाजप आता २५ राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे. ‘२०४७ पर्यंत विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवता, हे एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल आहे आणि याचे आपण सर्वांनीच मनापासून स्वागत केले पाहिजे.”

विनोद तावडे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, आजच्या घडीला जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आहे. पंतप्रधान आपल्या हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य देतील, असा त्यांना ठाम विश्वास वाटतो. याच पार्श्वभूमीवर, भाजप प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात विजयाचा झेंडा रोवत आहे. नेमक्या याच कारणामुळे पक्षाची निवडणुकीतील गती आणि प्रभाव सातत्याने वाढत आहे अगदी विधानसभा निवडणुकांपासून ते थेट लोकसभा निवडणुकांपर्यंत.

West Bengal Election Result 2026 Live: ममता बॅनर्जींच्या गडाला सुरूंग;भाजपची ऐतिहासिक विजयी घौडदौड सुरू

दरम्यान, भाजपचे सरचिटणीस तरुण चुघ यांनीही भाजपच्या बाजूने येत असलेल्या सुरुवातीच्या कलांबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्यातील जनता सध्या पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आपल्या आशीर्वादाचा वर्षाव करत आहे. आपला आशीर्वाद देऊन, राज्यातील जनता एक प्रकारे पंतप्रधान मोदी यांना असेच अविरत आणि निष्ठेने आपल्या विकासासाठी काम करत राहण्याचे आवाहनच करत आहे. आज संपूर्ण देश पंतप्रधान मोदी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, देशाचा कारभार संविधानानुसार चालेल, कोणत्याही “जिहादी” मानसिकतेनुसार नाही, हे येथील जनतेने निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. यावरून हेही स्पष्ट झाले आहे की, राहुल गांधी हे देखील आता आगामी १०० व्या निवडणुकीत पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ते आता पूर्णपणे अप्रस्तुत (irrelevant) ठरले आहेत; त्यांची दखल घेणारेही आता कोणी उरलेले नाही. काँग्रेस पक्षाने आपला ध्वज आणि आपला अजेंडा या दोन्ही गोष्टी प्रभावीपणे ‘मुस्लिम लीग’कडे गहाण ठेवल्या आहेत. आपल्या मतांच्या माध्यमातून जनतेने या व्यक्तींना जोरदार चपराक लगावली आहे.

त्यांनी सांगितले की, “माँ, माटी और मानुष” (माता, माती आणि माणूस) यांनी पंतप्रधान मोदींना उघडपणे आपला आशीर्वाद दिला आहे; याद्वारे त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या भूमीची माती तिच्याच मुलांच्या रक्ताने लाल झाली होती आणि येथील जनता अमानुष अत्याचारांना सहन करत होती. आजचे निवडणुकीचे कल (trends) हे “जिहादी” मानसिकता बाळगणाऱ्यांना दिलेले एक कठोर प्रत्युत्तर आहेत. आम्हाला बंगालमध्येही जनतेचा आशीर्वाद लाभला आहे. आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्येही आम्ही पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या स्थितीत आहोत. यावेळी, आम्हाला जनतेकडून प्रचंड जनादेश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

Assam Assembly Election 2026 Results Live: आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; काँग्रेसचा सुपडा साफ!

Web Title: West bengal election trends vinod tawde reaction bjp victory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
1

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
2

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
3

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
4

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM