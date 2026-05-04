त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जर कोणाला पश्चिम बंगालमध्ये आपला राजकीय प्रभाव किंवा गड मजबूत करायचा असेल, तर त्यांनी विकासालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासाच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे नाही. इतिहास या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही निवडणूक रक्तपात झाल्याशिवाय पार पडत नसे; तरीही आज, ही निवडणूक कोणत्याही एकाही हत्येशिवाय किंवा हिंसाचाराच्या घटनेशिवाय शांततेत पार पडली आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरातील जनतेमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खासदार विनोद तावडे म्हणाले, “आम्ही आसाममध्येही विजय मिळवत आहोत. पुद्दुचेरीमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या उंबरठ्यावर आम्ही आहोत. शिवाय, तामिळनाडूमध्येही आम्ही अत्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, भाजप आता २५ राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे. ‘२०४७ पर्यंत विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवता, हे एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल आहे आणि याचे आपण सर्वांनीच मनापासून स्वागत केले पाहिजे.”
विनोद तावडे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, आजच्या घडीला जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आहे. पंतप्रधान आपल्या हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य देतील, असा त्यांना ठाम विश्वास वाटतो. याच पार्श्वभूमीवर, भाजप प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात विजयाचा झेंडा रोवत आहे. नेमक्या याच कारणामुळे पक्षाची निवडणुकीतील गती आणि प्रभाव सातत्याने वाढत आहे अगदी विधानसभा निवडणुकांपासून ते थेट लोकसभा निवडणुकांपर्यंत.
West Bengal Election Result 2026 Live: ममता बॅनर्जींच्या गडाला सुरूंग;भाजपची ऐतिहासिक विजयी घौडदौड सुरू
दरम्यान, भाजपचे सरचिटणीस तरुण चुघ यांनीही भाजपच्या बाजूने येत असलेल्या सुरुवातीच्या कलांबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्यातील जनता सध्या पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आपल्या आशीर्वादाचा वर्षाव करत आहे. आपला आशीर्वाद देऊन, राज्यातील जनता एक प्रकारे पंतप्रधान मोदी यांना असेच अविरत आणि निष्ठेने आपल्या विकासासाठी काम करत राहण्याचे आवाहनच करत आहे. आज संपूर्ण देश पंतप्रधान मोदी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, देशाचा कारभार संविधानानुसार चालेल, कोणत्याही “जिहादी” मानसिकतेनुसार नाही, हे येथील जनतेने निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. यावरून हेही स्पष्ट झाले आहे की, राहुल गांधी हे देखील आता आगामी १०० व्या निवडणुकीत पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ते आता पूर्णपणे अप्रस्तुत (irrelevant) ठरले आहेत; त्यांची दखल घेणारेही आता कोणी उरलेले नाही. काँग्रेस पक्षाने आपला ध्वज आणि आपला अजेंडा या दोन्ही गोष्टी प्रभावीपणे ‘मुस्लिम लीग’कडे गहाण ठेवल्या आहेत. आपल्या मतांच्या माध्यमातून जनतेने या व्यक्तींना जोरदार चपराक लगावली आहे.
त्यांनी सांगितले की, “माँ, माटी और मानुष” (माता, माती आणि माणूस) यांनी पंतप्रधान मोदींना उघडपणे आपला आशीर्वाद दिला आहे; याद्वारे त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या भूमीची माती तिच्याच मुलांच्या रक्ताने लाल झाली होती आणि येथील जनता अमानुष अत्याचारांना सहन करत होती. आजचे निवडणुकीचे कल (trends) हे “जिहादी” मानसिकता बाळगणाऱ्यांना दिलेले एक कठोर प्रत्युत्तर आहेत. आम्हाला बंगालमध्येही जनतेचा आशीर्वाद लाभला आहे. आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्येही आम्ही पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या स्थितीत आहोत. यावेळी, आम्हाला जनतेकडून प्रचंड जनादेश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
