शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

Updated On: Jul 04, 2026 | 09:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

'ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही,' असे विधान आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

'ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही'; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

'ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही'; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अलीकडील राजकीय घडामोडींनंतर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. काही खासदारांनी पक्ष सोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याचे दावे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांकडून केले जात आहेत. अशातच राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि शिवसेना नेते प्रकाश आबिटकर यांनी ‘ऑपरेशन टायगर 3’ संदर्भात मोठे विधान केले आहे. पंढरपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना आबिटकर यांनी आगामी काळात आणखी राजकीय घडामोडी होण्याचे संकेत दिले.

‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’

ऑपरेशन टायगरच्या चर्चेबाबत विचारले असता प्रकाश आबिटकर म्हणाले, “ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल, तेही कळणार नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या झंझावातात अनेक आमदार आणि माजी मंत्री शिवसेनेत येणार आहेत.”

ते पुढे म्हणाले, “केंद्रात शिवसेनेचा चेहरा कोण असेल, याचा निर्णय शिंदे साहेब राजकीय परिस्थितीनुसार घेतील. ठाकरे गट काय करतो यापेक्षा आमचा भर संघटना अधिक मजबूत करण्यावर आहे.” मात्र, आबिटकर यांनी कोणते आमदार किंवा नेते शिंदे गटात प्रवेश करणार आहेत, याबाबत कोणतीही नावे जाहीर केली नाहीत.

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला

एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृतीबाबतही दिली माहिती

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृतीबाबतही प्रकाश आबिटकर यांनी माहिती दिली. “धावपळीमुळे शिंदे साहेबांना काहीसा त्रास होत असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. मात्र ते सतत काम करणारे नेते आहेत. सध्या त्यांना काही दिवस आरामाची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.

‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेला पुन्हा उधाण

यापूर्वीही शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आता प्रकाश आबिटकर यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.

उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा नाहीतर पक्षरक्षा आंदोलनाची गरज; रामदास आठवले यांची टीका

दरम्यान, ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याचा दावा सत्ताधारी शिवसेनेकडून केला जात असला, तरी याबाबत संबंधित आमदार किंवा ठाकरे गटाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांबाबत पुढील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Prakash abitkar on operation tiger 3 eknath shinde shiv sena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 09:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला
1

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला

‘विहानच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?’ चेंबूर दुर्घटनेवरून शिवसेनेचा बीएमसीवर हल्लाबोल; ‘मुंबईतील सर्व झाडांचे ऑडिट करा’
2

‘विहानच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?’ चेंबूर दुर्घटनेवरून शिवसेनेचा बीएमसीवर हल्लाबोल; ‘मुंबईतील सर्व झाडांचे ऑडिट करा’

उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा नाहीतर पक्षरक्षा आंदोलनाची गरज; रामदास आठवले यांची टीका
3

उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा नाहीतर पक्षरक्षा आंदोलनाची गरज; रामदास आठवले यांची टीका

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन
4

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

Jul 04, 2026 | 09:53 PM
‘जितका पगार, तितकेच काम’! जेन झी शिकवतेय कॉर्पोरेट वर्ल्डला ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’चा पाठ!

‘जितका पगार, तितकेच काम’! जेन झी शिकवतेय कॉर्पोरेट वर्ल्डला ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’चा पाठ!

Jul 04, 2026 | 09:40 PM
‘दोन महिन्यांत मिसिंग लिंकवर खड्डे… आणि मुख्यमंत्री म्हणतात, ही तर टेस्टिंग’ वर्षा गायकवाड यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर घणाघात

‘दोन महिन्यांत मिसिंग लिंकवर खड्डे… आणि मुख्यमंत्री म्हणतात, ही तर टेस्टिंग’ वर्षा गायकवाड यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर घणाघात

Jul 04, 2026 | 09:38 PM
‘नो कमिटमेंट, नो ड्रामा’; जेन झीच्या  या काळात लग्नसंस्था का संपुष्टात येतेय? जाणून घ्या

‘नो कमिटमेंट, नो ड्रामा’; जेन झीच्या  या काळात लग्नसंस्था का संपुष्टात येतेय? जाणून घ्या

Jul 04, 2026 | 09:25 PM
देहूनगर पंचायत पालखी सोहळ्यासाठी सज्ज; चाळीस कॅमेऱ्यांची नजर

देहूनगर पंचायत पालखी सोहळ्यासाठी सज्ज; चाळीस कॅमेऱ्यांची नजर

Jul 04, 2026 | 09:17 PM
Lipstick Side Effects: दररोज लिपस्टिक लावल्याने ओठ खरंच कोरडे होतात का? जाणून घ्या सत्य

Lipstick Side Effects: दररोज लिपस्टिक लावल्याने ओठ खरंच कोरडे होतात का? जाणून घ्या सत्य

Jul 04, 2026 | 09:02 PM
Maharashtra Govt: शासकीय घडामोडींचे थेट अपडेट्स आता व्हॉट्सॲप चॅनल आणि पब्लिक ॲपवर उपलब्ध

Maharashtra Govt: शासकीय घडामोडींचे थेट अपडेट्स आता व्हॉट्सॲप चॅनल आणि पब्लिक ॲपवर उपलब्ध

Jul 04, 2026 | 08:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा