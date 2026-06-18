Operation Tiger: संजय राऊतांच्या ‘ऑपरेशन तुडवा’ इशाऱ्यानंतर बंडखोर खासदारांना Y+ सुरक्षा; गृह विभागाचा मोठा निर्णय

Operation Tiger : शिवसेना शिंदेगटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर‘ च्या अंतर्गत ठाकरे गटातील 6 खासदार फुटल्याचं स्पष्ट झालं असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये दुसऱ्यांदा पक्षपुटी झाली आहे. या पक्षफुटीनंतर राज्यभरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच आता केंद्र सरकारकडून या खासदारांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना ‘Y+’ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी ‘ऑपरेशन तुडवा‘ म्हणत दिलेल्या इशाऱ्यानंतर गृह विभागाकडून हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त शिरीष जैन यांनी काल (बुधवार, 17 जून) यांनी एक अधिकृत पत्र जारी केले असून राज्यातील तणावाच्या परिस्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
संजय देशमुख , यवतमाळ
संजय जाधव, परभणी
संजय दिना पाटील, ईशान्य मुंबई
नागेश पाटील आष्टीकर, हिंगोली
ओमराजे निंबाळकर, धाराशिव
भाऊसाहेब वाकचौरे, शिर्डी
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शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील कथित खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांदरम्यान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर तीव्र शब्दांत टीका करत आता ‘ऑपरेशन तुडवा’ राबविण्याचा इशारा दिला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले की, “तुम्ही आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर, आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर आणि जनतेच्या विश्वासावर निवडून आला आहात. जर तुमच्यात खरोखरच हिंमत असेल, तर खासदारकीचा तात्काळ राजीनामा द्या आणि पुन्हा निवडणूक लढवून दाखवा.”
डरपोक (गांडू) !
ऑपरेशन “तुडवा ” इफ़ेक्ट
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/DDWBdkHIVu — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 18, 2026
बंडखोर खासदारांवर निशाणा साधताना राऊत म्हणाले की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षातच काही लोकांनी पक्षाशी बेईमानी केली आहे. “आम्ही आता गद्दारांविरोधात ऑपरेशन तुडवा सुरू करत आहोत. तुम्ही तुमची फौज घेऊन या, आम्ही आमची फौज घेऊन येतो,” असे आव्हान त्यांनी दिले.
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