Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच, राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध होताच विधान परिषदेला विरोधी पक्षनेता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवेंची जागा रिक्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद खाली होणार आहे. या विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भाजपची विरोधी पक्षनेते पदासंदर्भात नवीन खेळी समोर आली आहे. मे महिन्यात ९ विधान परिषदेच्या जागा रिक्त होणार आहेत. भाजपच्या ४, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाची प्रत्येकी १ जागा रिक्त होणार आहे. विधान परिषदेसाठी २९ मतांचा कोटा असणार आहे. अशात, महायुतीच्या वाट्याला ८ जागा येणार, तर महाविकास आघाडीच्या वाट्याला १ जागा येणार आहे. अशात, राज्यसभेच्या जागेवरुन विरोधी पक्षनेतेपदाचे भवितव्य ठरणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या प्रत्येकी एक जागा आहेत. एकूण २९ मतांचा हा कोटा आपल्याला पाहायला मिळतो. महायुतीच्या वाट्याला एकूण आठ जागा मिळताना दिसतात आणि महाविकास आघाडीच्या वाट्याला एक जागा जाताना दिसत आहे. या परिस्थितीमध्ये भाजपाकडून एक खेळी खेळली जात आहे.
राज्यसभेनुसार गणित ठरण्याची शक्यता
राज्यसभेची जागा आणि राज्यसभेची एकूणच निवडणूक बिनविरोध झाली तर भाजपकडून किंवा महायुतीकडून या जागा संदर्भात विचार होऊ शकतो आणि त्या अनुषंगाने राज्यात राज्यसभेवरून विरोधी पक्ष नेते पदाचा पद ठरताना दिसणार आहे. विधान परिषदेत काँग्रेसकडे ६, शिवसेनेकडे ६ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाकडे ३ जागा आहेत.
मे महिन्यात परिषदेच्या नऊ जागा रिक्त
राज्यसभा निवडणुकीवर विरोधी पक्ष नेत्याची वाटचाल किंवा भवितव्य असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यसभा निवडणुकीबद्दल पाहायचे झाले तर सहा जागा या महायुती आणि एक जागा महाविकास आघाडीला मिळणार आहे, एकूणच ही भाजपची खेळी म्हणावे लागणार आहे. अंबादास दानवे यांची जागा रिक्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते पद खाली झाल्यानंतर त्या जागी काँग्रेसच्या सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
