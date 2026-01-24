कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

बंगळुरू : कर्नाटक अबकारी विभागात 2500 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपने शुक्रवारी केला. याप्रकरणी विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान राज्याचे अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी केली. हा मुद्दा उपस्थित करताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी दावा केला की, अबकारी परवाना प्रक्रियेतून घेतलेल्या लाचेचा वापर आसाम आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये निवडणूक खर्चासाठी केला जात आहे.
अबकारी परवान्यांचा लिलाव विहित निकषांचे उल्लंघन करून केला जात आहे. सभापती यू. टी. खादर यांनी काँग्रेस आमदार ए. एस. पोन्नना यांना राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले, तेव्हा सभागृहात या मुद्द्यावर वाद निर्माण झाला. ऑडिओचा उल्लेख अशोक यांनी आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, कथित अबकारी घोटाळ्यावरील त्यांची स्थगन सूचना प्रथम मांडली पाहिजे. स्थगन प्रस्तावाखाली या सूचनेचा विचार करता येणार नाही आणि दुसऱ्या नियमानुसार नंतर या विषयावर चर्चा करता येईल.
अशोक आणि भाजप आमदार सुनील कुमार यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्यापूर्वी त्यांचे प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेण्याची मागणी केली. राज्यात अंदाजे २५०० कोटींचा दारू घोटाळा झाला आहे, ज्याचा ऑडिओ देखील समोर आला आहे. उत्पादन शुल्क विभागात परवान्यांचा लिलाव केला जात आहे. या घोटाळ्यासंदर्भात मंत्री आणि त्यांच्या मुलाचे नाव घेण्यात आले आहे.
मंत्र्यांविरुद्ध तक्रार दाखल
मंत्र्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आरोप केवळ ऑडिओवर आधारित नाहीत; या संदर्भात तक्रार देखील आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यावर चर्चा आवश्यक आहे. यामध्ये लाचखोरीचा समावेश आहे.
अबकारी खात्याच्या आयुक्तांसह अधीक्षकांना अटक
मद्य विक्री दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी 25 लाख रुपयांची लाच घेताना अबकारी खात्याच्या आयुक्तांसह अधीक्षक व कॉन्स्टेबलला लोकायुक्त पोलिसांनी अटक केली आहे. आता या प्रकरणाने अचानक वळण घेतले असून, त्याचे धागेदोरे थेट उत्पादन शुल्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण राज्य सरकारसाठी संकट बनण्याची शक्यता आहे.
