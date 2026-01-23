Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Matheran Politics: माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध! स्वीकृत नगरसेवक म्हणून खेडकर आणि सकपाळ यांची वर्णी

माथेरान नगरपरिषदेत भाजपचे संतोष शेलार यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. तर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून मनोज खेडकर आणि प्रवीण सकपाळ यांची वर्णी लागली असून, या निवडीमुळे काही कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 09:48 PM
माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध!

माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध!

Follow Us:
Follow Us:

 

  • माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध!
  • स्वीकृत नगरसेवक म्हणून खेडकर आणि सकपाळ यांची वर्णी
माथेरान,ता.23प्रतिनिधी: माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद मध्ये उपनगराध्यक्ष पदावर भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक संतोष शेलार यांची बिनविरोध निवड झाली. तर माथेरान नगरपरिषदेचे स्वीकृत नगरसेवक म्हणून मनोज खेडकर आणि प्रवीण सकपाळ यांची निवड करण्यात आली. माथेरान नगरपरिषद मध्ये उप नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक आज पीठासन अधिकारी आणि थेट नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. निर्धारित वेळेत पीठासीन अधिकारी चंद्रकांत चौधरी यांच्याकडे प्रभाग आठ मधील नगरसेवक संतोष शेलार यांनी अर्ज दाखल केला होता. उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या बैठकीत पीठासीन अधिकारी चंद्रकांत चौधरी यांनी उप नगराध्यक्ष पदासाठी संतोष शेलार यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाला असल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले.उप नगराध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी पीठासीन अधिकारी चौधरी यांना पालिका मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी सहकार्य केले.त्यावेळी शेलार कुटुंबीय तसेच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद मधील दोन स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी उपजिल्हा अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली.त्या बैठकीला माथेरान शहराचे प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी,उप नगराध्यक्ष संतोष शेलार तसेच गटनेते शिवाजी शिंदे यांच्यासह नगरसेवक अनुसया ढेबे,केतन रामाणे, लता ढेबे, सीताराम कुंभार, रिजवाना शेख,गौरंग वाघेला,प्रतिभा, घावरे,कमल गायकवाड, सचिन दाभेकर,सुरेखा साळुंखे,सोहेल महापुले,अनिता रांजणे, किरण पेमारे,अर्चना भिलारे,ऐश्वर्या तोरणे,सुनील शिंदे, प्रियांका कदम,किशोर मोरे आदी सर्व सदस्य उपस्थित होते.सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्याकडे 14 सदस्यांचे बळ असल्याने स्वीकृत सदस्यांच्या दोन्ही जागा सत्ताधारी गटाकडे राहणार असल्याने कोणत्या दोन कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार? याबद्दल उत्सुकता होती.माथेरान मध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या वर्णी बद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती आणि त्यामुळे कोण स्वीकृत नगरसेवक होणार? याची चर्चा सुरू होती.

अहिल्यानगरचे महापौरपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव! ‘या’ 7 नावांची जोरदार चर्चा

सत्ताधारी शिवसेना भाजप युतीचे गटनेते शिवाजी शिंदे यांनी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्याकडे पत्र सादर केले.त्यात माजी नगराध्यक्ष आणि शिवसेना शिंदे गटाचे शहर प्रमुख मनोज खेडकर यांना तसेच भारतीय जनता पक्षाचे शहर अध्यक्ष प्रवीण सकपाळ यांची नावे होती.या दोन्ही नावांची घोषणा माथेरान पालिकेचे स्वीकृत नगरसेवक म्हणून करण्यात येत असल्याची घोषणा प्रकाश संकपाळ यांनी केली.सभेला माथेरान नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल इंगळे उपस्थित होते.निवड झाल्यानंतर नवनिर्वाचित स्वीकृत नगरसेवक यांचे अभिनंदन करण्यासाठी भाजप जिल्हा माजी चिटणीस मंगेश म्हसकर यांच्यासह माजी उप नगराध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, माजी नगरसेवक प्रकाश सुतार, शकील पटेल,संदीप शिंदे, प्रदीप घावरे,राजेश चौधरी,तसेच योगेश जाधव, अनिस शेख,सुहासिनी शिंदे,सुहासिनी दाभेकर,वर्षा शिंदे,स्मिता गायकवाड,विलास पाटील,वसंत कदम,अरविंद शेलार,आदी उपस्थित होते.

अनेक कार्यकर्ते नाराज…

स्वीकृत नगरसेवक पदावर आपली वर्णी लागणार म्हणून दावेदार असलेले रत्नदीप प्रधान,ध्यानेश्वर बागडे,राकेश कोकळे,चंद्रकांत सुतार,विलास पाटील यांची नावे मागे राहिली.त्यामुळे जेष्ठ शिवसैनिक ज्ञानेश्वर बागडे यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करीत असल्याचे पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल केले.तर अन्य इच्छुक हे नगरपरिषद कार्यालयाकडे फिरकले देखील नाहीत.

Maharashtra Politics: “… करार अंमलात आणला गेला नाही”; शायना एन.सी यांची ठाकरेंवर टीका

Web Title: Matheran municipal council vice president election santosh shelar wins unopposed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 09:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल
1

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी
2

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक
3

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ
4

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 24, 2026 | 02:05 PM
India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

Jan 24, 2026 | 02:03 PM
Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Jan 24, 2026 | 02:02 PM
Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Jan 24, 2026 | 02:00 PM
Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Jan 24, 2026 | 01:53 PM
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

Jan 24, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM