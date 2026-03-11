Amravati News : अमरावती विद्यापीठाचा देशात डंका! अमोलकचंदच्या खेळाडूंची ‘सुवर्ण’ भरारी; शिरपेचात मानाचा तुरा

यजमानपद भूषवलेल्या Sant Gadge Baba Amravati University ने राष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश संपादन करत देशभरात आपला डंका वाजवला आहे. अमरावती येथे पार पडलेल्या All India Inter-University Softball Championship स्पर्धेत विद्यापीठाच्या मुला आणि मुलींच्या दोन्ही संघांनी ऐतिहासिक कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले. या भव्य यशामध्ये यवतमाळ येथील Amolakchand Mahavidyalaya या महाविद्यालयातील तीन खेळाडूंनी उल्लेखनीय योगदान दिले असून त्यांच्या या यशामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ही राष्ट्रीय स्तरावरील सॉफ्टबॉल स्पर्धा १ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान अमरावती येथे आयोजित करण्यात आली होती. स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात १ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान मुलांच्या गटातील सामने खेळवण्यात आले. या गटात देशभरातील तब्बल ११० विद्यापीठांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यानंतर ६ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान मुलींच्या गटातील सामने पार पडले, ज्यामध्ये देशातील ९५ विद्यापीठांचे संघ सहभागी झाले होते. अत्यंत चुरशीच्या आणि रोमांचक ठरलेल्या या स्पर्धेत अमरावती विद्यापीठाच्या दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत सुवर्णपदक जिंकले आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या सुवर्णविजयी संघात यवतमाळच्या अमोलकचंद महाविद्यालयातील तीन खेळाडूंनी विशेष कामगिरी केली. यात भाकीत मेश्राम आणि कुणाल लोणारे यांनी मुलांच्या संघात तर मृणाल फुसाटे हिने मुलींच्या संघात प्रतिनिधित्व केले. या तिन्ही खेळाडूंनी स्पर्धेदरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
मृणाल फुसाटे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सॉफ्टबॉल खेळाडू आहे. तिने चीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या Asian Women’s Softball Championship स्पर्धेत भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तिच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा फायदा अमरावती विद्यापीठाच्या संघाला झाला आणि तिच्या उत्कृष्ट खेळामुळे संघाने सुवर्णपदकावर नाव कोरले. भाकीत मेश्राम हा देखील अनुभवी खेळाडू असून त्याने चार वेळा राष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याचा मान मिळवला आहे. याशिवाय १९ वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक पटकावले आहे. विशेष म्हणजे भाकीत हा आपल्या महाविद्यालयाच्या १९ वर्षांखालील संघाचा प्रशिक्षक म्हणूनही कार्यरत आहे. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयाच्या संघाने राज्यस्तरावर सुवर्ण आणि कांस्य पदके जिंकली आहेत.
कुणाल लोणारे यानेदेखील राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडली आहे. त्याने यापूर्वी दोन राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून त्यामध्ये दोन रौप्य पदके मिळवली आहेत. या तिन्ही खेळाडूंच्या अनुभव, मेहनत आणि कौशल्यामुळे अमरावती विद्यापीठाच्या संघाला या स्पर्धेत मोठे यश मिळवता आले. या ऐतिहासिक यशानंतर अमोलकचंद महाविद्यालयात तिन्ही खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण जोशी आणि उपप्राचार्य व्ही. सी. जाधव यांच्या हस्ते खेळाडूंना गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला वरिष्ठ महाविद्यालय क्रीडा विभाग प्रमुख प्रा. किशोर तायडे तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाचे क्रीडा शिक्षक प्रा. संजय पंदिरवाड उपस्थित होते.
आपल्या यशाबद्दल बोलताना या खेळाडूंनी आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडील, मार्गदर्शक आणि सहकाऱ्यांना दिले. त्यांनी विशेषतः मार्गदर्शक पंकज शेलोटकर आणि पीयूष चांदेकर यांचे मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वाचे ठरल्याचे सांगितले. एकूणच, अमरावती येथे झालेल्या या राष्ट्रीय स्तरावरील सॉफ्टबॉल स्पर्धेत अमरावती विद्यापीठाने मिळवलेले दुहेरी सुवर्ण यश हे विद्यापीठासाठी अभिमानास्पद ठरले आहे. यामुळे विद्यापीठाचा लौकिक देशभरात वाढला असून यवतमाळ जिल्ह्यातील खेळाडूंनीही आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने क्रीडा क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण केला आहे.