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Supriya Sule: ‘दादांना जे हवं होतं ते झालं नाही..’, अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक, म्हणाल्या…

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:47 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपस्थित असलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी अत्यंत भावूक आणि तितकीच आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. "माझा भाऊ आता आपल्यात नाही. त्यामुळे त्यांच्याविषयी किंवा त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या सर्व चर्चा आता कायमच्या थांबल्या पाहिजेत," अशा स्पष्ट शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपली खंत व्यक्त केली.

अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक, म्हणाल्या... (Photo Credit- X)

अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक, म्हणाल्या... (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘दादांना जे हवं होतं ते झालं नाही..’
  • अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक
  • म्हणाल्या…
नवी दिल्ली: दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) एकत्रीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात नवा वाद उफाळून आला आहे. अजित पवार हयात असताना दोन्ही गट एकत्र येण्याबाबत चर्चा झाली होती, अशी कबुली खासदार सुनील तटकरे यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. तटकरेंच्या या जाहीर कबुलीवर, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपस्थित असलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी अत्यंत भावूक आणि तितकीच आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. “माझा भाऊ आता आपल्यात नाही. त्यामुळे त्यांच्याविषयी किंवा त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या सर्व चर्चा आता कायमच्या थांबल्या पाहिजेत,” अशा स्पष्ट शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपली खंत व्यक्त केली.

‘माझा भाऊ जाऊन ५ महिने झाले, कुटुंब अजूनही…’ – सुप्रिया सुळे

अजित पवार यांच्या निधनाची आठवण काढताना सुप्रिया सुळे यांचे डोळे पाणावले. त्या म्हणाल्या, “माझ्या भावाला जाऊन आता पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. आमचे संपूर्ण कुटुंब या मोठ्या दुःखातून हळूहळू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र यावे आणि ताकदीने काम करावे, ही माझ्या भावाची शेवटची इच्छा होती. ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पहिल्या दिवसापासून आणि पूर्ण ताकदीने तयार होतो.”

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विरोधी गटाच्या भूमिकेमुळे प्रचंड वेदना आणि दुःख झाले

सुप्रिया सुळे यांनी पुढे सांगितले की, “ज्या दिवशी दादांचे निधन झाले, त्याच दिवशी आमच्या बाजूने ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्रीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला होता. परंतु, समोरच्या पक्षाने ते नाकारले. ‘अशी कोणतीही बैठक किंवा घटना कधी घडलीच नव्हती,’ असे त्यांनी सांगितले. एका बाजूला आम्ही आमचा सख्खा भाऊ गमावल्याच्या दुःखात होतो, तर दुसऱ्या बाजूला त्याची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी धडपडत होतो. अशा वेळी त्यांच्या नकारघंटेने आम्हाला खूप वेदना दिल्या.”

‘आम्ही स्वाभिमानी लोक आहोत, विषय आता कायमचा संपला’

सुनील तटकरेंच्या आजच्या विधानानंतर सुप्रिया सुळे यांनी या चर्चांवर पूर्णविराम लावला. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही अत्यंत स्वाभिमानी लोक आहोत. आमच्या स्वाभिमानाशी आम्ही कधीही तडजोड करणार नाही. ज्या दिवशी दादा गेले आणि त्यानंतर समोरच्या नेत्यांची जी विधाने मी पाहिली, त्यावरूनच मला स्पष्ट झाले की दादांची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता. म्हणूनच आम्ही तो विषय त्याच क्षणी कायमचा संपवला आहे. आता आमचे संपूर्ण लक्ष केवळ महाराष्ट्र आणि देशातील जनतेची प्रामाणिक सेवा करण्यावर केंद्रित आहे.”

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Web Title: What dada wanted didnt happen supriya sule gets emotional while recalling ajit pawar she said

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Published On: Jul 17, 2026 | 05:47 PM

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