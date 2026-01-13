Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • That Why Rebel Candidates Were Not Given Nomination Aditya Thackeray Explained The Reason Bmc Election 2026 Marathi

Aaditya Thackeray : “…म्हणून वरळीतील त्या बंडखोरांना उमेदवारी दिली नाही”, आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण

Aaditya Thackeray News : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला (ठाकरे) वरळी राखण्यात यश येणार की पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 03:19 PM
"...म्हणून बंडखोरांना उमेदवारी दिली नाही", आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण (फोटो सौजन्य-X)

"...म्हणून बंडखोरांना उमेदवारी दिली नाही", आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे १५ जानेवारी रोजी मतदान
  • बंडखोरांना उमेदवारी का दिली नाही?
  • आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण
Aaditya Thackeray News In Marathi: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून काही प्रभागांमध्ये बंडखोरांना वेगण घालण्यात राजकीय पक्षांना यश आले. तर काही ठिकाणी बंडखोर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. शिवसेना (ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघातील सहापैकी तीन प्रभागांमध्ये बंडखोरी झाली असून बंडखोरीमुळे या प्रभागांमधील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला (ठाकरे) वरळी राखण्यात यश येणार की पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचदरम्यान वरळी विधानसभा मतदारसंघातील शाखा प्रमुख सूर्यकांत कोळी यांना उमेदवारी का दिली नाही, यामागाचं कारण शिवसेना (ठाकरे) नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

Navi Mumbai Municipal Election 2026 : नवी मुंबईला काही कमी पडू देणार नाही ही देवा भाऊची गॅरंटी, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आवाहन

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहेत. मुंबईतील २२७ प्रभागांमध्ये एकूण २,७०० उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. सध्या प्रचार अंतिम टप्प्यात असून स्थानिक पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मोठ्या प्रमाणात बंडखोरांमुळे आदित्य ठाकरे यांचे लक्ष वरळी विधानसभा मतदारसंघावर आहे. वरळी विधानसभा मतदारसंघातील मुंबई महानगरपालिकेच्या १९३, १९६ आणि १९७ प्रभागांमध्ये बंडखोरी झाली असून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेल्या बंडखोरामुळे शिवसेना (ठाकरे) – मनसे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) युतीची डोकेदुखी वाढली आहे.

वरळी हा आमदार आदित्य ठाकरे यांचा हा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटासाठी वरळी महत्त्वाचा मतदारसंघ मानला जातो. विशेषतः माहीम आणि वरळी (आदित्य ठाकरे) विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्डावर सर्वांचे लक्ष होते. वरळीतील वॉर्ड क्रमांक १९६ महिलांसाठी खुला झाल्याने विभागप्रमुख आशिष चेंबूरकर यांच्या पत्नी पद्मजा चेंबूरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. तर वॉर्ड क्रमांक 194 मधून आमदार सुनील शिंदे यांचे बंधू निशिकांत शिंदे यांना तिकीट देण्यात आले. या निर्णयामुळे वरळी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना उबाठा गटात नाराजी उफाळून आली आहे. तसेच वरळी कोळीवाड्यातून पुन्हा हेमांगी वरळीकरांना संधी देण्यात आली.

आदित्य ठाकरेंची काय भूमिका?

एखादा पक्ष जिंकू शकतो किंवा त्या पक्षाच्या आधारे निवडणूक लढवता येते. अशा बंडखोरांना उबाठाकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली. तसेच वरळी विधानसभा मतदारसंघातील शाखा प्रमुख सूर्यकांत कोळी यांच्यावर बलात्काराची केस देखील दाखल होती, म्हणूनच अशा बंडखोरांना शिवसेनेकडून (उबाठा) कधीच उमेदवारीचं तिकीट मिळणार नाही,असं परखड मतं आदित्य ठाकरे यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देण्यात व्यक्त केलं.

सूर्यकांत कोळी वरळीकरांना धक्का देणार?

पक्षाने तिकीट कापल्याने अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरीचा निर्णय घेतलाय. आमदार आदित्य ठाकरे यांनाही त्यांच्या मतदारसंघात मोठा धक्का बसत आहे. जुने शिवसैनिक सूर्यकांत कोळींनी प्रभाग क्र. १९३ मधून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. मला उमेदवारी देणार हे ठरलेलं, मात्र शेवटच्या क्षणी नाकारण्यात आलं, असे कोळी म्हणाले. विजयी झाल्यास मातोश्रीवर जाऊनच गुलाल उधळणार, असे सूर्यकांत कोळींनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, तिकीट वाटपानंतर निर्माण झालेल्या या असंतोषामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेपुढे बंडखोरांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आदित्य ठाकरे ही नाराजी दूर करून परिस्थिती सावरतील का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीला ३,००० रुपये मिळणार? निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

Web Title: That why rebel candidates were not given nomination aditya thackeray explained the reason bmc election 2026 marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती
1

BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM