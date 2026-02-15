विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सापडले वादात; संजय राऊत यांनी व्हिडिओ केला ट्विट

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. त्यांच्यावर एका जोडप्याची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे. या व्हिडिओत दावा असा केला की, एका जोडप्याने नार्वेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी आलेल्यांना शिवीगाळ केली. संतप्त जोडप्याला पाहून विधानसभा अध्यक्ष शांतपणे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह घटनास्थळावरून निघून गेले.

अलिबाग तहसीलमधील म्हात्रोली गावात ही घटना घडली. असा दावा केला जात आहे की, नार्वेकर तेथे सुमारे अडीच एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी करार करत त्यांच्या सहकाऱ्यांवर संतापलेले दिसत आहे. कुटुंबातील एका महिलेने आरोप केला आहे की, त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या खाजगी मालमत्तेचा गैरफायदा घेण्यात आला. संतप्त स्थानिक आणि नार्वेकर यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये हाणामारी झाली. यादरम्यान, पाटील कुटुंबातील एका महिलेने नार्वेकर यांच्यासोबत असलेल्या एका पुरूषाला चापट मारली. संतप्त जोडप्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करणारे नार्वेकर परिस्थिती वाढताच घटनास्थळावरून निघून जाताना दिसत आहेत.

दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही व्हिडिओ शेअर केला आणि नार्वेकरांवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, संवैधानिक पदावर असलेली व्यक्ती नियमांचे उल्लंघन करत आहे, शेतकऱ्यांना धमकावत आहे आणि सूचना न देता जमिनीचे मोजमाप करत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्या पायांमध्ये शेपूट घालून घटनास्थळावरून पळून जावे लागले.

मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना केले टॅग

संजय राऊत यांनी नार्वेकर यांच्याशी झालेल्या वादाचा व्हिडिओ शेअर केला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान कार्यालयाला टॅग केले. त्यांनी असाही प्रश्न केला की, विधानसभा अध्यक्षांवर हा हल्ला कुठे आणि का झाला? राहुल नार्वेकर पळून गेले.

मी भांडण मिटवण्यासाठी गेलो होतो

माझा या घटनेशी काहीही संबंध नाही. मी तुमच्यात दोन लोक भांडताना पाहिले आणि त्यांना शांत करण्यासाठी तिथे गेलो. या प्रकरणाबद्दल कोण काय म्हणत आहे हे मला माहित नाही. पण जर कोणी माझ्यावर काही आरोप करत असेल तर ते सर्व निराधार आहेत.

– राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष.

