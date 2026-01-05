Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune Political News: भाट नगर आणि बौद्ध नगर परिसरात दुमदुमला घड्याळाचा नारा! प्रभाग १९ मध्ये राष्ट्रवादीची प्रचारात मोठी आघाडी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग १९ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी भाट नगर आणि बौद्ध नगर परिसरात घरोघरी जाऊन प्रचार केला. महिलांनी रांगोळी आणि औक्षण करत उमेदवारांचे स्वागत केले.

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:36 PM
भाट नगर आणि बौद्ध नगर परिसरात दुमदुमला घड्याळाचा नारा! प्रभाग १९ मध्ये राष्ट्रवादीची प्रचारात मोठी आघाडी

भाट नगर आणि बौद्ध नगर परिसरात दुमदुमला घड्याळाचा नारा! प्रभाग १९ मध्ये राष्ट्रवादीची प्रचारात मोठी आघाडी

  • पिंपरीत राष्ट्रवादीचा झंझावात!
  • महिलांकडून औक्षण आणि रांगोळीच्या पायघड्या;
  • प्रभाग १९ मध्ये तोरणे, मेवानी, आसवानी, पवारांचे जंगी स्वागत
पिंपरी : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रभाग क्रमांक १९ मधील अधिकृत उमेदवार रीना लहू तोरणे (अ), दीपक हिरालाल मेवानी (ब), सविता धनराज आसवानी (क), काळूराम मारुती पवार (ड) यांनी महिला युवती, भगिनींसह रविवारी, भाट नगर, बौद्ध नगर परिसरात घरोघरी जाऊन मतदारांशी संपर्क साधला. नागरिकांनी राष्ट्रवादीच्या या उमेदवारांचे उत्साहाने स्वागत केले. अनेक ठिकाणी महिलांनी दारात रांगोळीच्या पायघड्या घालून, दारावर तोरण बांधून उमेदवारांचे औक्षण केले आणि १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि घोषणाबाजी

यावेळी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी घड्याळाचे चिन्ह पोहचवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रचार केला. यावेळी माजी नगरसेवक धनराज आसवानी, कोमल दीपक मेवाणी, लहू तोरणे, सुनील साठे, दिनेश मेवाणी, शिवा पिल्ले, रणजीत सिंग, सोनू म्हात्रे, छाया भडकुंबे, मंगल पवार, राजाराम जाधव, जय आसवानी, रेश्मा खरात, मनीष सिद्धानी, राजकिरण दाभाडे, रंगनाथ साळवे, रणजीत कांबळे, आकाश सिंग, मंगल जाधव, अविष्कार बनसोडे, सलोनी सूर्यवंशी, साखरबाई बोरुडे, कोमल तडसरे, केसरबाई तडसरे, स्वाती सूर्यवंशी, केसरबाई तुरुकमारे, पुनम रोकडे, श्रद्धा रोकडे आदींनी प्रचारात सहभाग घेतला.

हे देखील वाचा: Pune Political News : पुणे पालिका निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज! EVM मशीनची पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केली पाहणी

अजितदादांच्या नेतृत्वात विकासाचा शब्द

प्रभाग क्रमांक १९ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व अधिकृत उमेदवारांना घड्याळ चिन्ह पुढील बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजयी करावे असे आवाहन धनराज आसवानी आणि कोमल दीपक मेवाणी यांनी केले. यावेळी उमेदवारांनी महिला भगिनींशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पिंपरी चिंचवड शहराचा सर्वांगीण विकास केला आहे, विकासाचा वेग आणखी वाढवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला महानगरपालिकेमध्ये सत्ता द्यावी असे आवाहन लहू तोरणे यांनी केले. यावेळी उपस्थित असलेल्या तरुणांनी राष्ट्रवादी जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या.

