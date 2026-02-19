Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

भिगवण येथे तरुणीच्या कथित अपहरण प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. आई-भावाच्या डोळ्यात तिखट टाकून नेल्याची चर्चा असताना तरुणीने व्हिडिओद्वारे प्रेमसंबंध असल्याचे सांगत मी स्वेच्छेने त्याच्यासोबत आल्याचे स्पष्ट केले.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:25 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • भिगवण परिसरातून तरुणीचे अपहरण झाल्याची सुरुवातीची माहिती.
  • आई व भावाच्या डोळ्यात तिखट टाकल्याचा आरोप.
  • तरुणीचा व्हिडिओ समोर; प्रेमसंबंध व स्वेच्छेने गेल्याचा दावा.
पुणे: इंदापूर तालुक्यातील भिगवण परिसरात एका मुलीचे अपहरण करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली होती. लग्नाची खरेदी करण्यासाठी आपल्या आई आणि भावासोबत मंगळवारी तरुणी गेली होती. यावेळी दोन तरुणांनी तरुणीच्या आईच्या आणि भावाच्या डोळ्यात तिखट टाकून तीच अपहरण केल्याचे सांगण्यात आलं होतं. आता या अपहरण प्रकरणाला नवीन ट्विस्ट आलं आहे. मुलीने स्वतः व्हिडीओ बनवून याबाबतची माहिती दिली. माझे संबंधित मुलासोबत प्रेमसंबध आहेत, मी माझ्या मर्जीने त्याच्यासोबत आल्याचे तिने व्हिडिओत म्हंटल आहे.

पोलिसांनी काय माहिती दिली?

अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी याबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली की, अपहरणाचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. मुलगा आणि मुलगी दोघेही फोनवरती मेसेजवरती बोलत होते, त्यामुळे आता या घटनेत विविध तर्क वितर्क लावले जात होते. त्या तरूणीचं अपहरण झालं की प्रेमप्रकरण होतं, असा सवाल उपस्थित झाला होता. त्यातच, आता तरुणीने स्वत: व्हिडिओ बनवून माझे अपहरण झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. अपहरणाचा आरोप असलेल्या तरुणांमध्ये मागील दीड महिन्यात अकरा वेळा संपर्क झाला. यातील तीन वेळा तरुणाने तरुणीला घोन केला असून आठ वेळा मुलीने मुलाला एसएमएस केले आहेत. रोपी मुलाने केलेले हे फोन मध्यरात्री उशीरा केलेले आहेत. या तीन कॉलचे ड्युरेशन अवघे तीन ते पाच सेकंद इतकेच आहे. मात्र, त्यानंतर लगेचच त्यांच्यामध्ये व्हॉटसॲप कॉल सुरू झाले आहेत. या व्हॉटसॲप कॉलचे डिटेल्स आणि व्हॉटसॲप चॅटचे डीटेल्स मिळविण्याचा पोलिस प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.

व्हिडिओत काय?

माझे आणि त्याचे अनेक वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत, त्याने कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती मला केली नाही. मी माझ्या मर्जीने त्याच्यासोबत निघून आले आहे, असे मुलीने व्हिडिओत म्हंटल आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सुरुवातीला काय आरोप होते?

    Ans: तरुणीचे अपहरण करून नेल्याचा आरोप होता.

  • Que: तरुणीने काय सांगितले?

    Ans: प्रेमसंबंध असल्याने मी स्वेच्छेने त्याच्यासोबत गेले.

  • Que: पोलिस काय तपास करत आहेत?

    Ans: कॉल रेकॉर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅट आणि दोघांचा शोध.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:25 AM

Feb 19, 2026 | 08:25 AM
