Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा
पोलिसांनी काय माहिती दिली?
अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी याबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली की, अपहरणाचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. मुलगा आणि मुलगी दोघेही फोनवरती मेसेजवरती बोलत होते, त्यामुळे आता या घटनेत विविध तर्क वितर्क लावले जात होते. त्या तरूणीचं अपहरण झालं की प्रेमप्रकरण होतं, असा सवाल उपस्थित झाला होता. त्यातच, आता तरुणीने स्वत: व्हिडिओ बनवून माझे अपहरण झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. अपहरणाचा आरोप असलेल्या तरुणांमध्ये मागील दीड महिन्यात अकरा वेळा संपर्क झाला. यातील तीन वेळा तरुणाने तरुणीला घोन केला असून आठ वेळा मुलीने मुलाला एसएमएस केले आहेत. रोपी मुलाने केलेले हे फोन मध्यरात्री उशीरा केलेले आहेत. या तीन कॉलचे ड्युरेशन अवघे तीन ते पाच सेकंद इतकेच आहे. मात्र, त्यानंतर लगेचच त्यांच्यामध्ये व्हॉटसॲप कॉल सुरू झाले आहेत. या व्हॉटसॲप कॉलचे डिटेल्स आणि व्हॉटसॲप चॅटचे डीटेल्स मिळविण्याचा पोलिस प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.
व्हिडिओत काय?
माझे आणि त्याचे अनेक वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत, त्याने कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती मला केली नाही. मी माझ्या मर्जीने त्याच्यासोबत निघून आले आहे, असे मुलीने व्हिडिओत म्हंटल आहे.
