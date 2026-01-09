Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • 7 People From Mahabharata And Ramayana Are Still Alive Puranas Reveal This

महाभारत आणि रामायणातील ‘या’ 7 व्यक्ती आजही आहेत जिवंत; पुराणात केला याचा खुलासा

महाभारत आणि रामायण हे दोन्ही पौराणिक कथा आजही भारतात अजरामर आहेत. पण तुम्हाला माहितेय का रामायण आणि महाभारतातील काही व्यक्ती या आजही अमर आहेत असं सांगितलं जातं. कोण आहेत त्या व्यक्ती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 09, 2026 | 05:31 PM
महाभारत आणि रामायणातील ‘या’ 7 व्यक्ती आजही आहेत जिवंत; पुराणात केला याचा खुलासा
Follow Us:
Follow Us:
  • महाभारत आणि रामायणातील ‘या’ 7 व्यक्ती आजही आहेत जिवंत;
  • पुराणात केला याचा खुलासा
महाभारत आणि रामायण हे दोन्ही पौराणिक कथा आजही भारतात अजरामर आहेत. पण तुम्हाला माहितेय का रामायण आणि महाभारतातील काही व्यक्ती या आजही अमर आहेत असं सांगितलं जातं. कोण आहेत त्या व्यक्ती जाणून घेऊयात. रामायण आणि महाभारत म्हणजे निव्वळ सत्तासंघर्ष होता. धर्म-अधर्म, चांगलं वाईट आणि त्याचबरोबर अशा असंख्य गोष्टी होत्या मात्र मूळ कथा हेच की, सत्ता आणि वर्चस्व याच गोष्टी महत्वाच्या होत्या. असं म्हटलं जातं की, या पुराणकथांमधील काही असेही आहेत जे आजही जीवंत आहेत.

परशुराम

भगवान विष्णूचा सहावा अवतार म्हणजे भगवान परशुराम. कोकण प्रांतात परशुरामांना खूप मनतात. यांची आख्यायिका अशी की, धर्माचे रक्षक आणि अधर्माचा नाश करणारे म्हणून परशुरामांकडे पाहिलं जातं. त्यांना अमरत्वाचे वरदान मिळाले आहे आणि ते युगानुयुगे पृथ्वीवर राहतील, असं पुराणात सांगितलं आहे.

अश्वत्थामा
गुरु द्रोणाचार्यांचा मुलगा अश्वत्थामा याला महाभारतानंतर अमरत्वाचा शाप देण्यात आला. तो एक महान योद्धा, धर्म आणि युद्धशास्त्राचा तज्ज्ञ होता . हा अश्वत्थामा आजंही

हनुमान जी
भगवान शिवाचा अवतार हनुमान अत्यंत शक्तिशाली आणि भगवान रामाचा भक्त आहे. त्यांना अमरत्वाचे वरदान देखील मिळाले आहे आणि ते धार्मिकता आणि भक्तीला प्रेरणा देण्यासाठी युगानुयुगे जगतील, असं पुराणात सांगितलेलं आहे.

कृपाचार्य
कौरव आणि पांडवांचे गुरु कृपाचार्य यांनी युद्ध आणि धर्म या दोन्ही क्षेत्रात उल्लेखनीय ज्ञान दिले. त्यांना अमरत्वाचे वरदान देखील मिळाले होते आणि ते युगानुयुगे जिवंत राहतील.

महाराष्ट्राचा ‘असा’ देव काळाच्या ओघात झाला दुर्लक्षित , स्तब्ध करणारी दुर्मिळ प्रतिमा

विभीषण
लेकाचा राजा रावणाचा धाकटा भाऊ विभीषण हा एक धार्मिक माणूस आणि भगवान रामाचा मित्र होता. त्याला अमरत्वाचा आशीर्वाद मिळाला होता आणि तो या पृथ्वीवर युगानुयुगे राहणार होता.

वेद व्यास
महाभारत आणि पुराणांचे लेखक वेद व्यास हे भगवान विष्णूचे अवतार मानले जातात. त्यांना अमरत्वाचे वरदान मिळाले होते आणि त्यांनी ज्ञान, धर्म आणि साहित्यात अमर योगदान दिले.

राजा बलि
राजा बळी हा दान, धार्मिकता आणि भक्तीचे प्रतीक होता. तो अमरांपैकी एक होता, त्याने भगवान वामनाला सर्वस्व अर्पण केले होते.तो आजही त्याग, सत्य आणि भक्तीसाठी अमर प्रेरणा आहे.

Mahabharat katha: श्रीकृष्णांनी नियम मोडून रणांगणात उचलले रथाचे चाक, जाणून घेऊया महाभारतातील विलक्षण क्षण

Web Title: 7 people from mahabharata and ramayana are still alive puranas reveal this

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM