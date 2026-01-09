महाभारत आणि रामायणातील ‘या’ 7 व्यक्ती आजही आहेत जिवंत; पुराणात केला याचा खुलासा

भगवान विष्णूचा सहावा अवतार म्हणजे भगवान परशुराम. कोकण प्रांतात परशुरामांना खूप मनतात. यांची आख्यायिका अशी की, धर्माचे रक्षक आणि अधर्माचा नाश करणारे म्हणून परशुरामांकडे पाहिलं जातं. त्यांना अमरत्वाचे वरदान मिळाले आहे आणि ते युगानुयुगे पृथ्वीवर राहतील, असं पुराणात सांगितलं आहे.
अश्वत्थामा
गुरु द्रोणाचार्यांचा मुलगा अश्वत्थामा याला महाभारतानंतर अमरत्वाचा शाप देण्यात आला. तो एक महान योद्धा, धर्म आणि युद्धशास्त्राचा तज्ज्ञ होता . हा अश्वत्थामा आजंही
हनुमान जी
भगवान शिवाचा अवतार हनुमान अत्यंत शक्तिशाली आणि भगवान रामाचा भक्त आहे. त्यांना अमरत्वाचे वरदान देखील मिळाले आहे आणि ते धार्मिकता आणि भक्तीला प्रेरणा देण्यासाठी युगानुयुगे जगतील, असं पुराणात सांगितलेलं आहे.
कृपाचार्य
कौरव आणि पांडवांचे गुरु कृपाचार्य यांनी युद्ध आणि धर्म या दोन्ही क्षेत्रात उल्लेखनीय ज्ञान दिले. त्यांना अमरत्वाचे वरदान देखील मिळाले होते आणि ते युगानुयुगे जिवंत राहतील.
विभीषण
लेकाचा राजा रावणाचा धाकटा भाऊ विभीषण हा एक धार्मिक माणूस आणि भगवान रामाचा मित्र होता. त्याला अमरत्वाचा आशीर्वाद मिळाला होता आणि तो या पृथ्वीवर युगानुयुगे राहणार होता.
वेद व्यास
महाभारत आणि पुराणांचे लेखक वेद व्यास हे भगवान विष्णूचे अवतार मानले जातात. त्यांना अमरत्वाचे वरदान मिळाले होते आणि त्यांनी ज्ञान, धर्म आणि साहित्यात अमर योगदान दिले.
राजा बलि
राजा बळी हा दान, धार्मिकता आणि भक्तीचे प्रतीक होता. तो अमरांपैकी एक होता, त्याने भगवान वामनाला सर्वस्व अर्पण केले होते.तो आजही त्याग, सत्य आणि भक्तीसाठी अमर प्रेरणा आहे.