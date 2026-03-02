वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू

Pakistani players fined : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तान संघाने अतिशय लज्जास्पद कामगिरी केली आहे. सुपर ८ मध्ये संघाने फक्त एकच सामना जिंकला आणि उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. गेल्या अनेक वर्षांपासून आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानी संघ स्वतःला लाजिरवाणे करत आहे अशी ही पहिलीच वेळ नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफी असो, एकदिवसीय विश्वचषक असो किंवा २०२४ चा टी-२० विश्वचषक असो. अशा परिस्थितीत, यावेळी पाकिस्तानी खेळाडूंच्या खराब कामगिरीमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खूप संतापले आहे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, आता बोर्ड खेळाडूंच्या खराब कामगिरीबद्दल मोठी कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खेळाडूंना त्यांच्या खराब कामगिरीबद्दल आर्थिक भरपाई द्यावी लागेल. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी-२० विश्वचषकात खेळलेल्या प्रत्येक खेळाडूला ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड आकारत आहे. ही रक्कम त्यांच्या सामन्याच्या शुल्कातून किंवा पगारातून वजा केली जाईल. ही रक्कम भारतीय चलनात १.६ दशलक्ष रुपयांच्या समतुल्य आहे. पीसीबीने लावलेला दंड विश्वचषकात सहभागी झालेल्या संघातील प्रत्येक सदस्याला आकारला जाईल. पाकिस्तानी क्रिकेटच्या इतिहासातील ही अशी पहिलीच घटना आहे आणि ती खूपच धक्कादायक आहे.
Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
सुरुवातीला पाकिस्तानने विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी भारताविरुद्ध न खेळण्याबद्दल बरेच नाट्य घडवले, परंतु आयसीसीशी झालेल्या बैठकीनंतर पीसीबीने माघार घेतली. टीम इंडियाने पाकिस्तानला पराभूत केले, परंतु तरीही संघ सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाला. संघ इंग्लंडविरुद्ध पराभूत झाला, तर पावसाने त्यांना किवींविरुद्ध वाचवले. यानंतर, श्रीलंकेविरुद्धच्या त्यांच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानची हार झाली. स्टार खेळाडू बाबर आझम आणि शाहीन शाह आफ्रिदी या स्पर्धेत पूर्णपणे फॉर्ममध्ये नव्हते.
चाहत्यांप्रमाणेच, बोर्डाचे अधिकारीही संघाच्या कामगिरीवर खूप नाराज आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक खेळाडूला आधीच ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, चांगल्या कामगिरीसाठी खेळाडूंना बक्षीस दिले जात असले तरी, खराब कामगिरीसाठी त्यांना दंड देखील भरावा लागतो.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रीय क्रिकेटपटू सध्या दरवर्षी लाखो रुपये कमवतात. अ श्रेणीतील खेळाडूंना मासिक वेतन ४.५ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या महसुलातून २.०७ दशलक्ष रुपये मिळतात. ब श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा ३ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून १.५५२५ दशलक्ष रुपये मिळतात. क श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा १ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून १.०३५ दशलक्ष रुपये मिळतात. ड श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा ७५०,००० रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून ५१७,५०० रुपये मिळतात. सामना शुल्क वेगळे आहे. १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ पर्यंत केंद्रीय करारात अ श्रेणीतील खेळाडूचा समावेश नव्हता.