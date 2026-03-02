Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Now Pcb Will Take Action Against Babar And Shaheen Preparation For Pakistan Board Has Started

वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू

पाकिस्तानी खेळाडूंच्या खराब कामगिरीमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खूप संतापले आहे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, आता बोर्ड खेळाडूंच्या खराब कामगिरीबद्दल मोठी कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 12:11 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Pakistani players fined : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तान संघाने अतिशय लज्जास्पद कामगिरी केली आहे. सुपर ८ मध्ये संघाने फक्त एकच सामना जिंकला आणि उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. गेल्या अनेक वर्षांपासून आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानी संघ स्वतःला लाजिरवाणे करत आहे अशी ही पहिलीच वेळ नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफी असो, एकदिवसीय विश्वचषक असो किंवा २०२४ चा टी-२० विश्वचषक असो. अशा परिस्थितीत, यावेळी पाकिस्तानी खेळाडूंच्या खराब कामगिरीमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खूप संतापले आहे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, आता बोर्ड खेळाडूंच्या खराब कामगिरीबद्दल मोठी कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत आहे.

पाकिस्तानी खेळाडूंना दंड आकारला जाईल

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खेळाडूंना त्यांच्या खराब कामगिरीबद्दल आर्थिक भरपाई द्यावी लागेल. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी-२० विश्वचषकात खेळलेल्या प्रत्येक खेळाडूला ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड आकारत आहे. ही रक्कम त्यांच्या सामन्याच्या शुल्कातून किंवा पगारातून वजा केली जाईल. ही रक्कम भारतीय चलनात १.६ दशलक्ष रुपयांच्या समतुल्य आहे. पीसीबीने लावलेला दंड विश्वचषकात सहभागी झालेल्या संघातील प्रत्येक सदस्याला आकारला जाईल. पाकिस्तानी क्रिकेटच्या इतिहासातील ही अशी पहिलीच घटना आहे आणि ती खूपच धक्कादायक आहे.

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

सुरुवातीला पाकिस्तानने विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी भारताविरुद्ध न खेळण्याबद्दल बरेच नाट्य घडवले, परंतु आयसीसीशी झालेल्या बैठकीनंतर पीसीबीने माघार घेतली. टीम इंडियाने पाकिस्तानला पराभूत केले, परंतु तरीही संघ सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाला. संघ इंग्लंडविरुद्ध पराभूत झाला, तर पावसाने त्यांना किवींविरुद्ध वाचवले. यानंतर, श्रीलंकेविरुद्धच्या त्यांच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानची हार झाली. स्टार खेळाडू बाबर आझम आणि शाहीन शाह आफ्रिदी या स्पर्धेत पूर्णपणे फॉर्ममध्ये नव्हते.

चाहत्यांप्रमाणेच, बोर्डाचे अधिकारीही संघाच्या कामगिरीवर खूप नाराज आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक खेळाडूला आधीच ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, चांगल्या कामगिरीसाठी खेळाडूंना बक्षीस दिले जात असले तरी, खराब कामगिरीसाठी त्यांना दंड देखील भरावा लागतो.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रीय क्रिकेटपटू सध्या दरवर्षी लाखो रुपये कमवतात. अ श्रेणीतील खेळाडूंना मासिक वेतन ४.५ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या महसुलातून २.०७ दशलक्ष रुपये मिळतात. ब श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा ३ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून १.५५२५ दशलक्ष रुपये मिळतात. क श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा १ दशलक्ष रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून १.०३५ दशलक्ष रुपये मिळतात. ड श्रेणीतील खेळाडूंना दरमहा ७५०,००० रुपये आणि आयसीसीच्या शेअर्स म्हणून ५१७,५०० रुपये मिळतात. सामना शुल्क वेगळे आहे. १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ पर्यंत केंद्रीय करारात अ श्रेणीतील खेळाडूचा समावेश नव्हता.

Web Title: Now pcb will take action against babar and shaheen preparation for pakistan board has started

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 12:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
1

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

T20 World Cup 2026 : एका क्लिकवर पहा सेमीफायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक, कधी आणि कुठे होणार उपांत्य फेरीचे सामने?
2

T20 World Cup 2026 : एका क्लिकवर पहा सेमीफायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक, कधी आणि कुठे होणार उपांत्य फेरीचे सामने?

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा
3

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral
4

T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू

वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू

Mar 02, 2026 | 12:11 PM
Gujarat Semicon Conference 2026: केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांच्याकडून ‘सेमीकॉन 2.0’ची घोषणा; सेमीकॉन मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू

Gujarat Semicon Conference 2026: केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांच्याकडून ‘सेमीकॉन 2.0’ची घोषणा; सेमीकॉन मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू

Mar 02, 2026 | 12:07 PM
एकनाथ शिंदेंमुळेच मी पुन्हा राजकारणात सक्रीय, त्यांनी मला…; निलेश राणेंनी स्पष्टच सांगितलं

एकनाथ शिंदेंमुळेच मी पुन्हा राजकारणात सक्रीय, त्यांनी मला…; निलेश राणेंनी स्पष्टच सांगितलं

Mar 02, 2026 | 12:01 PM
Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

Mar 02, 2026 | 12:00 PM
US-Israel Iran War: इराणवरील हल्ल्यामुळे भारतात हिंसाचार भडकणार? गृह मंत्रालयाकडून ‘या’ राज्यात अलर्ट जारी

US-Israel Iran War: इराणवरील हल्ल्यामुळे भारतात हिंसाचार भडकणार? गृह मंत्रालयाकडून ‘या’ राज्यात अलर्ट जारी

Mar 02, 2026 | 11:50 AM
‘मी काही अशिक्षित नाही…’, प्रियदर्शन यांच्या वक्तव्यावर राजपाल यादव नाराज; दिग्दर्शकाला दिले सडेतोड उत्तर

‘मी काही अशिक्षित नाही…’, प्रियदर्शन यांच्या वक्तव्यावर राजपाल यादव नाराज; दिग्दर्शकाला दिले सडेतोड उत्तर

Mar 02, 2026 | 11:43 AM
Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

Mar 02, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM