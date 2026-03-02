Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Israel Iran War: उरणचे दाम्पत्य अ‍ॅनिव्हर्सरीला गेले अन् दुबईत अडकले, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानसेवा बंद

US-Israel Iran War News : अमेरिका आणि इस्रायल संयुक्तपणे इराणवर सतत हल्ले करत आहेत. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचाही मृत्यू झाला आहे.  परिणामी विमानतळ देखील उड्डाणासाठी बंद करण्यात आले. 

Updated On: Mar 02, 2026 | 12:19 PM
उरणचे दाम्पत्य अॅनिव्हर्सरीला गेले अन् दुबईत अडकले, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानसेवा बंद (फोटो सौजन्य-Gemini)

उरणचे दाम्पत्य अॅनिव्हर्सरीला गेले अन् दुबईत अडकले, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानसेवा बंद (फोटो सौजन्य-Gemini)

US-Israel Iran War News in Marathi: अमेरिका-इस्त्राइलच्या संघर्षाचा फटका भारतीयांनाही होत असून, उरणमधील दाम्पत्य अ‍ॅनिव्हर्सरी साजरी करण्यासाठी दुबईला गेले होते, पण विमानसेवा बंद झाल्यामुळे आता हे दाम्पत्य दुबईत अडकले आहे. त्यांच्या लग्नाचा दुसरा वाढदिवस होता. उरणच्या जसखार गावचे हे दाम्पत्य असून, त्यांचे नातेवाईक या घटनेमुळे चिंतेत आहेत. कवीश विजय घरत आणि प्रांजली घरत हे दोघे दुबई फिरण्याचा आनंद लुटत असताना दुबईवर इराणकडून झालेल्या हल्यामध्ये दुबईची वाहतूक व्यवस्था तसेच आयात-निर्यात व्यवस्था बंद करण्यात आली आहे. यातच विमानतळावार हल्ला झाल्याने विमानतळ देखील उड्डाणासाठी बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे दाम्पत्य अडकले आहे. अशाचप्रकारे मुंबईतीलही शेकडो पर्यटक दुबई तसेच आखाती देशांमध्ये अडकल्याची माहिती मिळाली आहे.

हिजबुल्लाहचा ‘राजकीय’ अंत! मोहम्मद राद इस्रायली हवाई हल्ल्यात ठार; IDFने प्रथमच केला ‘Iron beam’ने घातक प्रहार

मंगळवारी घरी परतणार होते!

दुबईहून आपल्या मायदेशी परतीच्या प्रवाससाठी येणाऱ्या नागरिकांवर दुबईमध्ये अडकून रहाण्याची वेळ आली आहे. अशाच परिस्थितीमध्ये कवीश आणि प्रांजली हे दाम्पत्य अडकून राहिले आहे. हे दोघेही सुखरूप त्यांनी सांगितले. मंगळवारी ते आपल्या घरी परत येणार होते. सध्या ते बर दुबई येथील ओमेगा हॉटेल येथे अडकून आहेत.

दोघांच्या घरातील नातेवाईक चिंताग्रस्त

कवीश आणि प्राजली हे दोघे दुबईमध्ये अडकून असल्यामुळे या दोघांच्या घरातील नातेवाईक विताग्रस्त आहेत. कवीश राहणार जसखार आणि प्राजली राहणार डोंगरी या दोघांचे दोन वर्षापूर्वी लग्न झाले होते. हे दोघे दुबई येथे अडकले असल्याचे सांगत प्रांजलीचे वडील प्रभाकर घरत यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

पर्यटकांची आर्थिक अडचण

ठाणे, मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांवरही झाल्याचे समोर आले आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य स्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणसेवा विस्कळीत झाली असून, शहापूर तालुक्यातील तब्बल २३ नागरिक परदेशात अडकले आहेत. त्यांचे परतीचे उड्डाण २८ फेब्रुवारी रोजी रात्री १२.४५ वाजता नियोजित होते; मात्र अचानक निर्माण झालेल्या युद्धपरिस्थितीमुळे ही उड्डाणसेवा रद्द करण्यात आली. उड्डाण रद्द झाल्यानंतर हॉटेलचे वाढते बिल, अन्न व इतर खर्च भागविणे कठीण झाले आहे.

तहसीलदार कुटुंबियांच्या संपर्कात

केशव वैखंडे (७०), कविता वेखंडे (६१), शिवराम वाळिंबे (६३), शुभांगी वाळिंबे (५९), एकनाथ धनके (६७), गुलाब धनके (६२), मधुकर पाटील (७२), मीनाक्षी पाटील (६४), बाळू गायकर (७०), दशरथ हरड (७४), शारदा हरड (६५), किसन मोहपे (७०), मीरा मोहपे (६२), सपना शेलार (६२), करुणा कापरे (५९), अनिता धनके (७१), परशुराम गायकवाड (६१), शुभांगी गायकवाड (५३), रमेश चलपे (६०), लता चलपे (५२), वनिता गायकर (६८), वासुदेव शेलार (७०), तसेच दूर मॅनेजर मनीष सानप (४९) यांचा समावेश आहे. शहापूरचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी संबंधित कुटुंबीयाची माहिती गोळा करण्यासाठी तलाठ्यांना सूचना दिल्या आहेत, स्थानिक प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

Funeral of Khamenei: पर्शियन सिंहासन ढासळले! अयातुल्ला खामेनी यांना अंतिम निरोपाची तयारी; कोट्यवधी जनसागर रस्त्यावर उतरणार

Published On: Mar 02, 2026 | 12:19 PM

