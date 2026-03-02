Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Matheran Municipal Council: माथेरान नगरपरिषद आर्थिक संकटात; पालिकेची ३५ लाखांची थकीत वीजबिले

माथेरान नगरपरिषदेत आर्थिक तूट दिसून येत असून शहरातील पालिकेच्या वास्तू अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील पालिकेच्या मालकीच्या वस्तुंसाठी केला जाणारा वीज पुरवठा यांची थकबाकी ३५ लाखांवर पोहचली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 12:13 PM
  • माथेरान नगरपरिषदेत आर्थिक तूट 
  • पालिकेची ३५ लाखांची थकीत वीजबिले
  • १० लाखांचा चेक देऊन पुरवठा सुरू करण्याचा केला प्रयत्न
Matheran Municipal Council: माथेरान नगरपरिषदेत आर्थिक तूट दिसून येत असून शहरातील पालिकेच्या वास्तू अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील पालिकेच्या मालकीच्या वस्तुंसाठी केला जाणारा वीज पुरवठा यांची थकबाकी ३५ लाखांवर पोहचली आहे. दरम्यान पालिकेच्या ५४ वास्तूमध्ये सुरू असलेला वीज पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी १० दिला आहे. मात्र आर्थिक लूट होईल अशा वस्तूंच्या खरेदीवर पालिकेचे नियंत्रण नसल्याने माथेरान पालिकेची तिजोरीत आणखी खळखळाट दिसून येणार आहे.

माथेरान नगरपरिषद आपल्या मालकीच्या ५४ वास्तूमधील वेगवेगळ्या उपक्रमांना वीज पुरवठा करीत असते. त्यात शाळा, कार्यालय, मार्केट, घोड्यांचे तबेले, सार्वजनिक दिवाबत्ती, चार्जिंग स्टेशन आदी ठिकाणी वीज पुरवठा महावितरणकडून केला जातो. या बदल्यात महावितरणकडून देण्यात आलेली वीज थकबाकी आता ३५ लाख ३३ हजारांवर जाऊन पोहचली आहे.

माथेरान पालिकेने प्रशासक काळात ३८ लाखांचे एक ई-टॉयलेट असे एकूण ८ म्हणजेच जवळपास ३ करोड निधी खर्च करून खरेदी केलेले आहेत. शहरात अशा कोणत्याही ई-टॉयलेट यांची आवश्यकता नव्हती आणि त्यापोटी तीन कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. त्याचवेळी शहरात कचरा कुंड्या जंगल भागात शेकडो पडल्या आहेत, मात्र तरी देखील कचरा कुंड्या खरेदी केल्या आहेत. त्याचवेळी पर्यटकांना पिण्याचे पाणी पिण्यासाठी वॉटर फिल्टर खरेदी केले असून यांच्यासाठी देखील कोटींची बिले नगरपरिषदेने संबंधित कामावर खर्च केले आहे.

माथेरान पालिकेने मागील काही महिन्यांत आवश्यक नसलेल्या वस्तूंची खरेदी केली असून त्यापोटी काही कोटींची बिले अदा केली आहेत. त्यामुळे माथेरान पालिका आर्थिक संकटात आली आहे. माथेरान नगरपरिषदच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने प्रशासनाला लाईट बिल थकबाकी भरण्यासाठी निधीची कमतरता आहे. त्यातील माथेरान नगरपालिका कार्यालय, प्राथमिक शाळा, मंदिर, घोडा तबेला, व्यायामशाळा, दस्तूरी नाका, काही स्ट्रीट लाईट, सुलभ शौचालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणच्या वीज पुरवठा बंद झाला आहे. काही ठिकाणी प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नगरपरिषदेची शिष्टाईमुळे तात्पुरती वीज सुरू ठेवली गेली आहे.

यापैकी कोणत्याही कामांची आवश्यकता माथेरान शहरात अत्यावश्यक बाब म्हणून नव्हती. त्यामुळे प्रशासकांनी आर्थिक फायद्यासाठी केलेले साहित्य खरेदी माथेरान पालिकेला आर्थिक कोंडीत टाकून गेली आहे. तसेच बांधकाम विभागासाठी, लाईट देखरेख विभागासाठी, प्रिटिंग, आरोग्य विभाग आणि इतर सर्व विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणात कार्यादेश देऊन अनावश्यक वस्तू मागविण्यात आल्या आहेत. मागवण्यात आलेल्या मालावर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणीही नाही एवढ्या मोठ्या साहित्याची ठेव करण्यासाठी स्टोअर रूम नाही आणि असलेल्या स्टोअर रूमसाठी स्टोअर कीपर नाही.

Published On: Mar 02, 2026 | 12:13 PM

