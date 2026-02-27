लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता रवि दुबे लवकरच मोठ्या बिग बजेट बॉलीवूड चित्रपट रामायणमध्ये दिसणार आहे. लक्ष्मण मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर अभिनेत्याला हा मोठा प्रोजेक्ट मिळाला आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:45 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

भव्य आणि बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटात लक्ष्मणाची भूमिका साकारण्यापूर्वी घडलेला एक विलक्षण योगायोग अभिनेता रवि दुबे यांनी नुकताच उलगडला केला आहे. कास्टिंग निश्चित होण्याच्या साधारण वर्षभर आधी लखनौमध्ये शूटिंगदरम्यान अभिनेता लक्ष्मण मंदिरात गेले असल्याचे सांगितले आहे. आणि नेमकं त्यानंतर वर्षभराने त्यांच्याच वाट्याला लक्ष्मणाची भूमिका मिळाली.

रवि दुबे हे भारतीय मनोरंजन विश्वातील उत्तम अभिनेता म्हणून ओळखला जातो. अभिनेता म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली आहे. शिवाय ‘ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट’ या बॅनरअंतर्गत त्यांनी यशस्वी निर्मात्याची भूमिकाही निभावली आहे. आता ते दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘रामायण’मध्ये लक्ष्मण साकारताना दिसणार आहेत. या पौराणिक कथानकात रणबीर कपूर रामाच्या, साई पल्लवी सीतेच्या, यश रावणाच्या आणि सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत.

रवि यांनी सांगितले, “चित्रपटासाठी लॉक होण्याच्या सुमारे वर्षभर आधी मी लखनौमध्ये गुरिल्ला शूट करत होतो. एका सीनमध्ये मी बाईक चालवत होतो आणि माझी हिरोईन मागे बसली होती. दिग्दर्शकाने ‘कट’ म्हटल्यावर आम्ही पुढच्या सूचनांची वाट पाहत थांबलो. तेव्हा मागे वळून पाहिलं तर तिथे लक्ष्मणजींचं मंदिर दिसलं.”

अभिनेता पुढे म्हणाला, “मला आधी कधीच माहीत नव्हतं की तिथे असं मंदिर आहे. तेव्हा लक्षात आलं की लखनौला पूर्वी ‘लक्ष्मणपुरी’ म्हटलं जायचं. कथेनुसार, भगवान श्रीरामांनी लक्ष्मणांना हे स्थान दिलं होतं. मला मंदिरात जावंसं वाटलं. मी आत जाऊन राम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या त्रिमूर्तीचं दर्शन घेतलं, प्रार्थना केली आणि त्या क्षणाचा फोटो काढून ठेवला.” विशेष म्हणजे, त्या काळात ते ज्या मालिकेचं शूटिंग करत होते, त्यातील त्यांच्या पात्राचं नाव ‘लखन’ होतं, आणि त्या शोचं नावही ‘लखन लीला भार्गव’ असं होतं.

रवि म्हणाले, “हे सगळे अद्भुत योगायोग होते. आणि जेव्हा मला चित्रपटासाठी अधिकृतपणे निवडल्याची बातमी मिळाली, तेव्हा मंदिरातील तो फोटो माझ्या डोळ्यांसमोर तरळला. मला जाणवलं की ही घटना मी पूर्णपणे विसरलो होतो. नेमकं जवळपास एक वर्षानंतर, त्याच मंदिराच्या दर्शनानंतर मला लक्ष्मणाची भूमिका मिळाली.”

निर्माते नमिथ मल्होत्रा यांच्या प्राइम फोकस स्टुडिओज निर्मितीत, तसेच ८ वेळा ऑस्कर विजेत्या डीएनईजी आणि मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन यांच्या सहकार्याने साकारत असलेला हा दोन भागांतील भव्य चित्रपट आयमॅक्समध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ‘रामायण’चा पहिला भाग दिवाळी २०२६ मध्ये, तर दुसरा भाग दिवाळी २०२७ मध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे. प्रेक्षक आता रवि दुबे यांना मोठ्या पडद्यावर शूर, निष्ठावान आणि सामर्थ्यवान लक्ष्मणाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. हा योगायोग केवळ एका कलाकाराच्या प्रवासाची कथा नाही, तर श्रद्धा, संयोग आणि नियती यांच्या अनोख्या संगमाचीही कहाणी आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:45 PM

