Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Vastu Tips: पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम बदलू शकते नशीब, या ठिकाणी लावणे ठरेल फायदेशीर

प्रत्येकजण घरामध्ये आपल्या आवडीनुसार घराची सजावट करतो. आपल्या घरात विविध प्रकारचे चित्र लावतात. त्याचप्रकारे सात धावत्या घोड्याची चित्रे देखील लावली जातात. घोड्यांची फ्रेम लावणे फायदेशीर आहे का, जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:34 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम
  • वास्तुशास्त्रात काय आहे याचा फायदा
  • 7 घोड्यांची फ्रेम घरात लावण्याचे फायदे
 

प्रत्येकालाच आपल्याला आवडीनुसार घराची सजावट करायला आवडते. बरेच जण वास्तुशास्त्राचे नियम लक्षात घेऊन घरात विविध प्रकारचे चित्र लावतात. ते सजावटीच्या वस्तू देखील ठेवतात. बरेच लोक त्यांच्या घरात सात घोड्यांचे चित्र असलेली फोटो फ्रेम देखील ठेवतात. वास्तु आणि फेंगशुईनुसार, हे खूप शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पायराइटपासून बनवलेले हे सात धावणारे घोडे तुमच्या घरात ठेवणे खूप फायदेशीर ठरू शकते का? जाणून घ्या

पायरापायराइटपासून बनवलेल्या धावत्या घोड्यांचे फोटो फ्रेम

पायरापायराइटपासून बनवलेल्या सात धावत्या घोड्यांचे फोटो फ्रेम सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पायराइटला सोन्यासारखे दिसणारे फूल म्हणूनही ओळखले जाते. पायराइट हे एक सामान्य लोह सल्फाइड खनिज आहे ज्याचा रंग पिवळा, धातूसारखा पितळ आहे. दरम्यान, ते सोन्यापेक्षा खूपच कठीण आणि अधिक ठिसूळ आहे. त्याचे नाव ग्रीक शब्द “पायर” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ आग आहे. कारण ते आदळल्यावर ठिणग्या सोडते.

Makar Sankranti Astrology: मकरसंक्रांतीनंतर जन्मलेल्या मुलांचे कसे असते नशीब, जाणून घ्या

व्यवसाय वाढवण्यासाठी उपाय

वास्तुशास्त्रानुसार, तुमच्या घरात सात धावणारे घोडे दर्शविणारी फोटो फ्रेम ठेवणे खूप पवित्र आणि शुभ मानले जाते. तुमच्या घरात पायराइटपासून बनवलेले सात धावणारे घोडे दर्शविणारी फोटो फ्रेम ठेवल्याने तु्म्हाला व्यवसायात नफा मिळू शकतो. व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी, प्रयत्न करण्यासोबतच, योग्य कामाचे ठिकाण असणे देखील खूप महत्त्वाचे आहे.
जर तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि पैसे कमवायचे असतील, तर पायराइटपासून बनवलेल्या सात धावत्या घोड्यांची फोटो फ्रेम लावणे हा एक शक्तिशाली वास्तु उपाय ठरू शकतो.

सूर्य देवाच्या रथाचे प्रतीक

हे सात धावणारे घोडे सूर्य देवाच्या रथाचे प्रतीक आहेत. त्यांना शुभ आणि शक्तीचे प्रतीकदेखील मानले जाते. म्हणूनच, घरात पायराइटपासून बनवलेली सात घोड्यांची प्रतिमा ठेवणे खूप शक्तिशाली मानले जाते. वेग, शक्ती, समृद्धी आणि प्रसिद्धीचे प्रतीक आहे. पायराइट संपत्ती आकर्षित करते आणि तुम्हाला कर्ज, ईएमआय आणि कर्जांपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. तुम्ही हे तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांनाही भेट म्हणून देऊ शकता.

Astro Tips: अस्वच्छ नखांमुळे ग्रहदोष वाढतो, जीवनात वाढू शकते अपयश आणि दारिद्र्य

नकारात्मकता दूर होणे

वास्तुशास्त्रानुसार, सात घोडे यश, वाढ आणि प्रगतीचे प्रतीक आहेत. तुम्ही घरी असाल किंवा ऑफिसमध्ये, ही फोटो फ्रेम लावल्याने वास्तुदोष, आर्थिक अडचणी आणि नकारात्मकता दूर होईल.

शनि ग्रहाला बळकट करणे

पायराइटपासून बनवलेल्या सात सरपटणाऱ्या घोड्यांची ही प्रतिमा तुमच्या शनि ग्रहाला बळकटी देईल. तुमच्या ऑफिसच्या केबिनच्या पूर्वेकडील भिंतीवर ती ठेवा. यामुळे रखडलेले प्रकल्प मंजूर होण्यास मदत होईल. तुम्हाला नवीन काम आणि प्रकल्प मिळण्यास सुरुवात होईल. ऑफिसशी संबंधित सर्व समस्या दूर होऊ लागतील. नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.

संपत्तीचा दगड

पायराइटला संपत्तीचा दगड म्हणूनही ओळखले जाते. तुमच्या घरात ही फोटो फ्रेम ठेवल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतील. हे संपत्ती आकर्षित करते आणि आर्थिक स्थिरता आणते असे मानले जाते.

नकारात्मक ऊर्जा दूर होणे

तुमच्या घरातील आणि ऑफिसमधून नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकते. ते घरात सकारात्मक वातावरण राखते. ते आत्मविश्वास, दृढनिश्चय आणि धैर्य निर्माण करते. ज्यामुळे तुमचे ध्येय साध्य कराल. पूर्ण ताकद, ऊर्जा, शक्ती आणि वेगाने पुढे जात राहाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम का शुभ मानली जाते?

    Ans: पाइराइट स्टोन धन, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. 7 धावते घोडे प्रगती, वेग, यश आणि आर्थिक वाढीचे प्रतीक मानले जातात, त्यामुळे ही फ्रेम वास्तुदृष्ट्या अत्यंत शुभ समजली जाते.

  • Que: धावत्या घोड्यांची फ्रेम कोणत्या दिशेला लावावी?

    Ans: ही फ्रेम घर किंवा ऑफिसच्या उत्तर किंवा पूर्व दिशेला लावणे अधिक लाभदायक मानले जाते. उत्तर दिशा कुबेराची तर पूर्व दिशा सूर्याची असल्याने धनवृद्धीस मदत होते.

  • Que: पाइराइट स्टोनची फ्रेम कोणीही वापरू शकतो का?

    Ans: होय, नोकरी करणारे, व्यापारी, विद्यार्थी किंवा नवीन काम सुरू करणारे लोक ही फ्रेम वापरू शकतात

Web Title: A 7 horse frame made of pyrite stone can change your luck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या
1

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

Vastu Tips: घरात काळा-निळा रंग वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तू नियम
2

Vastu Tips: घरात काळा-निळा रंग वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तू नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM