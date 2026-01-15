Vastu Tips: पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम बदलू शकते नशीब, या ठिकाणी लावणे ठरेल फायदेशीर

प्रत्येकालाच आपल्याला आवडीनुसार घराची सजावट करायला आवडते. बरेच जण वास्तुशास्त्राचे नियम लक्षात घेऊन घरात विविध प्रकारचे चित्र लावतात. ते सजावटीच्या वस्तू देखील ठेवतात. बरेच लोक त्यांच्या घरात सात घोड्यांचे चित्र असलेली फोटो फ्रेम देखील ठेवतात. वास्तु आणि फेंगशुईनुसार, हे खूप शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पायराइटपासून बनवलेले हे सात धावणारे घोडे तुमच्या घरात ठेवणे खूप फायदेशीर ठरू शकते का? जाणून घ्या
पायरापायराइटपासून बनवलेल्या सात धावत्या घोड्यांचे फोटो फ्रेम सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पायराइटला सोन्यासारखे दिसणारे फूल म्हणूनही ओळखले जाते. पायराइट हे एक सामान्य लोह सल्फाइड खनिज आहे ज्याचा रंग पिवळा, धातूसारखा पितळ आहे. दरम्यान, ते सोन्यापेक्षा खूपच कठीण आणि अधिक ठिसूळ आहे. त्याचे नाव ग्रीक शब्द “पायर” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ आग आहे. कारण ते आदळल्यावर ठिणग्या सोडते.
वास्तुशास्त्रानुसार, तुमच्या घरात सात धावणारे घोडे दर्शविणारी फोटो फ्रेम ठेवणे खूप पवित्र आणि शुभ मानले जाते. तुमच्या घरात पायराइटपासून बनवलेले सात धावणारे घोडे दर्शविणारी फोटो फ्रेम ठेवल्याने तु्म्हाला व्यवसायात नफा मिळू शकतो. व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी, प्रयत्न करण्यासोबतच, योग्य कामाचे ठिकाण असणे देखील खूप महत्त्वाचे आहे.
जर तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि पैसे कमवायचे असतील, तर पायराइटपासून बनवलेल्या सात धावत्या घोड्यांची फोटो फ्रेम लावणे हा एक शक्तिशाली वास्तु उपाय ठरू शकतो.
हे सात धावणारे घोडे सूर्य देवाच्या रथाचे प्रतीक आहेत. त्यांना शुभ आणि शक्तीचे प्रतीकदेखील मानले जाते. म्हणूनच, घरात पायराइटपासून बनवलेली सात घोड्यांची प्रतिमा ठेवणे खूप शक्तिशाली मानले जाते. वेग, शक्ती, समृद्धी आणि प्रसिद्धीचे प्रतीक आहे. पायराइट संपत्ती आकर्षित करते आणि तुम्हाला कर्ज, ईएमआय आणि कर्जांपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. तुम्ही हे तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांनाही भेट म्हणून देऊ शकता.
वास्तुशास्त्रानुसार, सात घोडे यश, वाढ आणि प्रगतीचे प्रतीक आहेत. तुम्ही घरी असाल किंवा ऑफिसमध्ये, ही फोटो फ्रेम लावल्याने वास्तुदोष, आर्थिक अडचणी आणि नकारात्मकता दूर होईल.
पायराइटपासून बनवलेल्या सात सरपटणाऱ्या घोड्यांची ही प्रतिमा तुमच्या शनि ग्रहाला बळकटी देईल. तुमच्या ऑफिसच्या केबिनच्या पूर्वेकडील भिंतीवर ती ठेवा. यामुळे रखडलेले प्रकल्प मंजूर होण्यास मदत होईल. तुम्हाला नवीन काम आणि प्रकल्प मिळण्यास सुरुवात होईल. ऑफिसशी संबंधित सर्व समस्या दूर होऊ लागतील. नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.
पायराइटला संपत्तीचा दगड म्हणूनही ओळखले जाते. तुमच्या घरात ही फोटो फ्रेम ठेवल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतील. हे संपत्ती आकर्षित करते आणि आर्थिक स्थिरता आणते असे मानले जाते.
तुमच्या घरातील आणि ऑफिसमधून नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकते. ते घरात सकारात्मक वातावरण राखते. ते आत्मविश्वास, दृढनिश्चय आणि धैर्य निर्माण करते. ज्यामुळे तुमचे ध्येय साध्य कराल. पूर्ण ताकद, ऊर्जा, शक्ती आणि वेगाने पुढे जात राहाल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पाइराइट स्टोन धन, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. 7 धावते घोडे प्रगती, वेग, यश आणि आर्थिक वाढीचे प्रतीक मानले जातात, त्यामुळे ही फ्रेम वास्तुदृष्ट्या अत्यंत शुभ समजली जाते.
Ans: ही फ्रेम घर किंवा ऑफिसच्या उत्तर किंवा पूर्व दिशेला लावणे अधिक लाभदायक मानले जाते. उत्तर दिशा कुबेराची तर पूर्व दिशा सूर्याची असल्याने धनवृद्धीस मदत होते.
Ans: होय, नोकरी करणारे, व्यापारी, विद्यार्थी किंवा नवीन काम सुरू करणारे लोक ही फ्रेम वापरू शकतात