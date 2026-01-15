Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: अस्वच्छ नखांमुळे ग्रहदोष वाढतो, जीवनात वाढू शकते अपयश आणि दारिद्र्य

ज्योतिषशास्त्रात, घाणेरडे नखे हे केवळ निष्काळजीपणाचे लक्षण नाही तर दुर्दैवाचे लक्षण मानले जाते. यामुळे ग्रहांचा प्रभाव वाढून अपयश आणि गरिबी येते. या छोट्याशा सवयींचा जीवनावर काय परिणाम होतो जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:58 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

ज्योतिषशास्त्र आणि सामुद्रिक शास्त्रात, अगदी लहान शारीरिक सवयीदेखील नशिबाशी जोडल्या जातात. नखे केवळ स्वच्छतेचे लक्षण मानले जात नाहीत तर ते ग्रहांच्या हालचालीशी देखील जोडलेले असतात. असे मानले जाते की घाणेरडे, तुटलेले किंवा दुर्लक्षित नखे जीवनात सतत अडथळे निर्माण करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, एक ग्रह असा आहे ज्याचा प्रभाव घाणेरड्या नखांमुळे अधिक तीव्र होतो. याचा परिणाम म्हणजे अपयश, मानसिक ताण आणि गरिबी. अस्वच्छ नखांचा जीवनावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या

या ग्रहांचा प्रभाव असतो जास्त

ज्योतिषशास्त्रानुसार, अस्वच्छ नख याचा संबंध राहू ग्रहांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. राहू हा गोंधळ, अस्थिरता आणि अचानक येणाऱ्या समस्यांचे कारण आहे. नखांवर घाण राहुची नकारात्मक ऊर्जा वाढवते. अशा वेळी व्यक्तीचे निर्णय कमकुवत होतात. ते तयार होण्यापूर्वीच गोष्टी चुकीच्या होतात. कठोर परिश्रम करूनही यश मिळणे कठीण राहते.

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध, नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता

शनि असतो एक मोठा अडथळा

नखांचा संबंध शनि ग्रहांशी असल्याचे म्हटले जाते. घाणेरडे किंवा तुटलेले नखे शनिचा प्रभाव वाढवतात. याचा थेट परिणाम करिअर आणि आर्थिक कल्याणावर होतो. उत्पन्नात अडथळा येऊ शकतो आणि खर्च वाढू शकतो. यामुळे व्यक्तीला गरिबीचा सामना करावा लागू शकतो. अनेकदा कठोर परिश्रम करूनही आदर आणि स्थिरता मिळत नाही.

केतू आणि मंगळाचा प्रभाव

ज्योतिषशास्त्रात, नखे आणि केस केतू ग्रहाशी संबंधित आहेत. खराब झालेले आणि घाणेरडे नखे केतूचे नकारात्मक प्रभाव वाढवतात. यामुळे मानसिक गोंधळ, अस्वस्थता आणि असंतुलन निर्माण होऊ शकते. नखे चावणे हे मंगळ आणि केतुच्या कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाते. यामुळे राग, चिडचिड आणि शारीरिक थकवा येतो.

अस्वच्छ नख आणि जीवनातील अपयश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, घाणेरडे नखे ही केवळ सवय नाही तर अव्यवस्थित जीवनाचे लक्षण आहे. असे लोक संधी गमावतात आणि नातेसंबंधांमध्ये तणाव वाढवतात. आत्मविश्वास कमी होऊ लागतो. अपयशाची भीती कायम राहते.

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किक्रांत अशुभ का आहे, जाणून घ्या यामागील कारण

हे सोपे उपाय करा

तुमचे नखे स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवल्याने शुक्र ग्रह मजबूत होतो. शुक्र ग्रहाला आनंद, आराम आणि समृद्धीचा कारक मानले जाते. बुधवार आणि शुक्रवारी नखे कापणे शुभ मानले जाते. शनिवारी नखे कापणे टाळावे. नियमित स्वच्छता केल्याने राहू आणि केतूचे नकारात्मक प्रभाव शांत होतात असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अस्वच्छ नखांमुळे कोणत्या ग्रहाचा वाईट प्रभाव पडतो?

    Ans: प्रामुख्याने शनि आणि राहू या ग्रहांचा नकारात्मक प्रभाव वाढतो, ज्यामुळे अडचणी, विलंब आणि मानसिक तणाव वाढू शकतो.

  • Que: अस्वच्छ नखांचा जीवनावर काय परिणाम होतो?

    Ans: कामात अडथळे येतात, अपयशाचा सामना करावा लागतो, आर्थिक समस्या वाढतात, आत्मविश्वास कमी होतो

  • Que: नखांची स्वच्छता आणि ग्रहदोष यांचा संबंध काय आहे?

    Ans: स्वच्छता ही सकारात्मक ऊर्जेशी संबंधित आहे. अस्वच्छता असल्यास नकारात्मक कंपन वाढतात, जे ग्रहांच्या अशुभ प्रभावाला बळ देतात.

Published On: Jan 15, 2026 | 10:58 AM

